Регулятор в Бразилии разрешил мексиканской Alpek сделку с Petrobras

МЕХИКО, 8 фев /ПРАЙМ/. Мексиканская Alpek получила разрешение от регулятора в Бразилии на покупку у государственной Petroleo Brasileiro нефтехимических подразделений Suape и Citepe, сообщила мексиканская компания.

Год назад бразильский суд остановил эту сделку, заявив, что компания, контролируемая государством, должна быть более прозрачной при реализации своей программы распродажи.

Сумма сделки - 385 миллионов долларов. Как говорится в сообщении, сроки завершения продажи зависят теперь от ряда других факторов.

Alpek - это нефтехимическое подразделение мексиканской Alfa, работает в Мексике, США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Чили.