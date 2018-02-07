Цена золота падает на быстрой смене настроений инвесторов не в пользу "безопасных" активов

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Цена золота в среду вечером снижается, так как инвесторы снова предпочитают вкладывать в акции с возвращением на фондовые рынки уверенности после распродажи на Уолл-стрит в понедельник, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,5 доллара, или на 0,86%, до 1318,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,39%, до 16,35 доллара за унцию.

"Вчерашний рост стоимости акций стал отрицательной новостью для золота, так как инвесторы поняли, что недавний обвал фондового рынка был всего лишь откатом ... и вернулись к покупке акций", - прокомментировал агентству Market Watch директор по торговле металлами Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года. Но уже во вторник они восстановили часть потерь и сегодня начали день уверенным ростом индексов.

Тем не менее, аналитики считают, что это снижение цены золота пока нельзя назвать критичным. Как отметил в интервью агентству глава Granite Shares Уилл Ринд (Will Rhind), сейчас между фондовыми индексами и стоимостью золота нет прямой корреляции. По крайней мере, "положение золота сейчас лучше, чем биткоина, что для меня подтверждает тот факт, что хранение сырьевых товаров в инвестиционном портфеле является важным инструментом управления рисками", отметил Ринд.