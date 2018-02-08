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Кабмин РФ одобрил проект ужесточения ответственности за воровство энергоресурсов


Энергосети

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении административной ответственности за самовольное подключение к энергосетям и несанкционированное использование энергоресурсов, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.

"В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергетических ресурсов законопроектом предлагается установить более жёсткие меры административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов", — говорится в сообщении.

Административная ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа предусматривается статьей 7.19 КоАП. При этом правоприменительная практика выявила недостаточность предусмотренных мер воздействия, отмечал кабмин.

Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление электрической энергии, совершали в течение последующих трех лет аналогичные деяния повторно.

В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергоресурсов проектом предлагается дополнить статью 7.19 КоАП частью второй, устанавливающей более жесткие меры за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергоресурсов.

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