Явлинский не видит угрозы девальвации рубля и прогнозирует снижение цен на нефть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский не видит в настоящий момент угрозы девальвации рубля и прогнозирует снижение цен на нефть из-за роста добычи сланцевой нефти в США.

В четверг Явлинский провел в Ростове-на-Дону встречу со студентами, а также жителями города. Один из присутствующих обратился к Явлинскому как к экономисту, попросив дать прогноз цены на нефть, курса рубля и оценить вероятность девальвации.

"Я думаю, что в данный момент угрозы девальвации нет. Рубль примерно будет вращаться вокруг 55-60… Думаю, цены на нефть, которые сейчас уже зашли за 60 и за 70 (долларов за баррель - ред.), может, будут меньше", - сказал Явлинский.

Он пояснил, что относительно высокие цены на нефть, которые сложились в настоящее время, "это сильный стимул для сланцевой нефти в США". "Это значит, что Соединенные Штаты будут сейчас резко увеличивать объемы производства нефти. Нарастание объемов производства нефти приведет к увеличению нефти на рынке и опять падению цен", - уточнил Явлинский.

"Если бы не было этого просчета, который мы допустили, в связи со сланцевой нефтью, то такой рост цен был бы для нас хорош, потому что при всякой цене на нефть, которая свыше 40 долларов за баррель, мы уже нормально себя чувствуем. Потому что у нас себестоимость около 20. Но когда есть новый способ производства из сланца, это уже другая история", - заключил он.

Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне развития негативной динамики на фондовом рынке США. Доллар в четверг уже подскакивал до 58,3 рубля (максимума с 25 декабря 2017 года), евро – до 71,35 рубля (максимума с 15 ноября 2017 года) на фоне сползания рынка нефти ниже отметки 64,5 доллара за баррель сорта Brent.