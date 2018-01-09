Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,77% — "Укртрансгаз"

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 6 февраля составил 12,016 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 38,82% с 39,12% в предыдущий день.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко осенью говорил РИА Новости, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона. Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в текущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-2017 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 17 января заявил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" GAZP в первом квартале 2018 года, если российская сторона "будет адекватна" в реализации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа. Однако 19 января глава Минэнерго страны Игорь Насалик сообщил, что кабмин Украины, утверждая финплан "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, а руководитель "Нафтогаза" не синхронизировал свое заявление с министерством.

Между тем 7 февраля Коболев сказал. что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте текущего года.