Иркутский завод "Русала" восстановил потребление электричества после аварии

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Иркутский алюминиевый завод "Русала" восстановил потребление электричества после аварии, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

В четверг в 18.24 на Иркутском алюминиевом заводе "Русала" был зафиксирован сброс нагрузки на 130 МВт (с 800 до 670 МВт). После этого проводились аварийно-восстановительные работы.

"В 19.29 нагрузка предприятия восстановлена в полном объеме. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в материалах.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира.