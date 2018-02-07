Схема газификации Красноярска будет подписана на следующей неделе - врио губернатора

КРАСНОЯРСК, 7 фев /ПРАЙМ/. Генеральная схема газификации Красноярска будет подписана на следующей неделе, сообщил журналистам врио губернатора края Александр Усс, комментируя итоги визита президента Владимира Путина.

В среду Путин посетил Красноярск, где, в частности, потребовал обеспечить газом домохозяйства, которые до сих пор пользуются углем, усугубляя экологическую обстановку в городе.

"Скорее всего, на следующей неделе подпишу генеральную схему газификации. Проект большой, делается не в течение одного дня, но процесс пошел", - сказал Усс.

В декабре 2017 года Усс заявлял, что строительство магистрального газопровода из Томской области в Красноярский край может потребовать от 40 до 80 миллиардов рублей, а сама газификация региона может быть осуществлена к 2023 году.