Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, кроме "Газпрома" GAZP, "Норникеля", Сбербанка SBER и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1% - до 5,87 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,35%, до 65,4 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,86%, до 137,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,63% - до 4,89 доллара, "Газпром нефти" - выросли в цене на 1,88%, до 24,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,23% - до 19,73 доллара, НЛМК - увеличилась на 1,34%, до 25,69 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,64%, до 16,16 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,33% - до 1,81 доллара, Сбербанка - снизились в стоимости на 0,05%, до 19,09 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,24% - до 21 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 0,26% - до 19,5 доллара, "Ленты" - подорожали на 2,26%, до 6,8 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,56% - до 4,17 доллара.