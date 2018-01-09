Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,76% - до 5,86 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,95%, до 64,14 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,63%, до 134,85 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 2,62% - до 4,91 доллара, "Газпром нефти" - на 3,54%, до 23,88 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,08% - до 20,11 доллара, НЛМК - на 1,78%, до 25,38 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,72%, до 15,94 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,31% - до 1,89 доллара, Сбербанка SBER - на 0,55%, до 19,28 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 4,19% - до 20,6 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT снизились в цене на 4,51% - до 19,38 доллара, "Ленты" - выросли на 2,24%, до 6,85 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 4,18% - до 4,13 доллара.