"Донецкоблгаз" саботирует подачу газа для жителей Авдеевки в Донбассе - местные власти

КИЕВ, 8 фев /ПРАЙМ/. Губернатор подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что компания "Донецкоблгаз" саботирует подачу газа жителям Авдеевки и еще семи населенным пунктам, в связи с этим он обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко и главе Службы безопасности Василию Грицаку с просьбой дать оценку таким действиям компании.

"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста - ОАО "Донецкоблгаз", который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу. Обратился к генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов. По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - написал Жебривский на своей странице в Facebook FB.

Он также выразил надежду, что правоохранители дадут официальную правовую оценку действиям руководителям и владельцам компании "Донецкоблгаз" в ближайшее время.

Украинские власти в июне прошлого года решили строить независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса газопровод, после того, как Авдеевка и другие населенные пункты в очередной раз остались без газа из-за обстрелов. В январе этого года Жебривский сообщил, что газопровод полностью готов к началу испытаний.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.