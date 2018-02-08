Цена нефти ускорила снижение на опасениях роста добычи в США

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, так как последние статданные из США усилили обеспокоенность трейдеров относительно роста добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,19%, до 64,7 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,08%, до 61,12 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают отыгрывать обнародованный во вторник прогноз Минэнерго США, согласно которому ведомство ожидает добычу нефти в 2018 году на рекордном уровне - в 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе оно ожидало объема добычи в 10,3 миллиона баррелей. Кроме того, опасения инвесторов были поддержаны опубликованными в среду данными о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки.

"Теперь ясно, что цены на нефть в конце января были слишком высокими, чтобы сбалансировать нефтяной рынок в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что добыча в США сейчас настолько резко возрастает, что существует риск возобновления избыточного предложения, если ОПЕК добровольно не откажется от доли на рынке", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Кроме того, котировки оказались под давлением на новостях о запуске трубопровода Forties, который был закрыт в среду в связи с закрытием клапана на одном из участков трубопровода в Шотландии. Ранее нефтепровод закрывался в связи с поломкой в середине декабря. По системе трубопроводов FPS осуществляется транспортировка сырья с 85 месторождений в центральной и северной части Северного моря, а также с нескольких месторождений в Норвегии от примерно 40 компаний. Мощность FPS составляет 575 тысяч баррелей нефти в день.