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"Газпром" выбрал генподрядчика на строительство объектов Киринского ГКМ за 35 млрд руб


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP выбрал ПАО "Газпром автоматизация" генподрядчиком строительства берегового технологического комплекса и подводно-добывающего комплекса Киринского газоконденсатного месторождения на Сахалине, следует из материалов на портале госзакупок.

Соответствующий запрос предложений "Газпром" объявил в конце января, установив начальную (максимальную) цену контракта на уровне 32,78 миллиарда рублей, однако позже стартовая стоимость договора была увеличена и составила 35,5 миллиарда рублей.

За победу в тендере боролись четыре компании: "Красноярскгазпром нефтегазпроект", "Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "Петон", "Газпром автоматизация" и "Межрегионтрубопроводстрой", последняя не была допущена к дальнейшему участию.

Победитель "Газпром автоматизация" оценил свои услуги в 35,3 миллиарда рублей. Согласно документам, работы по данным объектам должны начаться в апреле, завершение строительства намечено на конец 2019 года.

Киринское месторождение входит в проект "Сахалин-3", газ которого является основной ресурсной базой для газотранспортной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток и обеспечивает газоснабжение регионов Дальнего Востока. Киринское месторождение расположено в Охотском море на северо-восточном шельфе острова Сахалин в 28 километрах от берега. Глубина моря в районе месторождения — 90 метров.

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