Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" превысил 75 млрд руб - организатор

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" ROSN на 50 миллиардов рублей превысил 75 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в четверг. Изначально эмитент планировал разместить облигации в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок увеличил предложение до 50 миллиардов рублей.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), однако в течение сбора заявок снизил ориентир до 7,5-7,55% годовых (доходность 7,64-7,69% годовых). Финальный ориентир купона составил 7,5% годовых.

"Общий объем спроса - более 75 миллиардов рублей, книга диверсифицирована, среди инвесторов более 70 имен", - рассказал Шулаков, добавив, что это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение на локальном рынке в рублях.

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк SBER КИБ". Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.