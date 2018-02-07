Petrobras начал процесс продажи своего завода в Техасе - СМИ

МЕХИКО, 7 фев /ПРАЙМ/. Бразильский Petrobras начал процесс продажи своего завода в Пасадене, в американском штате Техас, сообщает издание El Economista.

Подразделение компании Petrobras America Inc начнет сбор сообщений от потенциально заинтересованных в проекте покупателей.

Мощность завода составляет 110 тысяч баррелей в день.

Вопрос о покупке техасского НПЗ бразильской компанией десять лет назад стал предметом уголовного расследования: власти не исключают возможности коррупционной составляющей сделки.

Ранее компания заявляла, что также планирует продать долю в компании Petrobras Oil & Gas B.V., владеющей активами в Африке. Также корпорация подтвердила планы по продаже в 2017–2018 годах активов на сумму в общей сложности примерно 21 миллиард долларов.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.