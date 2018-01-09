Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно снижением

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, кроме "Газпром GAZP нефти", "Ленты" и "Магнита" MGNT, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 2,93% - до 5,7 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,78%, до 63,58 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,82%, до 134,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,23% - до 4,68 доллара, "Газпром нефти" - выросли в цене на 0,41%, до 24,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,43% - до 19,25 доллара, НЛМК - на 3,43%, до 24,81 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,41%, до 15,77 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,27% - до 1,76 доллара, Сбербанка SBER - на 3,09%, до 18,5 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 0,48% - до 20,9 доллара.

Бумаги "Магнита" подорожали на 0,15% - до 19,38 доллара, "Ленты" - остались на уровне предыдущего закрытия в 6,8 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 2,78% - до 4,05 доллара.