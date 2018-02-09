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Инвестиции в энергетику Мексики могут превысить $200 млрд – министр


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 9 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл оценил в четверг объем инвестиций в отрасль с момента начала энергетической реформы в 200 миллиардов долларов.

"В ближайшие месяцы минэнерго продолжит продвижение в деле реализации энергетической реформы, и с учетом предстоящих к реализации проектов общие инвестиции по взятым обязательствам могут превысить 200 миллиардов долларов", - заявил Колдуэлл на пресс-конференции в Мехико.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.

Объем инвестиций только за первые два раунда из восьми тендеров на углеводородные месторождения оценивается в сумму до 153 миллиардов долларов, сообщала ранее Национальная комиссия по углеводородам латиноамериканской страны.

Колдуэлл сообщил также, что сейчас идет работа над подготовкой к первому пилотному тендеру по сланцевым месторождениям, чтобы понять настрой компаний.

"Нетрадиционные месторождения очень многообещающие для Мексики в части перспективных ресурсов, которые мы пока не извлекли, 53% наших месторождений – нетрадиционные, мы занимаем шестое место в мире по ним", – заявил министр.

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