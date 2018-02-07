Цены на нефть заметно снижаются на данных Минэнерго США

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, при этом нефть марки WTI в ходе торгов дешевела более, чем на 3% после публикации статистики Минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.52 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,94%, до 65,56 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,46%, до 61,84 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов нефть WTI дешевела более, чем на 3%.

Как сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в день.

Как отмечают эксперты, доклад Минэнерго и последовавшее за его публикацией снижение котировок подтверждают отсутствие прямой связи цен на нефть и динамики фондового рынка США, который показывает уверенный рост на торгах среды. "Доклад просто опроверг связь между нефтью и акциями", - сказал газете The Wall Street Journal директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Йогер (Bob Yawger). "Нефть сейчас сама по себе и набирает темпы снижения", - добавил аналитик.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованный во вторник прогноз Минэнерго США по добыче нефти в стране. Ведомство подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,3 миллиона баррелей. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году - 9,6 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году министерство прогнозирует добычу в США на уровне 11,2 миллиона баррелей.