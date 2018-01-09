Дайджест российских СМИ – 7 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- С разрешительными последствиями - Как стало известно "Ъ", крупнейшие горнодобывающие компании РФ АЛРОСА ALRS и ГМК "Норильский никель" GMKN вместе с золотодобытчиками Kinross и Polymetal попросили правительство дать возможность "ведущим компаниям" вести первичную разведку запасов в регионах "по разрешительному механизму" — без лицензий. Сейчас такое право есть только у государственной "Росгеологии". В Минприроды против инициативы компаний, опасаясь, что "разрешительный механизм", особенно в случае распространения его на нефтегазовый сектор, приведет к монополизации разведки крупными компаниями.

- "Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него" - Официальные итоги российского экспорта вооружений президент Владимир Путин подведет весной, но, как считает его помощник по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин, санкции финальных показателей не испортят. В интервью корреспонденту "Ъ" Александре Джорджевич он рассказал, какое влияние на российскую оборонку оказывает давление США, кому и какое вооружение реально продать в обозримой перспективе, а также пояснил, почему Россия согласилась продать Турции зенитные ракетные системы С-400.

- Треть экономики вне зоны видимости - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал работу, оценивающую размеры теневой экономики в 158 странах мира на основании развивавшихся в 2010–2017 годов новых методов ее оценки. Данные МВФ оценивают для России долю "тени", учитывающую, в отличие от большинства других методов, незаконный бизнес и ряд других аспектов, в 33,7% ВВП — это неожиданно высокий уровень, почти достигающий уровень стран Африки и превышающий оценки для всей Восточной Европы. Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской "тени" после 2014 года, хотя после 1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происходило.

- Туристов напугали Мальдивами - Ухудшение политической обстановки на Мальдивах и рекомендация МИДа думать о целесообразности поездок туда не убедят россиян отказаться от уже запланированных визитов на острова. Сейчас на Мальдивах отдыхают 1,5 тыс. россиян, еще 10–15 тыс. могут отправиться туда по ранее купленным турам. Но в ближайшие недели интерес соотечественников к направлению может упасть более чем на 30%.

- Контроль и надзор подгоняют по фигуре - Итоги и перспективы реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) обсудили вчера представители бизнес-сообщества и регуляторов в рамках "Недели российского бизнеса" под эгидой РСПП. Несмотря на снижение числа плановых проверок на 30%, бизнес жалуется на административную нагрузку и призывает власти оперативнее реагировать на предложения предпринимателей. Правительство, в свою очередь, планирует заняться пересмотром обязательных требований, реформой КоАП, цифровизацией и приемом отчетности в режиме "одного окна".

- Малому бизнесу подобрали недвижимость - Правительство внесло в Госдуму законопроект, отменяющий для малого и среднего бизнеса срок действия преимущественного права на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества. Этой льготы субъекты МСП должны были лишиться уже этим летом — теперь она становится бессрочной. Одновременно отменяется запрет на выкуп федеральной недвижимости.

- Ипотека взяла второй триллион - В 2017 году объем выданных рублевых ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37,2% в годовом выражении, составив 2 трлн руб., сообщил Банк России. Предыдущий максимум 2014 года (1,8 трлн руб.) превышен на 14,6%. В 2016 году этот показатель был равен 1,5 трлн руб.

- Город выборной славы - По сведениям "Ъ", 18 марта Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе. По словам одного из источников "Ъ", для голосования президента подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой. На предыдущих федеральных выборах Владимир Путин всегда голосовал в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году голосовать по месту пребывания, а не прописки стало проще.

- Наблюдение сближает - Кандидаты в президенты и общественные организации и движения договариваются объединить усилия по наблюдению за выборами. При этом сотрудничать готовы порой несовместимые по политической позиции силы. Например, представители Алексея Навального не против выдвинуть своих наблюдателей от региональных штабов Григория Явлинского, движения "Голос", "Гражданин наблюдатель" и "Сонар" не исключают сотрудничества с общественными палатами субъектов, а "Левый фронт" не исключает сотрудничества с господином Навальным.

- "Аллигатор" пришелся военным по вкусу - Вчера замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы включает в себя закупку 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Контракт, стоимость которого может достичь 100 млрд руб., станет одним из крупнейших для холдинга "Вертолеты России" и позволит загрузить мощности завода "Прогресс" до 2027 года.

- Тело Романа Филипова вернули в Россию - Во вторник Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию тела летчика Романа Филипова, чей штурмовик Су-25СМ был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Доставке предшествовала операция, проведенная российскими и турецкими спецслужбами. Именно последние, по данным "Ъ", смогли через посредников договориться с боевиками "Хайет Тахрир аш-Шама" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") о выдаче останков погибшего майора. Теперь военные рассчитывают на помощь Турции в получении обломков Су-25СМ, они помогут экспертам определить тип и принадлежность ПЗРК, из которого был сбит штурмовик.

- Дагестанскому премьеру припомнили каждый рубль - Во вторник Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования. По версии СКР, они совершали хищения бюджетных средств, выделяемых практически на все социальные проекты в республике. Сами фигуранты не признали вину, заявив, что готовы отчитаться за каждый потраченный рубль.

- "Смерть Сталина" рассмотрит суд - Сыктывкарский городской суд принял к рассмотрению иск местных правозащитников, считающих незаконным отзыв прокатного удостоверения у кинофильма "Смерть Сталина". Заседание суда назначено на 15 февраля. Истцы указывают, что запрещенной информации в киноленте не содержится, а "снять фильм, который однозначно будет нравиться всем, невозможно". По их мнению, запрет на демонстрацию "Смерти Сталина" нарушает Конституцию РФ и Европейскую конвенцию по правам человека. Минкульт РФ и прокатчик ленты "Вольгафильм" иск не комментируют.

- Приговор благих намерений - Столичный предприниматель Шамиль Нурмагомедов приговорен к семи годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Он вместе со своей семьей добивался возвращения младшего брата, уехавшего в 2013 году в Сирию воевать против правительства Башара Асада. Перевод денег брату суд расценил как помощь террористам. Ранее в феврале был задержан отец предпринимателя, ему также вменяется в вину пособничество боевикам.

- Сострадающая рука закона - Во вторник на коллегии Следственного комитета его председатель Александр Бастрыкин подвел итоги работы следственного ведомства не только за минувший год, но и за десять лет, которые оно существует.

- Ирак зачистит дорогу в Иран - Иракские военные готовят операцию по зачистке территории в районе границы с Ираном, чтобы обеспечить туда безопасную транспортировку нефти из Киркука. Начать поставки киркукской нефти планировалось до конца января. Власти объясняют задержку техническими причинами, однако местные СМИ склоняются к версии, связанной с проблемами безопасности в приграничном регионе. Здесь действуют остатки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также новая группировка "Белые флаги". Для Багдада доказать безопасность этого маршрута — дело принципа.

- "Политика России требует от нас бдительности и выдержки" - Уже в среду в Берлине может быть представлена финальная редакция коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель (ХДС), ее партнерами из баварского Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Из появившегося в СМИ черновика документа следует, что Берлин не готов к пошаговому ослаблению санкций в отношении Москвы и считает реальной угрозу нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

- К Дональду Трампу назрел российский вопрос - Большинство адвокатов президента США Дональда Трампа не рекомендуют ему добровольно соглашаться на беседу со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование возможного сговора между Москвой и членами предвыборного штаба главы Белого дома. По словам источников в окружении Дональда Трампа, адвокаты боятся, что манера президента США делать противоречащие друг другу заявления может подвести его под статью о лжи представителю судебной власти.

- "Газпром" GAZP запасся открытием - "Газпром" официально оформил крупнейшее газовое открытие в России и мире за последние как минимум десять лет, зафиксировав рост запасов Тамбейской группы месторождений до 7,7 трлн кубометров. По мнению собеседников "Ъ", столь быстрые действия монополии по постановке запасов на баланс должны обеспечить "стратегический статус" Тамбейских месторождений, защитив "Газпром" от давления по поводу их дальнейшей судьбы.

- У такси подорожали километры - Введение в онлайн-агрегаторах такси фиксированных тарифов, благодаря которым пассажиры узнают стоимость поездки заранее, могло ударить по их карманам. Как следует из данных Аналитического центра при правительстве РФ, средняя стоимость 1 км поездки на такси в Москве по итогам 2017 года вернулась к росту после резкого снижения годом ранее. В фиксированные цены закладываются возможные издержки, объясняют участники рынка.

- ЦБ вчитается в рекламу - Добросовестность финансовой рекламы скоро начнет оценивать не только Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но и ЦБ. С этого года в рамках поведенческого надзора Банк России будет выявлять рекламу финансовых компаний и банков, содержащую признаки нарушений, и сообщать об этом в ФАС. Если банки будут получать не только штрафы от ФАС, но и рекомендации ЦБ, это может изменить ситуацию с рекламой на финансовом рынке, считают эксперты, но порядок применения надзорных мер ЦБ в новой сфере пока не описан.

- Эмитентам добавят прозрачности - Биржа готовит изменения в правила листинга для эмитентов, чьи акции находятся в высших котировальных списках. В частности, компании обяжут создавать на своих сайтах специальные разделы для акционеров и инвесторов, ведение которых будет контролироваться биржей. Крупные эмитенты уже удовлетворяют этим требованиям, однако инвесторы считают важным эти обязанности закрепить в документе.

- "36,6" укрепили кадрами - У аптечной сети "36,6" произошли изменения в руководстве: розничное направление возглавила ранее работавшая в X5 Retail Group Полина Киселева, оптовое — экс-президент ГК "Биотэк" Олег Ковалев. Их кандидатуры, по данным источников "Ъ", предложил кредитор и один из бенефициаров сети — Московский кредитный банк (МКБ).

- Пайщики законсервировались - Традиционное снижение инвестиционной активности в январе слабо затронуло рынок паевых фондов. Несмотря на спад привлечения (до 8,4 млрд руб.) по сравнению с рекордами конца года, результат в 2,5 раза превзошел показатель прошлогоднего января. При этом фактически весь объем привлеченных средств поступил в консервативные фонды облигаций, тогда как фонды акций на ожиданиях расширения антироссийских санкций продолжали терять инвесторов.

- "ЛУКОЙЛ-Гарант" повисит на проводе - Негосударственные пенсионные фонды, находящиеся в собственности санируемого банка "ФК Открытие", переключаются на привлечение клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению. В качестве одного из каналов привлечения они собираются использовать телемаркетинг. Однако конкуренты не уверены в возможности осуществления подобных планов и их экономической эффективности.

- Инновации набирают вес - Государство в 2018 году может выдать 2 млрд руб. субсидий на стимулирование закупки инновационных вагонов, причем субсидировать будут не только уже используемые вагоны с нагрузкой 25 тонн на ось, но и супертяжеловесные — 27 тонн на ось. Эксперты говорят об эффективности новых вагонов, но участники рынка пока относятся к ним с сомнением и осторожностью.

- Тележкам не покатило - Как выяснил "Ъ", после отзыва лицензии на тележки Уралвагонзавода входящий в "Рейлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ) столкнулся с новыми сложностями. Ространснадзор запретил с февраля эксплуатировать часть вагонов, выпущенных заводом. По мнению проверяющих, завод не имел права без дополнительных проверок комплектовать вагоны собственной тележкой. На НМЗ с этим выводом не согласны. Источники "Ъ" не исключают, что под запрет после окончания проверок может попасть куда больше вагонов: на спорные модели пришлось более 50% выпущенного в 2017 году парка НМЗ.

- НМГ и "СТС Медиа" будут дружить цифрами - "Национальная медиа группа" (РЕН ТВ, "Пятый канал" и др.) и "СТС Медиа" (СТС, "Домашний" и др.) расширяют совместный бизнес. Холдинги создают компанию, которая будет управлять их интернет-активами, включая онлайн-кинотеатр Videomore и сайты шести телеканалов. Новый альянс возглавит бывший гендиректор "Амедиа ТВ" Денис Горшков.

- Агрокомплекс отказался от сладкого - Структура агрокомплекса им. Н. И. Ткачева вышла из проекта строительства Мордовского сахарного завода. Предприятие перерабатывающей мощностью 12 тыс. тонн свеклы в сутки должно было стать крупнейшим в стране, но теперь, вероятно, не будет достроено.

- "Вкусвилл" отправляется на склад - После неудачной попытки ГК "Дикси" продать складской комплекс на Рогачевском шоссе на севере Подмосковья розничной сети удалось найти для него арендатора. Занять помещение может другой продуктовый ритейлер — "Вкусвилл". Если сделка состоится, площадь занимаемых компанией складов может увеличиться более чем в два раза.

- В эфире начинается "Жара" - Певец и бизнесмен Эмин Агаларов купил радиостанцию Best FM и запустит на ее частоте 100,5 FM в Москве радио "Жара FM". Новый формат не будет конкурировать с "Русским радио", как это делало большинство запускавшихся в последнее время станций, а попытается занять одну нишу с более ориентированными на западную музыку "Европой плюс" и "Радио Energy". Продажа Best FM не позволит осуществиться планам ее предыдущего владельца сенатора Виталия Богданова запустить на ее частоте новостное радио НСН.

ВЕДОМОСТИ

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- ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи - Регулятор хочет убедиться, что работающие с банками не коррумпированы и хранят тайну - Центробанк не расслабляется и для пущей уверенности в своих сотрудниках планирует проверить их на полиграфе. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знающие это от сотрудников регулятора. ЦБ может предложить пройти проверку на полиграфе сотрудникам, непосредственно работающим с поднадзорными, – кураторам банков и уполномоченным представителям регулятора, которые работают в банках, говорят собеседники "Ведомостей".

- Адвокаты не хотят доносить на своих клиентов - Адвокатская палата не согласна с предложениями Росфинмониторинга - Проект Положения о требованиях к идентификации клиентов, подготовленный Росфинмониторингом, входит в противоречие с законом "Об адвокатуре", обязывающим адвокатов соблюдать адвокатскую тайну в отношении своих доверителей, считает Федеральная палата адвокатов (ФПА).

- Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки несмотря на обвал рынков - Активное снижение может продлиться весь год - Экономисты ждут от первого заседания ЦБ в этом году снижения ставки на 25 б. п. до 7,5%. Таков консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Reuters. Смягчение неизбежно – в пользу этого говорит и внутренняя, и внешняя ситуация.

- Фабрика проектного финансирования ВЭБа может превратиться в фабрику рисков - Замечания к подготовленному в Минэкономразвития проекту постановления правительства, в котором описан механизм работы фабрики, Минфин направил на прошлой неделе в правительство. "Ведомости" ознакомились с копией письма. Минфин не устраивает оценка проектов для фабрики и цели, которые ставятся перед ней.

- Будет ли российскому бизнесу хорошо на Кипре - Никос Анастасиадис 4 февраля второй раз стал президентом Кипра и продолжит балансировать между ЕС, Россией и США - Выборы на Кипре вызвали дежавю. Снова демократ Никос Анастасиадис соперничал с коммунистом Ставросом Маласом, опять понадобилось два тура, а главной темой был вопрос объединения греческой и турецкой частей острова.

- Николя Мор покинет "АвтоВАЗ" AVAZ - Кандидата на пост президента предложит Renault - "Ростех" и французский автомобилестроительный концерн Renault обсуждают смену президента "АвтоВАЗа", кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник.

- "Газпром" на треть увеличил долю на европейском рынке газа - За пять лет его доля выросла с 26 до 35% - В прошлом году "Газпром" поставил "абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности", сообщил 6 февраля на встрече с инвесторами в Нью-Йорке зампред правления компании Александр Медведев. Поставки достигли 194,4 млрд куб. м газа, добавил он. Свою рыночную долю "Газпром" оценивает в 34,7%, говорится в презентации компании.

- Структура Сбербанка SBER совершила одну из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости Москвы - ООО "Аукцион", занимающееся приобретением и продажей недвижимости Сбербанка, арендовало 38 316 кв. м в офисном комплексе Poklonka Place, рассказали "Ведомостям" несколько человек, близких к банку и владельцу бизнес-центра – компании "Высота". По их словам, сделка была закрыта в конце 2017 г. "Аукцион" действительно арендовал площади в Poklonka Place для оптимизации размещения сотрудников группы "Сбербанк", говорит представитель банка.

- Рынок новых автомобилей в январе вырос на треть - Впервые самой продаваемой моделью стала Lada Vesta - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2018 г. выросли на 31,3% год к году до 102 464 шт., отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это самый большой рост с начала падения рынка в 2014 г.

- Белоруссия мешает "Победе" начать полеты из Санкт-Петербурга в Минск - Лоукостер не согласен с тарифами в белорусских аэропортах - Национальный аэропорт "Минск" предложил "Победе" тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в евро, как для нерезидента, говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора "Победы" Андрея Юрикова министру транспорта Максиму Соколову.

- Мировой рынок смартфонов сократился впервые за десятилетие - Производители не могут предложить пользователям по-настоящему интересные новинки - В 2017 г. поставки смартфонов на мировой рынок снизились к 2016 г. на 0,1% (до 1,47 млрд шт.). Об этом говорится в отчете IDC. Это первое сокращение отгрузок смартфонов с 2009 г., следует из материалов исследовательской компании.

- Нелюбовь россиян к офисам с открытой планировкой усиливается - Сотрудники российских компаний все меньше любят офисы с открытой планировкой (open space), показал опрос работников 90 компаний с выручкой более 100 млн руб. в год, проведенный аналитическим центром "Альфастрахования". 58% работников не хотели бы работать в open space, 27% смирились бы с открытым офисом при условии хорошо оборудованного рабочего места и наличия перегородок, и только 15% сказали, что не против работать в таком формате.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Считайте с нами - "РГ" публикует документ, делающий обязательными "звезды" на гостиницах по всей России. По мнению экспертов, это повысит уровень сервиса и очистит рынок от "серых" игроков/

- Нервы сдали - Россияне стали реже умирать от рака и в авариях, но появились "прочие причины" - В России за год снизилась смертность от основных традиционно опасных недугов: инсультов, инфарктов, онкологии, болезней органов дыхания и пищеварения. Меньше стали погибать люди и в ДТП. Но вместе с этими позитивными тенденциями наметилось увеличение смертности от "прочих причин" на 5,8 процента.

- Первоклассная очередь - Запись детей в первый класс спровоцировала длинные очереди. Во многих российских школах - огромный ажиотаж. Это связано с демографией и особенностями районов с новостройками.

- Без пилота - Авиакатастроф в мире стало меньше, но риски в небе остаются серьезные. О главных опасностях в гражданской авиации "РГ" рассказал президент агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников.

- Три плюс пять - Владимира Путина зарегистрировали в качестве кандидата на выборах президента РФ. Впервые в истории российских выборов все кандидаты, сдавшие в ЦИК подписи, успешно прошли этап проверки.

- Сибирь в проектах - Дмитрий Медведев ознакомился с результатами работы "Транснефти" - Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи заслушал президента "Транснефти" Николая Токарева о результатах деятельность в прошлом году и планах на ближайшие годы.

- Сидеть дома - плохая идея - Ксения Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы - Призыв бойкотировать президентские выборы - это абсурд. Об этом кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила в ходе своей поездки в США.

- Пора на базу - Жители Южной Осетии смогут служить в нашей армии - Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации".

- Дали право на добро - В России появился закон о волонтерстве - "Российская газета" публикует закон о волонтерстве, документ подписал Президент России Владимир Путин. В рамках закона поставлен знак равенства между понятиями "волонтерство" и "добровольчество", а также определен статус волонтерских организаций и закреплены требования, которым они должны соответствовать.

- Раскрыть и обезвредить - Основные усилия СК РФ в текущем году предстоит бросить на борьбу с коррупцией, неуплатой налогов и с задержками зарплат. Такие задачи подчиненным поставил глава ведомства Александр Бастрыкин.

- Банк на почте - Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ в Ново-Огарево. Речь шла о работе Почта Банка. Также Андрей Костин рассказал о росте ипотечного и автокредитования.

- Билет без права передачи - За махинации с билетами на ЧМ-2018 введены миллионные штрафы. Заплатить серьезную сумму придется и спекулянтам, и тем, кто продает липовые билеты. Соответствующий документ публикует "РГ".

- Преодолели рубеж - В российских компаниях узаконили зарплату в иностранной валюте - Российские компании смогут выплачивать зарплату своим сотрудникам, которые работают за границей, в иностранной валюте. Федеральный закон, который вносит такое изменение в Трудовой кодекс РФ, публикует "Российская газета". Он вступит в силу с 15 февраля.

- Повышение МРОТ и "амнистия капиталов" - 7 февраля состоится первое в этом месяце пленарное заседание Госдумы - На нем в первом чтении будет рассмотрен внесенный президентом законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.

- Кому - вилла, кому – школа - Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест - Басманный суд рассмотрел ходатайства следствия об аресте четырех высокопоставленных дагестанских чиновников по делу о коррупции.

- Камеры поработают на дороги - Штрафы за нарушения ПДД со стороны водителей и пешеходов будут передаваться в региональные дорожные фонды. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

- Снизят давление - Прокуратура признала лишними половину проверок бизнеса - Надзорное ведомство признало почти половину предложенных проверок предпринимателей безосновательными. Об этом заявил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.

- Точка сборки - Компании будут загружать отчетность на единый портал - Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единую точку ее сбора - специальный портал.

- Больше не в состоянии - мериканский фондовый рынок накрыла волна распродаж. Она потянула за собой европейские и азиатские акции, "съела" часть дохода миллиардеров, в том числе российских, и оставила аналитиков в раздумьях. Одни полагают, что причина падения рынков кроется в высокой вероятности ужесточения денежно-кредитной политики США, другие допускают, что механизм запустил сбой алгоритмических систем. Российский рынок не преминул последовать за общей тенденцией.

- Угоняют проверенное - Самыми угоняемыми в России автомобилями уже второй год подряд остаются Lada, Toyota и Hyundai. При этом предпочтения угонщиков на Северо-Западе РФ резко отличаются от общероссийских и московских.

- Услуги в пути - В России придумали, как сделать современные торговые, финансовые услуги и даже телемедицину доступными жителям отдаленных сельских районов. В деревни, где нет ни торговых сетей, ни банков, ни почтовых отделений, потребкооперация и бизнес снарядят специальные автоофисы. Пилотный проект "мультисервисный офис" запускают Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз) и один из крупнейших банков страны.

- Уже не отвертишься - В общественном транспорте Орла установят видеокамеры для наблюдения за водителями - По договоренности с городскими властями орловские перевозчики установят в салонах видеорегистраторы, при помощи которых в режиме онлайн будет вестись наблюдение за водителями. Благодаря такой мере планируется повысить культуру обслуживания.

- Мор устал - Президент АвтоВАЗа Николя Мор покинет свой пост. Эксперты "РГ" уверены, что лучшей альтернативой французу стал бы опытный российский промышленник. Но замену, вероятно, будут искать за границей.

- Сыр марочный - Дворкович предлагает ввести цифровую маркировку молочных продуктов - Действующую в пилотном режиме систему маркировки лекарств можно протестировать и на молочной продукции, заявил на съезде Национального союза производителей молока вице-премьер Аркадий Дворкович.

- Цифру вычеркнули - Китай заблокирует все зарубежные криптовалютные интернет-площадки - Китайские власти заблокируют все иностранные сайты, имеющие отношение к торговле и первичному размещению криптовалют. Меньше полугода назад в стране уже были запрещены все внутренние первичные размещения с помощью криптовалют. На фоне китайских блокировок и общего бегства инвесторов от рисковых активов криптовалюты во вторник сильно проседали в стоимости.

- Чтоб костюмчик сидел - Каждый третий мужской костюм сшит из некачественной ткани - Мужские костюмы часто шьют совсем не из тех материалов, которые указаны на этикетке, а из ткани более низкого качества. Это выяснили эксперты Роскачества, протестировавшие мужские костюмы 26 брендов ценой от 5310 рублей до 40 548 рублей.

- Готовили квадрокоптер - В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону завершился процесс по делу девяти боевиков. С помощью беспилотника они намеревались устроить террористический акт.

- Огонь в доме - Два человека погибли, пятеро, в том числе три ребенка, доставлены в больницу в результате пожара на востоке Москвы. По неофициальным данным, причиной ЧП могла стать неисправная розетка или непотушенная сигарета.

- Бастион памяти и правды - Интерактивный учебник истории поможет защитить правду о подвиге советского человека в Великой Отечественной, сохранив ее для потомков вместе с именами героев. Планы его создания обсудили в "РГ".

- Взятки под личным контролем - Приговор экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину вынесут не раньше 8 февраля. Ранее прокурор просил для бывшего главы островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа.

- Винт в 400 километров - Минобороны России планирует закупить крупную партию модернизированных боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Также запланированы работы по созданию нового скоростного вертолета.

- Последний полет Романа - Тело героически погибшего в Сирии летчика после всех необходимых процедур переправят на родину офицера - в Воронеж. 8 февраля Романа Филипова с воинскими почестями похоронят на одном из местных кладбищ.

- Выгодные арестанты - Суд Москвы выдал санкцию на арест имущества бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания Олега Коршунова. Также арестовано имущество его родственников.

- Предъявлено обвинение - Виктору Захарченко, отцу обвиняемого в получении взяток полковника Дмитрия Захарченко, предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере и пособничестве в растрате.

- Научпоп выходит в топ - Накануне Дня российской науки в Москве наградили лучших популяризаторов и научных журналистов страны. Премия "За верность науке" вручается в четвертый раз. В этом году на нее было подано больше 300 заявок.

- Новости от президента - Александр Лукашенко принял кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ. Президент Беларуси напомнил, что СМИ крайне чувствительная и важная сфера, во многом влияющая на формирование общественного мнения.

- Опасные связи - В Британии разгорелся серьезный скандал, в центре которого оказался в том числе один из старейших таблоидов королевства "Дейли миррор". Издатель газеты медиагруппа "Миррор групп нюспэйперс (MGN)" признал, что скрывал прослушивание телефонов различных знаменитостей страны.

- Свобода слова подождет - Анджей Дуда подпишет скандальный "закон о Холокосте", несмотря на политический конфликт внутри страны. По мнению наблюдателей, президент Польши принял такое решение, руководствуясь интересами партии "Право и справедливость".

- Пункты назначения - Средняя ставка по рублевым банковским вкладам упадет ниже семи процентов. Это произойдет уже в ближайшие недели, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики.

- Жизни внесут коррективы - Страховщики при продаже полисов страхования жизни должны будут информировать потребителей об основных рисках предлагаемого продукта и существенных условиях договора. Таковы итоги общественных консультаций по докладу Банка России "О предложениях по развитию страхования жизни", представленного общественности и участникам рынка в октябре 2017 года.

- Перейти в ближний круг - Центробанк готов стимулировать банки рефинансировать займы собственных клиентов - Банки пока неохотно идут на снижение ставок по своим кредитам. Но в Центробанке обещают создать для этого условия, повлияют также тенденции на рынке, считают эксперты.

- "Сямозеро" дошло до суда - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели детей на Сямозере. Фигурантам инкриминируют несколько уголовных статей, в том числе халатность и оставление в опасности.

- Блин с припеком - "Зима в этом году поздняя, поэтому провожать ее будем в сугробах, надеюсь, это не испортит настроения москвичам при встрече Масленицы", - сказал вчера мэр города Сергей Собянин, предваряя на заседании президиума городского правительства представление программы нового фестиваля в столице. Пройдет он с 9 по 18 февраля и будет посвящен именно Масленице.

- Пить надо лучше - Не все продуктовые магазины будут продавать спиртное перед предстоящими праздниками. Как сообщили "РГ" в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, накануне 23 февраля и 8 марта по всей Москве проведут "контрольные закупки". И если найдут "паленку" - снимут с прилавков весь алкогольный ассортимент.

- Город под напряжением - За "снегопадом века" пришли в столицу морозы. Минус 19. Не так и много, но после еврозимы с ее температурой около нуля - все-таки холода. В квартирах же москвичей как обычно тепло и светло, ни лампочки не моргают, ни телеэкран не гаснет.

- Как плавят снег - За день коммунальщики вывезли с городских улиц 1,2 миллиона кубометров снега, выпавшего в последний "снегопад века". Это примерно 75 тысяч "КАМАЗов". Или (по оценкам младших школьников) полмиллиарда снеговиков. "Или - 85 маленьких прудов", - говорят на снегоплавильных пунктах "Мосводоканала". Именно здесь корреспонденты "РГ" лично проследили, как и куда "каша" с дорог отправляется в последний путь.

- Две стороны платежки - Антимонопольщики в Орловской области усмотрели в квитанциях за ЖКУ нарушение федерального закона о рекламе в информации, размещенной на счетах за коммунальные услуги. Специально созданная комиссия решила, что сведения рекламного характера публиковать на платежках можно только с письменного согласия жильца.

- Вес попутал - Ритейлеров обяжут указывать цену не только за единицу товара, но и за килограмм или литр продоваемого продукта. Чтобы потребителям не пришлось ходить по магазину с калькулятором, выбирая действительно недорогой пакет гречки или бутылку подсолнечного масла. Такой законопроект поступил в Думу Калининградской области.

- Санькина зарплата - Уже два десятка семей в ХМАО - Югре начали получать ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка, еще 49 сейчас оформляют документы, и им начислят "зарплату" на малышей со дня на день. В народе эти выплаты почти сразу прозвали "президентскими", поскольку они были учреждены лично по решению главы государства.

- Устроили VIP-парковку - В Якутске активисты ОНФ начали сбор подписей за открытие проезда по улице Кирова возле дома правительства республики. Чиновники перегородили проезжую часть якобы в целях предотвращения террористических угроз.

- В рейтинг 500 лучших школ России вошли 156 московских школ - Главный критерий, по которому столичные власти оценивают образование московских школьников, - это качество. Оно же за последние семь лет улучшилось в городе в два раза, а по некоторым параметрам - еще больше, отметил на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин. И тем не менее, подчеркнул он, задача повышать качество и дальше по-прежнему остается для города важным приоритетом.

- Мой Крым - Погибавший крымский санаторий "Форос" удалось восстановить за три месяца. Корреспондент "РГ" рассказывает о том, как современное возрождение Фороса подтверждает его российскую принадлежность.

- Урок на частном слове - Рынок репетиторских услуг в России достиг почти 30 миллиардов рублей. "РГ" выяснила, помогут ли репетиторы подготовиться к ЕГЭ, а также кто лучше - школьный учитель или преподаватель вуза.

- Айтишник. RU - Через 10 лет российская экономика будет дополнительно нуждаться в двух миллионах IT-специалистов. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом развития интернет-инициатив.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Горшковы" получат роботов-помощников - Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М получат роботов-помощников. Эти корабли оснастят надводными и подводными беспилотниками. Роботы будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря. По оценке экспертов, дроны многократно повысят эффективность фрегатов и превратят их в многофункциональные боевые корабли.

- АО "ГЛОНАСС" получит нового гендиректора - В феврале бывший помощник вице-премьера Дмитрия Рогозина Аркадий Заикин, как ожидается, будет официально утвержден в должности гендиректора АО "ГЛОНАСС" (оператор системы экстренного реагирования при дорожных авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"). Об этом "Известиям" рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. В компании сообщили, что Аркадий Заикин уже назначен заместителем гендиректора и исполняет обязанности первого лица. Информацию о планирующейся смене руководства в АО не комментируют.

- Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени - Россияне не доходят до врачей из-за длинных очередей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия". В 2017 году каждый шестой пациент, которому требовалась консультация специалиста, отложил лечение или не смог попасть на прием. В топ-3 самых недоступных специалистов входят неврологи, кардиологи и эндокринологи.

- "Россияне стали намного чаще летать внутри России, чем за рубеж" - Гражданская авиация России в 2017 году продемонстрировала рекордный рост объемов перевозок - услугами авиакомпаний из РФ воспользовались более 105 млн пассажиров. Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько в интервью "Известиям" рассказал, что ждет отрасль в этом году, насколько готовы аэропорты к ЧМ-2018 и когда будет завершена сертификация самолета МС-21.

- Спорт против спирта - Потребление алкоголя сократилось на 40% за десять лет - Потребление алкоголя в России сокращается уже 13 лет подряд, и 2017 год не стал исключением. За последние 12 месяцев количество выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизилось на 0,3 л — до 10 л. Об этом рассказали "Известиям" в Минздраве. Эксперты констатируют, что россияне научились получать удовольствие без алкоголя — например, от занятий спортом.

- Школьную охрану проверят на нарушения - Охрану для школ будут отбирать по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год, наличие аналогичного опыта работы и соглашений с органами внутренних дел об участии в охране общественного порядка. Такой перечень обязательных требований к фирмам, предоставляющим охранные услуги, предлагает ввести Росгвардия, сообщил "Известиям" советник директора ведомства Александр Хинштейн.

- Евроинтеграция распада - Предложение о включении в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинев от решения приднестровского вопроса. Об этом "Известиям" заявил президент страны Игорь Додон. По его словам, подобные идеи правящего большинства сводят на нет успехи переговоров с Тирасполем, а изменения главного закона страны могут осуществляться только на основе референдума. Молдавский лидер заверил, что использует все возможности заблокировать эту инициативу до новых выборов в парламент, и не исключил организации плебисцита.

- "Аист" взглянет на мир двумя "глазами" - Новый спутник позволит построить высокоточные объемные карты местности - В России разработан первый малый космический аппарат для фотографирования Земли в формате 3D. Сегодня стереокамера, к тому же предыдущего поколения, установлена только на одном отечественном спутнике — "Ресурс-П" №1. "Аист-2М" при аналогичных возможностях будет легче в восемь раз.

- На стадионах во время ЧМ-2018 откроют временные изоляторы - На стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, будут действовать изоляторы для разбушевавшихся болельщиков. Правонарушителей поместят в специально отведенные помещения, откуда потом их заберут в ОВД и оформят штраф. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) совместно со столичным омбудсменом Татьяной Потяевой планируют организовать совместные проверки соблюдения прав болельщиков во время мундиаля.

- Православие вернулось в Дейр-эз-Зор - В освобожденном от террористов городе впервые за несколько лет прошла церковная служба - В сирийском Дейр-эз-Зоре впервые после захвата города в 2014 году боевиками ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) прошла православная церковная служба. Об этом "Известиям" рассказали в региональном управлении правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас").

- Судам отказали в раскрытии тайны - Правительство сочло нецелесообразной инициативу ВС о раскрытии деталей следственных действий - В правительстве сочли рискованной идею Верховного суда РФ раскрывать информацию о запланированных следственных действиях в ходатайствах о продлении ареста. Это может привести к разглашению тайны следствия, отметила правительственная комиссия по законопроектной деятельности в своем заключении (есть в распоряжении "Известий"), при этом поддержав проект ВС в целом.

- 100 дней от приказа - Эксперты проанализировали первые итоги работы врио губернаторов "осеннего призыва" - документе, с которым ознакомились "Известия", приводится анализ первых 100 дней работы 11 врио глав регионов "осеннего призыва". Эксперты отмечают, что чаще всего управленцы делают упор на решение социально-экономических проблем, которые в дальнейшем могут стать основой повестки предвыборной программы кандидатов в губернаторы.

- В Риге откроют Русский дом для соотечественников - Организация окажет русскоязычному населению Латвии помощь в получении гражданства РФ и переселении на родину - В столице Латвии появится Русский дом, где русскоязычное население республики сможет рассчитывать на юридическую помощь по вопросам переселения и получения гражданства РФ. Новая структура также займется организацией языковых курсов, подготовкой культурных и праздничных мероприятий. Об этом "Известиям" рассказал автор проекта, латвийский активист Янис Кузинс.

- Роспотребнадзор призвал работодателей дать дворникам по шапке - Служба усилила контроль за защитой сотрудников от переохлаждения и соблюдением температурного режима на социальных объектах - Из-за низкой температуры воздуха, установившейся в ряде регионов страны, Роспотребнадзор призвал работодателей обеспечить персонал, работающий на улице, рукавицами, обувью и шапками. Также служба усиливает контроль за соблюдением температурного режима в школах, детсадах и больницах.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Мор сделал свое дело - "Ростех" объявил о смене главы АвтоВАЗа - Главе АвтоВАЗа Николя Мору, которому удалось значительно сократить убытки крупнейшего российского автоконцерна, ищут замену. Решение принято из-за назначения Мора руководителем регионального подразделения Renault, считает эксперт.

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- Отправная тачка - Автопроизводители в 2017 году наращивали экспорт - В 2017 году российская "дочка" Renault продала за границу автокомплектующих на €75 млн, втрое больше, чем в 2016 году. Другие иностранные автопроизводители также наращивают экспорт на фоне слабого спроса в России.

- Салон-автомат - Как сделать большие деньги на маленьких парикмахерских - Василий Михайлов запустил сеть парикмахерских "для суровых мужиков" — без администраторов и уборщиц, но со стрижками от 200 руб. За год работы заведения принесли ему 24 млн руб. выручки и первых франчайзи.

- Казанский варяг - Почему нового премьера Дагестана позвали из другого региона - Вслед за Артемом Здуновым, который предложен на должность премьера Дагестана, в руководство республики могут прийти и другие варяги, утверждают источники РБК. Эксперты объясняют этот процесс сломом клановой модели в Дагестане.

- Балканы разделили на категории - ЕС принял план расширения в Восточной Европе - Евросоюз представил стратегию интеграции шести балканских стран. Первыми ЕС готов принять Сербию и Черногорию, но не скоро. Разногласия Москвы и Белграда возможны, однако в целом отношения не должны пострадать, говорят эксперты.

- Мальдивский майдан - На популярном туристическом архипелаге введено чрезвычайное положение - Власти Мальдив после введения в республике чрезвычайного положения гарантируют безопасность туристам. Россияне от поездок пока не отказываются, говорят туроператоры.

- Дележ медального пирога - На какой результат могут претендовать российские спортсмены на Играх-2018 - 5 февраля МОК утвердил список россиян, допущенных к участию в Олимпиаде-2018. РБК проанализировал, сколько лидеров зимнего спорта осталось за бортом российской команды и как это повлияет на медальные шансы России в Пхёнчхане.

- Рынки прошли коррекционную терапию - Чем объясняется обвал мировых фондовых индексов - Комментируя вторничное падение фондовых рынков, аналитики утверждают, что перегретый рынок акций в США должен был пережить коррекцию. Фундаментальных причин для обвала нет, и снижение вряд ли затянется надолго, уверены эксперты.