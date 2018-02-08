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РЖД планируют заключить с Evraz контракты на поставку рельсов почти на 132 млрд руб


Рынки

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. РЖД планируют заключить с торговой компанией "ЕвразХолдинг" (входит в Evraz) контракты на поставку рельсовой продукции для своих филиалов, следует из материалов на портале госзакупок.

Проводимый РЖД конкурс разбит на три лота, общая максимальная цена контрактов составляет 133 миллиарда рублей. По первому предусматривается поставка 1,42 миллиона тонн рельсов, по второму - 1,63 миллиона тонн, по третьему - 270 тысяч тонн.

ТК "ЕвразХолдинг" стала единственной компанией, подавшей заявку на тендер по всем трем лотам, и предложила общую цену контрактов в размере 131,8 миллиарда рублей.

"В связи с тем, что единственный участник по лотам № 1, 2, 3 – ООО "Торговая компания "ЕвразХолдинг" допущен к участию в открытом конкурсе… согласовать заключение договоров на поставку рельсовой продукции… с единственным участником", - говорится в документах.

Указывается, что контракты должны быть заключены по цене не выше указанной в заявке ТК "ЕвразХолдинг". По первым двум лотам поставки нужно осуществить до конца 2022 года, по третьему — до конца 2020 года. Согласно документам, РЖД, в частности, нужны железнодорожные термоупрочненные рельсы общего назначения и рельсы для скоростного совмещенного движения. Последних нужно поставить 106 тысяч тонн.

ООО "ТК "ЕвразХолдинг" - подразделение вертикально-интегрированной горно-металлургической компании Evraz, входящей в число лидеров мировой сталелитейной отрасли. Является крупнейшим российским поставщиком сортового металлопроката строительного, промышленного, транспортного назначения и метизов, а также угольной продукции и продукции коксохимического производства.

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