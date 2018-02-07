Росатом планирует до 2020 г завершить утилизацию остатков самой большой в мире АПЛ

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" планирует до 2020 года завершить утилизацию реакторного блока отсека советской атомной подводной лодки (АПЛ) ТК-13 проекта 941 "Акула", в рамках которого были построены самые большие в мире АПЛ, следует из материалов на сайте госзакупок.

Атомная субмарина ТК-13 (от "тяжелый крейсер") была четвертым кораблем в серии АПЛ проекта 941. ТК-13 (заводской номер 724) заложили на заводе "Севмаш" в Северодвинске в 1982 году, а в 1986 году построенную ТК-13 зачислили в состав Северного флота.

В 1998 году корабль был исключен из состава ВМФ, а с 2006 года готовился к утилизации, контракт на которую был подписан в 2007 году. Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реакторов корабля завершилась весной 2008 года, летом того же года началась механическая разделка корпуса. Финансирование работ тогда шло при участии США и Канады в рамках программ "Глобальное партнёрство" и "Совместное уменьшение угрозы". Работы по формированию шестиотсечного блока реакторного отсека завершились в 2009 году, и блок был переведен на Кольский полуостров. Срок хранения блока истекает в 2020 году.

В соответствии с принятой практикой после того как носовой и кормовой блоки атомных подлодок утилизируют и переработают, начинается формирование реакторных блоков. На судостроительных предприятиях их формируют в трехотсечные блоки - реакторный отсек и два дополнительных отсека по бокам, так называемых поплавка, которые обеспечивают плавучесть этих блоков. После формирования блоки буксируют в пункты длительного хранения реакторных отсеков, где отсеки-поплавки отрезают и оставляют отсек с реактором на хранение.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, по заказу Росатома до конца 2019 года предстоит из шестиотсечного плавучего блока АПЛ ТК-13 сформировать два трёхотсечных блока, переправить их к месту долговременного хранения на губу Сайда (Мурманская область), а затем вырезать два одноотсечных блока реакторного отсека, которые будут храниться в специально оборудованном для этого пункте.