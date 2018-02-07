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Нефть марки WTI подешевела более чем на 3% на данных Минэнерго США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, нефть марки WTI дешевеет на 3% после публикации статистики Минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.49 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,18%, до 65,41 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,03%, до 61,47 доллара за баррель.

Как сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки.

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