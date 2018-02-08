FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Явлинский не видит угрозы девальвации рубля и прогнозирует снижение цен на нефть


Энергосети / Рынки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский не видит в настоящий момент угрозы девальвации рубля и прогнозирует снижение цен на нефть из-за роста добычи сланцевой нефти в США.

В четверг Явлинский провел в Ростове-на-Дону встречу со студентами, а также жителями города. Один из присутствующих обратился к Явлинскому как к экономисту, попросив дать прогноз цены на нефть, курса рубля и оценить вероятность девальвации.

"Я думаю, что в данный момент угрозы девальвации нет. Рубль примерно будет вращаться вокруг 55-60… Думаю, цены на нефть, которые сейчас уже зашли за 60 и за 70 (долларов за баррель - ред.), может, будут меньше", - сказал Явлинский.

Он пояснил, что относительно высокие цены на нефть, которые сложились в настоящее время, "это сильный стимул для сланцевой нефти в США". "Это значит, что Соединенные Штаты будут сейчас резко увеличивать объемы производства нефти. Нарастание объемов производства нефти приведет к увеличению нефти на рынке и опять падению цен", - уточнил Явлинский.

"Если бы не было этого просчета, который мы допустили, в связи со сланцевой нефтью, то такой рост цен был бы для нас хорош, потому что при всякой цене на нефть, которая свыше 40 долларов за баррель, мы уже нормально себя чувствуем. Потому что у нас себестоимость около 20. Но когда есть новый способ производства из сланца, это уже другая история", - заключил он.

Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне развития негативной динамики на фондовом рынке США. Доллар в четверг уже подскакивал до 58,3 рубля (максимума с 25 декабря 2017 года), евро – до 71,35 рубля (максимума с 15 ноября 2017 года) на фоне сползания рынка нефти ниже отметки 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ