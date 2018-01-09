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Обрушение породы произошло на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, погиб горняк - ГУМЧС


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КЕМЕРОВО, 7 фев /ПРАЙМ/. Обрушение породы произошло в ночь на четверг на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области, известно о двух пострадавших, один из них погиб, сообщили РИА Новости в кузбасском главке МЧС.

"Произошло обрушение породы в забое, на тот момент под землёй находились 125 человек, восемь из них на аварийном участке. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, все находившиеся на аварийном участке вышли на поверхность. На месте происшествия работает два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Работа шахты не останавливалась.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской RASP угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).

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