Дайджест российских СМИ – 8 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Oracle обновился для нефтяников - Компания усилила санкции против нефтегазового сектора РФ - Американская Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США. С 29 января Oracle запрещены как новые сделки с ними, так и продление, изменение и обновление действующих контрактов. Запрет коснулся "Газпрома" GAZP, "Сургутнефтегаза" SNGS, ЛУКОЙЛа LKOH и "Роснефти" ROSN, их дочерних предприятий и зарубежных проектов. Зависимость находящейся под санкциями США с 2014 года нефтегазовой отрасли РФ от иностранного ПО все еще высока, и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб, считают участники рынка.

- Срок сдвигают ближе к дому - Татьяна Москалькова просит не отправлять осужденных далеко - Москалькова просит правительство поддержать ее предложение о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), запрещающих отправку осужденных в удаленные от их места жительства регионы. Аппарат уполномоченного уже подготовил законопроект. Правозащитники отмечают, что отказы осужденным в праве отбывать наказание в своем регионе влекут нарушение запрета на бесчеловечное обращение, зафиксированного в Европейской конвенции о правах человека, и оборачиваются исками в ЕСПЧ.

- Деньги газом наперед - Киев начнет закупки у "Газпрома", не заплатив за прежние поставки - "Нафтогаз Украины" может уже с марта возобновить закупки газа у "Газпрома" — компании согласовывают дополнения к контракту. При этом "Газпром", по данным "Ъ", не потребует от украинцев погасить долг в $2 млрд до начала поставок, но покупка газа будет идти по предоплате. "Нафтогаз" сможет сэкономить на прямых закупках в России и уже прекратил импорт из Словакии. Но на экспорте "Газпрома" это может практически не сказаться: де-факто Киев будет покупать напрямую в России те объемы газа, которые раньше европейские клиенты "Газпрома" перепродавали "Нафтогазу" по реверсным контрактам

- Надежды на кредит оказались радужными - В банках к заемщикам подошли биометрически - Как выяснил "Ъ", российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок. В банках отмечают, что такая система идентификации позволяет предотвратить мошенничества на миллионы рублей ежемесячно. Эксперты по информационной безопасности указывают, что в случае хищения из банка самих биометрических данных ущерб для клиента может быть гораздо серьезнее.

- Госдума выписала капиталу пропуск в Россию - Однократную амнистию бизнеса решено повторить - Госдума приняла в среду в первом, а спустя несколько часов — и во втором чтении инициированный Владимиром Путиным пакет законопроектов о возобновлении амнистии капиталов. Новый акт "прощения" объявлен вторым этапом кампании 2016 года, которая подавалась тогда как однократная и была фактически проигнорирована бизнесом. Поскольку привлекательности у российской юрисдикции и доверия к ее правоохранителям за прошедшие два года не прибавилось, сейчас ставка сделана на тезис о том, что капиталы в страну надо возвращать потому, что за рубежом им хуже, чем в России.

- Аграрии попросили добавки - Минсельхозу нужны новые деньги на их поддержку - Правительство вновь рассмотрит вопрос об увеличении господдержки АПК — Минсельхоз запрашивает на 2018 год до 30 млрд руб к уже предусмотренным 242 млрд руб. Не хватает, в частности, на льготное кредитование аграриев. С учетом обязательств по ранее выданным займам в этом году на субсидирование инвестиционных кредитов остается лишь 13 млрд руб, чего хватит только на финансирование весенних полевых работ. Спрос же на подобные займы может вырасти — Белый дом прорабатывает возможность перевода на льготные условия и коммерческих кредитов аграриям.

- Рынок труда лучше наблюдать из будущего - На Социальном форуме обсудили перспективы российской занятости - Главной темой Социального форума — он прошел вчера в рамках организованной РСПП Недели российского бизнеса — стала ситуация на российском рынке труда. Вице-премьер Ольга Голодец призвала бизнес "воспользоваться" повышением МРОТ для переоснащения рабочих мест, а глава Минтруда Максим Топилин назвал возможным обсуждение в РФ нового страхового механизма поддержки безработных. Выбор темы для обсуждения неслучаен: среди всех направлений социальной политики в России именно рынок труда выглядит наиболее благополучным.

- Граждане вернулись в рестораны и интернет-магазины - В 2017 году реальные располагаемые доходы граждан в годовом выражении сократились на 1,7%, а зарплаты и пенсии (во многом благодаря выплате январской надбавки в 5 тыс руб) выросли на 3,4% и 3,6% соответственно, опубликовал вчера свои первые оценки Росстат. Новых объяснений столь заметного расхождения в динамике доходов и зарплат (помимо тех, что "Ъ" описывал 29 декабря: рост кредитной задолженности и уменьшение теневого сектора) свежие данные не дают.

- Николай Цуканов оценит качество жизни россиян - Помощник президента займется созданием интерактивной карты развития муниципалитетов - Первой инициативой назначенного в декабре 2017 года помощником президента по вопросам местного самоуправления (МСУ) Николая Цуканова стало создание интерактивной карты развития муниципальных образований РФ. По мнению господина Цуканова, она поможет выработать критерии оценки качества жизни в муниципалитетах, которое должно стать одним из главных показателей эффективности работы мэров. Эксперты отмечают, что пока у нового куратора МСУ нет для такой работы ресурсов.

- Слушания по программе "чужой район" - Общественники хотят поучаствовать в дискуссии о судьбе парка в Филях - Сегодня в столичном районе Крылатское пройдут общественные обсуждения изменения границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) природно-исторического парка "Москворецкий". На них будет решаться вопрос о лишения статуса охраняемой территории части парка в другом районе — Филевский Парк и передаче статуса ООПТ парку в районе Митино. Депутат Филевского Парка обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "дать указание отменить общественные обсуждения" из-за нарушения процедуры и из-за того, что к дискуссии могут быть не допущены жители районов, которых коснется принятое решение. "Гринпис России" обратился с аналогичной просьбой в прокуратуру.

- Прапорщик одной спецслужбы назывался офицером другой - За прекращение уголовного дела с ним расплатились квартирой - Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд вынес приговор прапорщику главного управления специальных программ президента Константину Седову, совершившему особо крупное мошенничество. По данным следствия, выдавая себя за офицера ФСБ, он обещал добиться прекращения уголовного дела в отношении задержанного за незаконный оборот наркотиков. Однако в итоге "кинул" его родителей на 10 млн руб, которые те собрали, продав свою квартиру.

- Освобождавшему пленников на Украине нашли пленников в России - Бывший полпред Чечни обвинен в похищении людей и рэкете - Вчера стало известно, что ГСУ СКР по Москве обвинило в похищении и вымогательстве бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, который помогал выбраться из плена в этой стране журналистам и сотрудникам военной разведки. Ранее власти Украины выдали Рамзана Цицулаева России, где ему первоначально вменили мошенничество и сопротивление представителям власти.

- ГИБДД исправили права - Изменен порядок общения инспекторов с водителями - Вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения. Дорожно-патрульная служба теперь не имеет права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения судей. Инспекторы также не вправе добиваться в суде административного ареста водителей, отказавшихся предоставлять автомобиль по требованию полицейского.

- Следствие вышло на сцену БДТ - В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). По версии следствия, при реализации контракта подрядчики, среди которых компания ТДМ, ранее фигурировавшая в скандалах, связанных с возведением стадиона "Зенит-Арена" и новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, похитили "более 1 млн руб". Однако в ходе расследования дела эта сумма может многократно возрасти.

- Скелет в платиноидном шкафу - Зачем Муса Бажаев и Владимир Потанин появились на будущей Универсиаде - 7 февраля президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск, где провел совещание по подготовке к Универсиаде-2019, на котором скептически отнесся к идее игнорировать эстафету огня Универсиады в Лозанне и Люцерне, а не только в Красноярске. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников при этом больше оказался заинтересован ответом Владимира Путина на вопрос мальчика из футбольного клуба "Тотем", из которого про Владимира Путина стало ясно многое, но, как всегда, не все, а также — крупнейшей сделкой на мировом рынке платиноидов между компаниями "Норникель" и "Русская платина".

- Детской медицине советуют добавить средств - Валентина Матвиенко предложила создать программу по ремонту детских больниц - Более 65% детских поликлиник и 48% детских больниц в России не отвечают современным требованиям — такие данные представлены на первом заседании сформированного при верхней палате парламента Совета по региональному здравоохранению. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что программа финансирования развития поликлиник до 2020 года находится сейчас на доработке в правительстве, а глава Совета федерации Валентина Матвиенко предложила создать программу по ремонту, реконструкции и строительству детских больниц. Совет по региональному здравоохранению рекомендует также поддержать пилотный проект переподготовки медиков для работы в школе.

- Рекс Тиллерсон выяснил отношения Латинской Америки - США и Россия обвиняют друг друга в попытках "втянуть регион в орбиту своего влияния" - Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон завершил первое для себя латиноамериканское турне, в ходе которого постарался убедить собеседников в том, что протекционистская политика Белого дома двусторонним отношениям не навредит. В центре политической повестки была венесуэльская проблема: господин Тиллерсон призывал усилить давление на Каракас и не исключил возможности введения против него нефтяного эмбарго. Такие заявления вызвали гнев со стороны Венесуэлы и Кубы, а также России и Китая, которые госсекретарь окрестил "новыми имперскими силами", поддерживающими "не уважающие демократические ценности режимы". В МИД РФ выступления господина Тиллерсона сравнили с "истериками капризного ребенка", предъявив Вашингтону список ответных претензий.

- Израильские ракеты испытали сирийскую ПВО - Удар последовал сразу после поездки на границу премьера Нетаньяху - Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля по военному объекту в районе Дамаска, сообщило командование ВВС Сирии. Израиль оставил инцидент без комментариев. По неподтвержденным данным, израильтяне наносили удары по Сирии десятки раз за последние несколько лет, предыдущая атака была 9 января. В этот раз удар последовал на следующий день после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на сирийско-израильскую границу и его предупреждений в адрес соседей, чтобы они не проверяли израильтян на прочность.

- Италия готовится складывать проценты - За победу на парламентских выборах поборются три объединения - В Италии набирает обороты кампания по выборам в парламент — сегодня на сайте МВД страны должны быть опубликованы списки кандидатов на попадание в Палату депутатов и Сенат. Основная борьба на выборах 4 марта развернется между левоцентристами, правым центром и антисистемным "Движением 5 звезд". При этом очевидного фаворита нет. Как пояснили опрошенные "Ъ" эксперты, при вырисовывающейся невозможности сформировать парламентское большинство главным критерием успеха может оказаться не количество набранных голосов, а умение заручиться поддержкой проигравших.

- Жилье разошлось по застройщикам - В этом году первичный рынок жилья в Москве и Подмосковье может достичь максимальной концентрации: на долю десяти крупнейших девелоперов придется 62–64% сделок. Причиной монополизации стал начавшийся в 2015 году кризис, который привел к снижению финансовой устойчивости компаний второго эшелона. Крупные игроки могут конкурировать не только за счет более низких цен, но и благодаря большим объемам строительства.

- ОАО РЖД приняло тяжеловесное решение - Пробку в Кузбассе растащат инновационными вагонами - ОАО РЖД нашло оригинальное решение проблемы вагонной пробки в Кузбассе: монополия разрешила подавать под погрузку на один из крупнейших угольных портов Дальнего Востока только инновационные тяжеловесные вагоны. Порт идею приветствует, на рынке не спорят, что мера действенная: такие вагоны оборачиваются быстрее и вывозят больше груза. Но она вызывает вопросы с точки зрения антимонопольного регулирования и сильно беспокоит операторов. ФАС обещает проверить действия ОАО РЖД

- "Рамблер-Касса" перезагружает наценку - Сервис "Рамблер-Касса" Александра Мамута временно отменил наценку на продажу кинобилетов через интернет, ранее вызвавшую протест кинотеатральных сетей и дистрибуторов. Комиссия будет введена снова на более прозрачных для участников рынка условиях, при этом ее будет учитывать государственная ЕАИС, для чего потребуются изменения в законодательстве. Прокатчики получат часть наценки либо поддержку в продвижении релизов.

- "Русский стандарт" тасует карточников - Банк покинул куратор American Express и Diners Club Камаль Буши - Банк "Русский стандарт" реорганизует часть карточного бизнеса, в который входят платежные системы American Express (AmEx) и Diners Club International (DCI). Так, банк покинул куратор этого направления Камаль Буши, и проекты переданы в единый карточный блок под руководством выходца из Сбербанка SBER Ростислава Яныкина. Объемы AmEx и DCI в банке сократились, поэтому их уже не требуется выделять в отдельное направление, указывают источники "Ъ" в "Русском стандарте".

- Аудиторов посчитают по-новому - На фоне сокращения участников рынка число СРО может вырасти - Количество саморегулируемых организаций (СРО) на рынке аудита в ближайшее время может увеличиться до трех. Этому будет способствовать решение экспертного советы Госдумы, единогласно одобрившего новые количественные требования к СРО. При сохранении прежних требований к организациям на фоне продолжающейся реформы их число могло сократиться до нуля. Теперь же как минимум еще две организации могут претендовать на статус СРО.

- ЦБ подрегулировал словарь - В программном документе Банка России появились новые понятия - Вчера был обнародован программный документ Банк России, описывающий планы по развитию и применению новых технологий на финансовом рынке на ближайшие годы. Основные идеи, понятия и проекты так или иначе регулятором уже анонсировались. При этом ЦБ вводит и раскрывает новые термины, в частности, RegTech, SupTech и "сквозной идентификатор". Эксперты отмечают, что эти направления уже давно и успешно развиваются в Европе.

- "Ангара" долетела до "Байкала" - Иркутский экс-губернатор Сергей Ерощенко создает еще одну авиакомпанию - На авиарынке РФ может появиться новая региональная авиакомпания "Байкал". Ее создает в Бурятии экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, уже владеющий иркутским перевозчиком "Ангара". Регион намерен привлечь к проекту "Байкал" холдинг "Новапорт" Романа Троценко, владеющий аэропортом Улан-Удэ, и других местных перевозчиков, но, к примеру, в "Байкалавиакоме" заявили, что господин Ерощенко не согласился пустить их в капитал новой компании. Эксперты замечают, что региональным перевозкам нужны дотации. В 2018 году Бурятия готова выделить на поддержку местных авиалиний 60 млн руб

- Рынку платиноидов добавят объемов - "Норникель" и "Русская платина" объединят активы на Таймыре - ГМК "Норильский никель" GMKN и "Русская платина" Мусы Бажаева наконец договорились о совместном бизнесе. Они создают СП на базе своих месторождений платиноидов, которое будет сопоставимо с ГМК по масштабу добычи этих металлов. Аналитики отмечают риск выхода таких объемов на глобальный рынок в свете бурного развития электротранспорта, которому не требуются платиноиды для катализаторов.

- Радиочастотный инспектор - ФГУП ГРЧЦ нашли нового врио гендиректора - Бывший руководитель фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Дмитрий Локтаев назначен врио гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), регулирующего использование частот и мониторящего СМИ и интернет на предмет нарушений закона. Это уже вторая смена временного главы ФГУП после отстранения от работы его гендиректора Анастасии Звягинцевой, в октябре ставшей фигурантом уголовного дела.

- Gloria Jeans меняет обстановку - Компания может запустить российский аналог Zara Home - Российская Gloria Jeans по примеру западных одежных ретейлеров Zara и H&M может запустить сеть магазинов по продаже товаров для дома. Их рынок в России в прошлом году возобновил рост, по итогам текущего года он может увеличиться минимум на 3%. Потенциал для развития в этом формате эксперты видят в нижнем ценовом сегменте, в котором и работает Gloria Jeans.

- ВТБ остался на связи с Болгарией - Британский суд подтвердил законность аукциона на продажу Vivacom - Высокий суд Лондона вынес решение в пользу английской дочки банка ВТБ — VTB Capital Plc — в рамках судебного разбирательства по поводу болгарского оператора связи Vivacom. Ранее компания Empreno российского бизнесмена Дмитрия Косарева обвинила госбанк в захвате Vivacom и недопуске к участию в аукционе на его акции. В Empreno уверены, что решение суда дает возможность продолжать разбирательство.

- Туристы заселяют Египет - Россияне помогут заработать курортным отелям - В первый год возвращения на туристический рынок Египта российские туристы могут способствовать увеличению загрузки курортных отелей страны. Заполняемость гостиниц в Хургаде по итогам 2018 года может вырасти на 20 процентных пунктов (п. п.), до 61%, в Шарм-эш-Шейхе — на 13 п. п., до 51%, прогнозирует Colliers International. Стоимость проживания при этом увеличится на 5–12%. Туроператоры уверены: египетские отельеры не будут работать себе в убыток ради возвращения российских гостей.

ВЕДОМОСТИ

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- Промсвязьбанк PSBR получил с Кипра счет на $251 млн - Окружной суд Лимасола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Такой приказ от 1 февраля ("Ведомости" с ним ознакомились) кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited – одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В конце января российский суд арестовал 60,8 млрд руб на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка "Возрождение".

- Эксперты Кудрина раскрыли план уже начавшейся реформы - Улучшение качества судейских кадров, укрепление независимости судей и рационализация судебного процесса – таковы основные направления судебной реформы, подготовленной под эгидой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Этот документ ЦСР публикует в четверг на своем сайте. Это уникальный случай, когда проект реформы (он готовился в рамках программы стратегического развития России на 2018–2024 гг.) публикуется после начала ее реализации: одни предложения уже воплотились в законопроектах, другие анонсировал президент Владимир Путин на недавней встрече с судьями.

- "Единая Россия" и ее фракция разошлись в вопросах дисциплины - Сотрудники аппарата "Единой России" действительно должны будут отчитываться перед руководством о нахождении на рабочем месте, подтвердили в среду в партии власти. "Приказ по хронометражу действительно есть, срок действия – один месяц, до 28 февраля. Он нужен нам для того, чтобы понять направления оптимизации рабочего процесса в исполкоме", – разъяснил в своем Instagram заместитель руководителя центрального исполнительного комитета "Единой России" Максим Жаворонков. Он также пообещал провести среди сотрудников тесты на компетентность и анкетирование – "если это будет полезным для повышения эффективности работы партии".

- Росреестр запустил первый проект на блокчейне - В договоре речь идет о строительстве жилья в Ленинградской области, сообщило Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Блокчейн, продолжает АИЖК, будет применяться при взаимодействии Росреестра с Фондом защиты прав участников долевого строительства, куда застройщики перечисляют страховые взносы. Представитель Росреестра все это подтвердил и заверил, что это первый случай использования блокчейна в системе Росреестра. Но Федеральная антимонопольная служба и Сбербанк в декабре 2017 г. заявляли, что пользуются блокчейном для обмена документами. Проект работает, подтвердил человек, близкий к Сбербанку.

- Рынки пришли в себя - После максимального за несколько лет падения фондовых рынков ситуация в среду стабилизировалась – японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng прибавили в пределах 1%, а Stoxx Europe 600 – 1,4%. К концу торгов выросли и американские индексы, провалившиеся в понедельник рекордными темпами.

- Яйца заменяют деньги в Венесуэле - В охваченной кризисом Венесуэле цены удваиваются каждые несколько недель, а правительство не может напечатать или оплатить доставку достаточного количества банкнот. Оплата пластиковыми картами – не выход, поскольку считывающие устройства работают редко. Это вынуждает людей искать альтернативные способы расчетов.

- "Мы поставили электроэнергию на 100 рублей, а нам платят 70" - Гендиректор "Юнипро" Максим Широков объясняет, почему не хватает денег энергетикам, размышляет, какой должна быть модернизация в отрасли, и рассказывает о тяжбе с антимонопольной службой.

- "Рамблер.Касса" временно отказалась от комиссии при онлайн-продаже билетов - При покупке билетов на фильмы в объединенную киносеть (работает под брендами "Формула кино" и "Синема парк") через "Рамблер.Кассу" пользователи больше не платят комиссию в 10%, убедились "Ведомости". Это крупнейшая в России сеть кинотеатров. Она и холдинг Rambler & Co, который управляет "Рамблер.Касса", принадлежат Александру Мамуту.

- "Норникель" и "Русская платина" инвестируют 250 млрд рублей в месторождения на Таймыре - "Норникель" и "Русская платина" будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, а также никеля и меди. За право обладать ими нынешние партнеры спорили шесть лет назад. Соглашение об этом 7 февраля подписали президент "Норникеля" Владимир Потанин и президент "Русской платины" Муса Бажаев. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млрд руб.

- "Победа" резко увеличит весной количество рейсов и направлений - Сегодня, 8 февраля, "Победа" откроет продажу билетов на летний сезон этого года. Он длится с конца марта до конца октября. За семь месяцев компания выполнит в 1,6 раза больше рейсов, чем в прошлом году: 24 717 по 79 направлениям, рассказала представитель лоукостера Елена Селиванова. Количество рейсов вырастет благодаря увеличению парка. Сейчас у перевозчика 16 самолетов Boeing 737, к началу июня будет 20, а прошлым летом было 12.

- Ипотека побила очередной рекорд - В декабре 2017 г. банки выдали более 151 000 ипотечных кредитов на 290 млрд руб, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных. Декабрь стал рекордным месяцем по выдачам с 2009 г. За весь прошлый год выдачи ипотеки увеличились на 37% и впервые превысили 2 трлн руб. Предыдущий рекорд 2014 г. – 1,75 трлн руб.

- Оператор "Северного потока-2" может потребовать компенсации у ЕС - "Если изменение существующего закона ЕС приведет к негативным для нас последствиям, может возникнуть вопрос о компенсации", – сообщил изданию WirtschaftsWoche исполнительный директор Nord Stream 2 AG (100% принадлежит "Газпрому") Маттиас Варниг. Поводом для обращения в суд может стать утверждение поправок в Газовую директиву с попыткой ее применения к "Северному потоку-2", который "Газпром" планирует построить к концу 2019 г. Стоимость проекта – $9,5 млрд. Nord Stream 2 AG уже заключил контракты на сумму около $5,8 млрд, сообщается на сайте оператора проекта.

- SWIFT увеличила скидку для российских пользователей - В четверг российские пользователи системы передачи финансовых сообщений SWIFT получат счета за январь. Во многих из них сумма окажется меньше ожидаемой: SWIFT увеличила скидку для России, которая действует с 1 января.

- Зачем Илон Маск отправился в космос - Запуск первой частной сверхтяжелой ракеты пока не имеет практического смысла, но может помочь людям добраться до Марса.

- Специалисты с высшим образованием все чаще устраиваются на заводы квалифицированными рабочими - Каждый пятый работник умственного труда готов пойти в рабочие, если будет гарантия трудоустройства, показал опрос 10 642 специалистов с высшим образованием. Опрос проводила служба исследований HeadHunter.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Премьера в Дагестане - Новым председателем правительства Дагестана утвержден Артем Здунов - Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов возглавил правительство Дагестана. Накануне его кандидатуру для утверждения на этот пост внес в Народное Собрание республики и. о. главы Дагестана Владимир Васильев. Вчера депутаты дали согласие назначить Артема Здунова на должность председателя правительства республики.

- Горючая валюта - Есть ли нормативы для безопасной работы майнинг-ферм? - Майнинг-ферма по добыче криптовалюты могла стать причиной пожара в многоквартирном жилом доме приморского города Артема. Эту версию в качестве одной из приоритетных после пожара на площади 500 квадратных метров рассматривают специалисты дознания МЧС.

- Снежный экватор - Казалось бы, снегом москвичей не испугаешь — и до трех метров в высоту наметало его в прежние зимы. Но уж слишком контрастным оказался с нынешней "еврозимой" недавний двухдневный снегопад, вдруг заваливший столицу огромными сугробами. А потому и разговор на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым начался с него.

- Деньги вернутся домой - Депутаты Госдумы поддержали второй этап амнистии капиталов. Она пройдет с 1 марта нынешнего года по 28 февраля 2019-го - Вчера Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов, предполагающий продление амнистии капиталов. Второй этап акции по "прощению" бизнесменов пройдет с 1 марта нынешнего года по 28 февраля 2019 года. Как рассчитывают в Госдуме, в результате удастся окончательно "перевернуть офшорную страницу экономики".

- Айболит один на всех - Валентина Матвиенко предложила создать программу ремонта детских больниц - Минздрав регулярно рапортует об улучшении показателей детского здоровья и открытии новых медицинских учреждений, но по регионам ситуация неровная. Для обеспечения равного доступа юных пациентов к качественной медицине вне зависимости от места проживания нужна единая программа строительства и реконструкции детских больниц.

- Страна чемпионов - Владимир Путин призвал своевременно решать задачи по подготовке Универсиады в Красноярске - Несмотря на ситуацию вокруг российских олимпийцев, наша страна — лидер мирового спорта и проведения международных соревнований. Об этом заявил президент в Красноярске на совещании, посвященном подготовке зимней Универсиады-2019. Глава государства призвал не допускать волокиты при выборе подрядчиков и не затягивать со сроками.

- Поднять планку - Статус Российской академии наук будет изменен - Президиум Российской академии наук получит больше полномочий. Соответствующий законопроект может быть внесен на весеннюю сессию Госдумы. По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, "это изменения в закон, но какие-то вещи можно сделать без закона, подзаконными актами". "И, насколько я понимаю, президент готов даже внести поправки от своего имени, не дожидаясь инициативы правительства или депутатов Госдумы.

- Урожай по льготному кредиту - Дмитрий Медведев поручил поискать дополнительные миллиарды на АПК - Еще до 30 миллиардов рублей правительство будет искать дополнительно на поддержку агропромышленного комплекса в этом году. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по мерам поддержки аграриев. В этом году на развитие отрасли предусматривалось выделение из федерального бюджета более 240 миллиардов рублей.

- Вспомнить все - У россиян появится общий ключ ко всем персональным данным - У каждого гражданина появится возможность в один прием предоставлять о себе всю информацию из разных баз данных по принципу сквозной идентификации. Предложения о сквозном идентификаторе клиента Банк России представит к концу года, такая задача закреплена утвержденными им "Основными направлениями развития финансовых технологий" на ближайшие три года.

- Полный бюллетень - ЦИК завершает регистрацию кандидатов в президенты - Сегодня ЦИК завершит этап регистрации кандидатов на должность президента России и окончательно сформирует список из восьми фамилий для избирательного бюллетеня. Согласно закону о выборах главы государства жеребьевка номеров не проводится, очередность определяется алфавитным порядком.

- Рост до срока - Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 мая 2018 года - Госдума одобрила в первом чтении инициативу главы государства о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума раньше намеченного срока. А именно с 1 мая нынешнего года, а не с 1 января 2019 года, как предлагалось до этого.

- Триста миллионеров - Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи - С 7 по 11 февраля в Сочи проходит финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", в котором принимают участие 300 человек из 54 регионов страны. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал конкурс кадровым лифтом. А первый вице-премьер Игорь Шувалов выразил надежду на появление в России своих "Илонов Масков".

- Держат путь наверх - Спад на американском рынке акций сменился ростом - Промышленный индекс Dow Jones, рухнувший накануне более чем на 1500 пунктов, начал восстанавливаться, отыграв уже треть потерь. Впрочем, на валютных рынках это сильно не отразилось, все колебания оказались более-менее в пределах расчетных величин.

- Начальник возместит - Казна будет предъявлять иски чиновникам, по вине которых гражданам был причинен вред - Ведомства начнут предъявлять иски чиновникам, по вине которых из бюджета были выплачены компенсации гражданам. Соответствующую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки намечается внести в Бюджетный кодекс

- Футбол без тревоги - МЧС привело в повышенную готовность авиадесант в преддверии ЧМ-2018 - Перед МЧС России в этом году стоит много задач, но есть одна, вокруг которой будет, так сказать, все вращаться, — это обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Именно поэтому все нынешние действия спасателей, будь то подготовка к предстоящим паводкам и пожарам, оснащение техникой, развитие службы в целом, заточены сейчас под выполнение в основном этой задачи.

- Не в кассу - Бизнес задумался над идеей обналичивания денег в магазинах - Торговые сети пока не уверены в своих выгодах от обналичивания средств через кассы. Но если новый сервис будет внедрен, заплатить за него могут попросить покупателей, считают эксперты. Возможность получения наличных денег с банковской карты прямо в кассе магазина в России изучает одна из платежных систем — MasterCard.

- Тот самый "Калибр" - Тихоокеанский флот укрепляют новыми ракетными кораблями - В этом году военное ведомство закажет у судостроителей четыре малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Они предназначаются Тихоокеанскому флоту России и будут строиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом во время поездки на предприятие сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

- Просчеты исправят - КС защитил компании от штрафов за технические ошибки при уплате налогов - Вчера Конституционный суд России опубликовал постановление, исправляющее возникший правовой казус. По сути, вводится правило: если налогоплательщик вовремя исправил свои ошибки, его штрафовать нельзя.

- Закон сохранения энергии - Надо ли поддерживать устаревшие тепловые электростанции - Государство планирует продолжать модернизацию энергетической отрасли и ищет пути для достижения этой цели. Энергетический сектор стоит перед развилкой: реконструировать старые тепловые электростанции либо строить современную генерацию. Если думать о будущем, то выбора нет: лишь второй вариант дает шанс на качественный рывок в отрасли.

- Стрелки идут вперед - В Госдуме предложили вернуть летнее время - В Госдуму внесен законопроект о возврате летнего времени. Предлагается перевести часовые стрелки в стране на час вперед. С инициативой выступил депутат от "Единой России" Андрей Барышев. Он полагает, что нововведение позволит "рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью".

- Смена лидера - Нового президента АвтоВАЗа AVAZ будут искать за границей - Глава российского автомобильного концерна "АвтоВАЗ" Николас Мор в скором времени может уйти со своего поста, об этом накануне заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Новую кандидатуру, возможно, будут обсуждать на одном из ближайших советов директоров автозавода, которые могут состояться в марте или июне 2018 года.

- Участки за рубежом - Как организованы выборы президента за пределами РФ - По данным ООН, в 2018 г. в разных странах должны пройти более 80 национальных выборов и референдумов. Выборы президента РФ имеют международное измерение. Они обладают солидным юридическим и правозащитным потенциалом.

- Убить по месту жительства - В Подмосковье произошло несколько жестоких преступлений - Подмосковный город Павловский Посад вчера сразу дважды попал в криминальную хронику. Сначала полиция обнаружила в квартире на девятом этаже дома два тела супругов с ножевыми ранениями в области шеи. В этой же комнате полицейские обнаружили плачущего младенца, возраст которого оказался всего четыре дня от рождения. Следователи обратили внимание на то, что замок был закрыт изнутри, окна тоже закрыты.

- Водителям продлили срок - Скидку на штраф можно будет получить даже спустя 20 дней - Полштрафа можно будет заплатить даже в том случае, если установленный срок в 20 дней истек. Правда, по уважительной причине. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях подготовило МВД.

- Банда со списком терактов - Осуждены боевики, входившие в ИГИЛ - Серьезные сроки получили девять жителей Ингушетии, которые структурно состояли в ИГИЛ ("Исламское государство" — международная террористическая организация, запрещенная в России). Они готовили серию терактов в республике. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ингушетии, в ходе следствия у бандитов был обнаружен список, содержащий годовой план проведения терактов, а также список сотрудников ингушского главка МВД, которых боевики планировали убить.

- "В меня попали... Хорошо попали..." - Ведомый пилот в паре штурмовиков Су-25 майора Романа Филипова рассказал о последнем полете своего командира - Сегодня в Воронеже на историко-мемориальном кладбище с воинскими почестями, под траурный марш военного оркестра и оружейные залпы похоронят заместителя командира авиационной эскадрильи майора Романа Филипова. Он упокоится на Аллее героев, рядом с защитниками города времен Великой Отечественной войны.

- Путь в большую науку - Какие научные проекты поддержат Россия и Германия - Российско-германская дорожная карта в области образования, науки, исследований и инноваций может быть принята уже весной 2018 года. В нее войдут крупные европейские и российские проекты класса мегасайенс (международные исследовательские комплексы). Об этом "РГ" рассказал замминистра образования и науки Григорий Трубников на ежегодной встрече Объединения им. Гельмгольца Научно-исследовательских центров Германии в Москве.

- Танки вернут в Вашингтон - Пентагон проведет военный парад - Американский президент Дональд Трамп пожелал ввести новую традицию и ежегодно проводить в Вашингтоне масштабные военные парады. Как сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванных представителей минобороны и Белого дома, соответствующее указание Трамп дал еще 18 января во время совещания с высшим военным руководством в Пентагоне.

- Без паники! - Илон Маск отправил в космос самую мощную ракету - Событие? Конечно. По крайней мере миллионы человек с большим интересом наблюдали вчера в прямом эфире за запуском частной американской сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

- Договорились? - Немецкие партии согласовали договор о "большой коалиции" - Все-таки это свершилось: в среду утром консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, и Социал-демократическая партия Германии объявили о прорыве: "большой коалиции" — быть. Если, конечно, проект коалиционного соглашения получит поддержку 440 тысяч членов СДПГ, которые через несколько недель соберутся на специальный съезд. Чтобы убедить рядовых однопартийцев в том, что в коалицию надо вступить, лидер социал-демократов Мартин Шульц, претендующий на кресло министра иностранных дел ФРГ в четвертом кабинете Меркель, отправится в тур по регионам.

- Назло Варшаве - В украинской армии вводят бандеровское приветствие - Правительство Украины предлагает изменить "советский" порядок воинских приветствий, действующий в украинской армии. Вместо традиционного "здравия желаю" предлагается ввести приветствия, бывшие в ходу на майдане и в бандеровских бандах, осуществлявших геноцид поляков на территории Волыни.

- Граммофон под запретом - В Германии обнародовали запрещенные детские имена - Общество немецкого языка в Висбадене обнародовало список имен, запрещенных к регистрации в загсе, сообщил журнал Focus. По мнению специалистов, будущее ребенка не должно быть связано с негативным отталкивающим эффектом от его имени. В этой связи загсы откажут в регистрации таких имен, как Усама бен Ладен, Адольф Гитлер, Люцифер, Сатана, Граммофон, Том Том или Ясменник (трава, которую в народе называют "кошачий ус").

- Как стресс на голову - Фермеры нашли способ "подоить" британских военных - Два миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации заплатило министерство обороны Великобритании местным фермерам за последние четыре года. При этом потерпевшими оказались не британцы или гости Туманного Альбиона. Миллионы из бюджета Минобороны были выплачены за стресс, причиненный домашним животным.

- Посидит до мая - Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест - Соответствующее решение вынес вчера Санкт-Петербургский городской суд. Марат Оганесян, которого обвиняют по части 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пробудет под стражей до 16 мая.

- Храбрый Давыд - Бурятского школьника Росгвардия наградила за отвагу - Одиннадцатиклассника школы № 5 Улан-Удэ Давыда Мамонова долго искать не пришлось — вот он, все так же ходит на уроки. Но то, что он герой, и пожарные, и полиция узнали не сразу. Между тем не будь Давыда, пострадавших в школьном ЧП, которое произошло в поселке Сосновый Бор, было бы гораздо больше. Портрет храброго подростка для следователей стал складываться в ходе допросов очевидцев. Школьники говорили о старшекласснике, который вынес самую пострадавшую девочку из школы и не дал обезумевшему подростку с топором ее добить.

- Небо занято - В 11 городах на время матчей ФИФА ограничат использование воздушного пространства - Росавиация введет ограничения на использование воздушного пространства для частных самолетов на время проведения матчей чемпионата мира ФИФА этим летом. Ограничения планируется ввести в воздушном пространстве радиусом 110 километров от стадионов, на которых пройдут футбольные матчи.

ИЗВЕСТИЯ

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- Счета как на ладони - В России появится система учета замороженных активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Речь о заблокированных счетах в банках, микрофинансовых организациях (МФО), управляющих и сотовых компаниях. Ее создадут Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг к марту текущего года. Отслеживание необходимо для того, чтобы оперативно информировать о подозрительных лицах правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Об этом говорилось на недавнем совещании в Росфинмониторинге (копия протокола есть у "Известий"). В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию. По словам экспертов, подобная практика действует в США и будет полезна России.

- "Воздействие радиации — вопрос фундаментальный" - Воплощению мечты человечества об освоении ближнего и дальнего космоса, о колонизации Луны и планет, о полетах к звездам мешает одно неприятное обстоятельство — космическое излучение. Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", где воздействие излучения на организмы изучают с середины прошлого века, рассказал "Известиям", как вывести исследования на новый уровень, разработав программу национального масштаба.

- Отсутствие ОСАГО считают с камер - В регионах РФ по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией появятся структуры, которые смогут вместо сотрудников ГИБДД оформлять и собирать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами. Поправки в свой законопроект правительство разработало ко второму чтению документа (есть в распоряжении "Известий").

- Арктический "Смерч" - Российские арктические бригады оснастят сверхпроходимыми реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град" и "Смерч". Базой для полярных РСЗО послужат гусеничные вездеходы ДТ-30ПМ "Витязь". Эти машины состоят из двух звеньев, соединенных специальным механизмом сцепления. Благодаря своей конструкции "Витязи" способны передвигаться по полному бездорожью, легко преодолевать снежные заносы, глубокий снег, болота и водные преграды.

- "Не нужно себя успокаивать" - Президент обратил внимание на задержку строительства объектов к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске - Владимир Путин провел совещание по вопросу подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Глава государства поддержал идею создания школы олимпийского резерва на базе спортивных объектов, которые строят в городе в преддверии Универсиады, и призвал готовиться к первенству без оглядки на ситуацию с российскими олимпийцами, не смешивая "все скандалы в одну кучу".

- МОК вне игры - Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу со спортсменами, не получившими приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Южной Корее. Планируется, что эти атлеты примут участие в альтернативных играх, которые пройдут в трех российских городах — Сочи, Коломне и Ханты-Мансийске. Информацию о подготовке встречи "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Морская авиация научит роботов плавать - Беспилотные катера помогут летчикам искать субмарины и спасать потерпевших бедствие - Самолеты и вертолеты морской авиации получат надводных роботов-помощников. Летающие машины с высоты в несколько километров смогут управлять многофункциональными беспилотными катерами. Дроны помогут самолетам и вертолетам искать субмарины противника, досматривать плавательные средства, обнаруживать мины и помогать терпящим бедствие экипажам. По словам экспертов, внедрение надводных беспилотников радикально увеличивает возможности российской противолодочной авиации.

- Спецназ вооружат "Копьями" - Спецподразделения российской армии вооружат легендарными гранатометами СПГ-9 "Копье". В Сирии они продемонстрировали высокую эффективность против полевых укреплений и живой силы противника. Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками. При этом один выстрел для СПГ-9 на порядок дешевле противотанковой управляемой ракеты. Гранатомет пройдет модернизацию — получит современный ночной прицел и более мощные боеприпасы.

- Мумиям заглянули в лицо - Российские ученые восстанавливают внешность древних египтян - Комплексное исследование естественно-научными методами девяти египетских мумий из собрания Пушкинского музея продолжается в Курчатовском институте. Ученые сделали мумиям рентгеновскую компьютерную томографию, создали трехмерные модели черепов и совместно с коллегами-антропологами приступили к пластической реконструкции внешности людей, живших тысячи лет назад.

- Без ума от космоса - Российская академия наук поручила двум десяткам отечественных институтов провести масштабные исследования воздействия космической радиации на организм человека. Особенно ученых беспокоит возможная утрата экипажем межпланетной станции умственных способностей. Это, считают они, способно поставить под угрозу срыва программу освоения дальнего космоса. Вопрос о воздействии радиации возник в связи с планами России и США создать на окололунной орбите станцию Deep Space Gateway. Ее экипаж, в отличие от обитателей МКС, не будет защищен от космического излучения магнитным полем Земли.

- Фемида ускорит экономику - В ЦСР предлагают снизить нагрузку на арбитров и повысить зарплаты рядовым сотрудникам судов - Реформа судебной системы России позволит ускорить рост экономики страны на 1–2 процентных пункта. Для этого нужно, во-первых, уменьшить среднее число дел на одного судью и повысить зарплаты рядовым сотрудникам. Во-вторых, для ФНС и ПФР увеличить минимальный размер требований для исков, а для юрлиц — поднять госпошлину за их подачу. Такие предложения содержатся в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), с которыми ознакомились "Известия".

- "Краковский" стандарт - Производителям полукопченых колбас, таких как "Краковская", "Одесская" и "Охотничья", предписали новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2019 года. В нем предусмотрены более жесткие требования к качеству продукта и процессу его изготовления, сообщили "Известиям" в Росстандарте.

- "В международных отношениях нет места санкциям" - Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей — о взаимодействии с Россией, рестрикционной политике и планах построить IT-страну - Белоруссия готова отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявил "Известиям" министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. В эксклюзивном интервью глава МИД республики также рассказал о предстоящем вступлении страны в ВТО, участии в процессе сирийского урегулирования, реализации Минских соглашений и противодействии экспансии НАТО в регионе.

РБК RBCM daily

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- Новый элемент платиновой группы - Владимир Потанин и Муса Бажаев договорились о стратегическом партнерстве - "Норильский никель" и "Русская платина" создадут совместное предприятие для разработки месторождений платиноидов. Новая компания, в которую акционеры вложат 250 млрд руб, станет третьим в мире производителем платины и палладия.

- Биткоину предсказали обнуление - Goldman Sachs спрогнозировал будущее криптовалют - Рынок криптовалют имеет признаки "пузыря", и многие криптовалюты в перспективе уйдут с рынка, говорится в обзоре Goldman Sachs. Опрошенные РБК эксперты в основном согласны с этими выводами.

- Капитальный пересмотр - У крымского отеля Riviera Sunrise Resort & Spa сменился владелец - "ИФД КапиталЪ" перестал быть владельцем отеля в Крыму, из-за которого в 2017 году холдинг попал в американский санкционный список. Новым владельцем стал бывший топ-менеджер подведомственного "Роскосмосу" ФГУП.

- Мошенничество пошло в рост - Страховые компании увеличили число обращений в правоохранительные органы - Страховые компании подали в минувшем году в правоохранительные органы более 8 тысяч заявлений о возможном мошенничестве клиентов. Это значительно больше, чем в прошлые годы, сообщили РБК крупнейшие игроки рынка.

- По зрелом размышлении - Чем опасна ставка на молодые кадры - И в России, и за рубежом многие компании стараются не нанимать сотрудников старше 40–45 лет. А зря: согласно исследованиям, во многих случаях "старики" — более ценные работники, чем страдающие отсутствием мотивации миллениалы.

- Силовики идут по бюджетному следу - В Дагестане продолжается "зачистка" - После ареста руководства правительства Дагестана федеральные силовики пришли с массовыми проверками в республиканские ведомства. Чиновникам правительства запретили выезд за границу, по итогам ревизии ожидаются новые аресты.

- Судопроизводство переходит на экономичную модель - ВС предложил радикальные поправки в процессуальные кодексы - ВС предложил серьезно упростить и ускорить рассмотрение гражданских и административных дел — судьям разрешат не писать мотивирующую часть решения, а граждане будут обязаны сами узнавать даты слушаний и представлять доказательства.

- Записались за кампанию - Борис Титов обнародовал фамилии желающих вернуться на родину - Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Эксперты отмечают странный подбор фигурантов списка; по их мнению, презентовав его, Титов хочет привлечь внимание зарубежного электората.

- Меркель дали четвертый срок - ХДС/ХСС и СДПГ объявили о заключении коалиционного соглашения - Консерваторы и социал-демократы ФРГ договорились создать правительство. В него могут войти критик России Мартин Шульц и сторонник дружбы с ней Хорст Зеехофер. Курс страны все равно будет зависеть от Меркель, говорят эксперты.

- Игры на трибунах - Кто из мировых лидеров приедет в Пхёнчхан - На церемонию открытия Олимпийских игр в Корее приедут два десятка мировых лидеров — значительно меньше, чем на Игры в Сочи и Лондоне. На настроения политиков повлияла ситуация на Корейском полуострове, объясняют эксперты.

- Повторная амнистия прошла два чтения - Госдума одобрила меры для "защиты от давления" Запада - Госдума в среду приняла в первом и втором чтениях законопроект, продлевающий сроки амнистии для выведенных за границу капиталов. Эти меры помогут бизнесу защищать свои интересы, считают авторы документа.

- Цены ниже цели - Инфляция добралась до очередного минимума - Рост цен в январе в годовом выражении замедлился до 2,2% — это очередной исторический рекорд. Столь низкий показатель может добавить ЦБ решимости при снижении ставки, допускают аналитики.