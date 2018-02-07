Венесуэла решит вопрос нефтепоставок при эмбарго США, но потеряет клиентов - эксперт

МЕХИКО, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Венесуэла легко найдет новые рынки для поставок своей нефти в случае введения эмбарго со стороны США, но может потерять в будущем клиентов и лишиться бензина, считает нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в части продаж нефти или переработки продуктов.

"На самом деле, те 450-500 тысяч баррелей в сутки, которые экспортируются в США, очень просто перенаправить другим клиентам, китайским или российским, желающим получить нашу нефть", - заявил РИА Новости Оэп.

В то же время он отметил, что возможные санкции будут означать в будущем потерю других клиентов, которые будут вынуждены искать иные источники поставок. "Особенно это касается НПЗ Valero (Луизиана, США), который потребляет 200 тысяч баррелей нашей нефти в сутки, и компании Chevron со 100 тысячами баррелей", - заявил эксперт.

Опасность представляет ситуация, при которой эмбарго коснется не только закупок нефти, но и поставок в саму Венесуэлу. "Если в него будут включены импортируемые нами продукты, такие как присадки для переработки нефти и смазочные материалы, то мы можем остаться без бензина для автомобилей", - заметил Оэп.