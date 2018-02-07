Российские энергокомпании заинтересованы в совместных проектах в Аргентине — Минэнерго РФ

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Российские энергетические компании заинтересованы в совместных проектах по разведке и добыче углеводородов в Аргентине, сообщил директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Роман Маршавин, слова которого приводятся в релизе ведомства.

Об этом он сообщил в ходе встречи с замминистра энергетики и горнодобывающей промышленности Аргентины Алехандро Сруоги на заседании рабочей группы по энергетике межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Маршавин подчеркнул заинтересованность российских энергетических компаний в совместных проектах по разведке и добыче углеводородов, а также применении российских технологий при развитии энергетической инфраструктуры в Аргентине, в том числе в области атомной, ветряной и солнечной энергетики", — говорится в сообщении.

Россия и Аргентина договорились рассмотреть возможность расширить сотрудничество в атомной сфере: ядерном топливном цикле, ядерной электрогенерации, говорилось в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Маурисио Макри по итогам переговоров в конце января.

Тогда РФ и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана на территории этой южноамериканской страны. Также было отмечено, что российская госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна.

Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины шестого энергоблока АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 мегаватт. Кроме этого, топливная компания "Росатома" ТВЭЛ подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией провинции Рио Негро (Республика Аргентина) INVAP.