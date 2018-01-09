Дайджест российских СМИ – 9 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- In Protvino veritas - 8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин приехал в новосибирский Академгородок, где встретился с учениками амбициозной школы, а потом увиделся с новосибирскими учеными, которым пообещал синхрофазотрон, который они решили строить устаревшим, чтоб не так долго и дорого. Впрочем, специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был воодушевлен состоявшимся затем президентским Советом по науке и особенно речью президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, который предложил не принимать на щит морально и физически устаревшие технологии, а просто взять и достроить ускоритель в подмосковном Протвино и вот так, не задорого, отдать стране падающую ей в руки целую национальную идею.

- Механизм естественного выбора - Инаугурация кандидата, который победит на выборах 18 марта, состоится 7 мая. К этому моменту истечет третий президентский срок Владимира Путина. Это запустит процедуру автоматической ротации правительства, которое сложит свои полномочия в день вступления в должность нового президента. В 2012 году многие чиновники правительства получили назначения в администрацию президента (АП) после переезда Владимира Путина в Кремль. Спустя шесть лет ситуация изменилась: речь пойдет скорее о ротации возрастных чиновников АП.

- Сирийские отряды попали под недружественный огонь - В Сирии произошел самый масштабный за последние месяцы инцидент с участием американских военных и сирийских проправительственных сил. Пентагон объявил об авиаударе в провинции Дейр-эз-Зор на берегу реки Евфрат, в результате которого было уничтожено более ста бойцов формирований, воюющих на стороне Дамаска. Если эти данные подтвердятся, речь идет о самом кровопролитном столкновении США и сил, лояльных президенту Башару Асаду. Инцидент на Евфрате грозит стать еще одним испытанием для отношений между Москвой и Вашингтоном, интересы которых в Сирии все более расходятся.

- Роботы измерят метры - Сбербанк разработал первую в России нейронную сеть для оценки недвижимости. Искусственный интеллект позволяет банку почти мгновенно проводить оценку залогов. При этом человеческий фактор не исключен полностью — эксперты банка при необходимости корректируют машинные расчеты и подтверждают их. И такой длительный тестовый период вряд ли даст быструю операционную экономию, отмечают эксперты.

- "Брексит" не пощадит своих сторонников - "Брексит" без торгового соглашения с ЕС больнее всего ударит по английским регионам, активнее всего поддержавшим выход из союза. "Жесткий" сценарий вынудит британское правительство увеличить заимствования на ?120 млрд в течение 15 лет, а также приведет к росту розничных цен на 21%, говорится в утекшем в прессу правительственном докладе. Тем временем уговорить британцев сохранить членство в ЕС попытается миллиардер Джордж Сорос.

- Внутренний спрос утек на внешние рынки - Рост внутреннего спроса, которым объясняется увеличение ВВП в 2017 году, был обусловлен импортом, сходятся аналитики. Если же исключить весь импорт из показателей внутреннего спроса, оказывается, что вклад последнего в экономический рост будет нулевым, подсчитали в Центре развития Высшей школы экономики. Это означает, что основой восстановления экономики РФ был разгон мировой экономики до 3,7% и увеличение экспорта.

- Семейные ценности вычитаются из капитала - Банк международных расчетов (BIS) выпустил доклад о влиянии непотизма и "семейного продвижения" родственников в корпорациях. Его выводы однозначны: компании, где эта политика распространена, меньше инвестируют и тратятся на исследования, и в семейных компаниях этот эффект лишь чуть более распространен, чем в публичных. Основной канал влияния — родственники топ-менеджеров, в первую очередь дети на высоких позициях: они создают эффект "отрицательного отбора", получают больше, меньше работают и хуже замечают инвестиционные возможности. В среднем у каждого двадцатого топ-менеджера в США есть пристроенный в компании родственник, на развивающихся рынках, видимо, все сильно хуже.

- Сланцевой добыче отмерили 20 лет роста - Объем добычи нефти в США в январе по сравнению с декабрем увеличился на 100 тыс. баррелей в сутки — до 10,2 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление энергетической информации США (EIA). В среднем в 2017 году объем добычи составлял 9,3 млн б/с. Теперь ведомство прогнозирует существенный рост поставок: в этом году — до 10,6 млн б/с, в 2019-м — до 11,2 млн б/с. Оба показателя улучшены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом. Прежний рекорд добычи в США — 9,6 млн б/с — был установлен в 1970 году. Отметим, что на ожиданиях роста добычи в США цены на нефть сейчас снижаются.

- Ксения Собчак обошла всех конкурентов по доходам - За пост президента будут бороться восемь кандидатов. Последними в четверг были зарегистрированы Ксения Собчак и Максим Сурайкин, выдвинутые "Гражданской инициативой" и "Коммунистами России", у которых на региональных выборах возникали проблемы с подписями. Самым богатым кандидатом оказалась госпожа Собчак, заработавшая за последние шесть лет более 400 млн руб. Все кандидаты, кроме Владимира Путина, "будут бороться за более высокое место по итогам выборов ради будущего задела для себя или своей партии", говорят эксперты.

- Госдума и Совет федерации договорились о притравке - Подготовка охотничьих собак допускается "способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда", а если ограничена их свобода движения, то "используются ограждающие конструкции". Об этом говорится в поправках к закону об охоте, утвержденных вчера согласительной комиссией. Глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев поясняет, что испытательно-тренировочные станции (ИТС) смогут готовить собак только через ограждение. Из-под действия поправок удалось вывести целый ряд пород, которых можно обучать на зверя, находящегося "в состоянии естественной свободы", подчеркивает зампред профильного комитета Совета федерации (СФ) Владимир Лебедев.

- В Крылатском бьются за парк - В столичном районе Крылатское по инициативе властей прошли общественные обсуждения изменения границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) природно-исторического парка "Москворецкий". Жители потребовали отменить обсуждения из-за их незаконности. В управе района, префектуре Западного округа и в департаменте природопользования и охраны окружающей среды мэрии Москвы "Ъ" не смогли ответить на вопрос, признаны ли обсуждения состоявшимися.

- Минобрнауки просят подключить онлайн-образование - Депутаты Госдумы раскритиковали Минобрнауки за то, что электронное обучение в высшем образовании до сих пор не используется в полной мере. Ранее чиновники обещали к 2018 году снять административные барьеры, мешающие российским университетам засчитывать пройденные студентами учебные открытые онлайн-курсы. Депутаты профильного комитета констатировали, что до сих пор этого не сделано, а в Минобрнауки даже нет чиновника, "ответственного за это направление". По итогам обсуждения правительству рекомендовано рассмотреть возможность разработки законопроекта "Об индустрии электронного обучения".

- ФСБ предъявила счет донбасскому союзу - За хищение кредита ВЭБа арестован влиятельный российско-украинский бизнесмен.

- Хозяин Витас-банка нашелся в Голландии - Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос об экстрадиции задержанного в этой стране бывшего председателя совета директоров признанного банкротом Витас-банка Василия Баринова. В международный розыск он был объявлен два года назад за хищение из своего кредитного учреждения 570 млн руб. В 2016 году за соучастие в этом преступлении уже был осужден его подельник — экс-председатель правления Витас-банка Сергей Сергеев.

- Вклады VIP-клиентов в бухгалтерию не попали - Бывших топ-менеджеров банка "Екатерининский" обвиняют в мошенничестве.

- К правительству Дагестана следствие поднялось с районного уровня - В четверг в Дагестане совещание провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его поездка в Махачкалу, а также встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым прошли на фоне громкого коррупционного расследования, которое сотрудники СКР ведут в отношении сразу нескольких уже бывших членов правительства Дагестана во главе с его экс-председателем Абдусамадом Гамидовым. Они обвиняются в хищении из бюджета как минимум 79 млн руб., выделенных на социальные, в том числе образовательные, программы, причем, как стало известно "Ъ", это расследование начиналось два с половиной года назад с чиновников районного уровня.

- Нетрезвым водителям найдется больше места в УК - Пьянство за рулем по-прежнему обусловлено "отсутствием реальной угрозы серьезного наказания", считают в МВД РФ. Судьи крайне редко приговаривают нетрезвых водителей к реальным срокам лишения свободы, следует из данных полиции, хотя такая возможность у них есть с 2015 года. Виной тому несовершенство норм Уголовного кодекса, который планируется скорректировать с помощью нового законопроекта МВД. Одновременно планируется увеличить максимальный срок лишения свободы за нетрезвое вождение — за это правонарушение можно будет попасть в тюрьму на четыре года.

- Европарламент вернулся к Чечне - Европейский парламент призвал российские власти немедленно освободить руководителя грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Перечисляя другие случаи преследования в Чечне правозащитников, адвокатов и журналистов, депутаты предлагают "немедленно положить конец подобным нападениям". А в адрес государств—членов ЕС прозвучала просьба больше уделять внимания запросам на предоставление убежища беженцам из Чечни.

- Мартин Шульц пробивается к Министерству иностранных дел - Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая откроется 16 февраля. Об этом вчера сообщили немецкие СМИ, отмечая: господин Габриэль отменил и другие встречи, не желая участвовать в них в качестве "хромой утки". Ожидается, что скоро пост министра иностранных дел займет бывший председатель Европарламента и экс-кандидат в канцлеры Мартин Шульц. Впрочем, помешать ему получить портфель могут собственные однопартийцы.

- Сирийские отряды попали под недружественный огонь - В Сирии произошел самый масштабный за последние месяцы инцидент с участием американских военных и сирийских проправительственных сил. Пентагон объявил об авиаударе в провинции Дейр-эз-Зор на берегу реки Евфрат, в результате которого было уничтожено более ста бойцов формирований, воюющих на стороне Дамаска. Если эти данные подтвердятся, речь идет о самом кровопролитном столкновении США и сил, лояльных президенту Башару Асаду. Инцидент на Евфрате грозит стать еще одним испытанием для отношений между Москвой и Вашингтоном, интересы которых в Сирии все более расходятся.

- В украинскую трубу закачали контракт - Как выяснил "Ъ", "Нафтогаз Украины" может в 2018 году вновь столкнуться с риском невыполнения обязательства take-or-pay по контракту с "Газпромом". Параметры максимальных суточных объемов поставки газа, которые будут закреплены в измененном контракте, могут не позволить "Нафтогазу" отобрать положенные 4 млрд кубометров в год, поскольку поставки на Украину начнутся не раньше марта. По данным "Ъ", сейчас компании согласовывают пути решения этой проблемы.

- Белорусское топливо из Прибалтики не слить - Попытка России за счет скидок ОАО РЖД перенаправить транзит белорусских нефтепродуктов из Прибалтики в свои порты не привела почти ни к каким результатам. Основную продукцию своих НПЗ Минск по-прежнему отправляет на экспорт через Прибалтику. Как считают эксперты, с учетом гибкой тарифной политики местных стивидоров и короткого расстояния перевозки страны Балтии выигрывают у портов РФ. Предоставляемые ОАО РЖД скидки в 50% лишь усилили позиции Минска: Белоруссия теперь требует более выгодных условий экспорта и от Латвии.

- Камчатские сенаторы не поделили рыбу - Конкурс на право аренды рыбопромыслового участка на Камчатке привел к конфликту компаний двух краевых сенаторов. Структура совладельца "Океанрыбфлота" Валерия Пономарева намерена обжаловать итоги торгов на 60 га, которые выиграла "Устькамчатрыба" Бориса Невзорова. Цена вопроса — $100 млн, которые можно выручить за 20 лет добычи на участке.

- ЦБ пришел к фишингу - Количество выявленных вредоносных сайтов в прошлом году приблизилось к 1 тыс., и почти 90% таких доменов было разделегировано, сообщил ЦБ. В то же время пока Банк России бессилен против легальных сайтов с низким уровнем безопасности, взломанных злоумышленниками и годами распространяющих вредоносное программное обеспечение.

- "Мегарегулятор не может оставаться в стороне" - Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий деятельность Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), об ICO-фишерах, фальшивых билетах на футбол и иностранных доменных зонах.

- Цена будущей нефти вернулась в прошлое - В четверг котировки фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent впервые в этом году опустились ниже уровня $65 за баррель. На сырьевой рынок повлияли рост добычи нефти в США и странах ОПЕК, а также глобальное снижение у инвесторов аппетита к риску. Такая ситуация оказывает негативное влияние на российские рынки — курс доллара превысил уровень 58 руб./$, а индекс РТС опустился вплотную к уровню 1200 пунктов.

- Авиакомпаниям наступили на прибыль - Чиновники выполнили обещание ограничить стоимость авиабилетов на время проведения чемпионата мира по футболу: Росавиация запретила авиакомпаниям повышать тарифы в этот период. Также регулятор будет отслеживать стоимость аэропортовых услуг. Авиаторы обвиняют государство в искусственном занижении их прибыли. Однако эксперты говорят, что завышение цен до сих пор достигает 20–80%, а основная масса авиабилетов в рамках ЧМ-2018 уже распродана, так что вряд ли потери перевозчиков окажутся велики.

- Корпорация МСП займется рейтингами - Корпорация МСП создает собственную систему рейтингования региональных гарантийных организаций (РГО). Разработанная концепция объединяет показатели финансовой устойчивости и эффективности РГО и должна служить стимулом для улучшения их работы с малым и средним бизнесом. Однако банковские эксперты не согласны с таким подходом, отмечая, что погоня за высоким рейтингом может негативно отразиться на финансовом состоянии этих организаций.

- "Ростех" откажется от лекарств - "Ростех" рассматривает возможность продать весь свой пакет в Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") своему партнеру по фармацевтическому бизнесу "Марафон групп". Госкорпорация согласится на это, если ее структура потеряет статус единого поставщика лекарств для государственных нужд. Ранее "Нацимбио" уже лишилась аналогичного статуса на поставки препаратов крови. Эксперты объясняют намерение "Ростеха" отсутствием у госкорпорации собственной коммерческой дистрибуции.

- "Газпром GAZP нефть" держится за льготы - "Газпром нефть" хочет попросить Минэнерго добавить одно из крупнейших своих месторождений — Новопортовское с запасами 250 млн тонн — в список проектов по налогу на дополнительный доход (НДД). С 2019 года компания теряет льготу по экспортной пошлине для Новопорта, а переход на НДД позволит ей в ближайшие годы сохранить экономию на налогах по сравнению с общей налоговой системой, которая, по оценке аналитиков, составляет 37 млрд руб. в год.

- "Эксмо" перелистывает главу - Совладелец холдинга "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, возглавлявший "Эксмо" с 1991 года, покинет должность гендиректора этого издательства. Он сосредоточится на стратегическом развитии группы, которая, по его расчетам, через пять лет должна войти в топ-10 европейских издательств. Новым гендиректором "Эксмо" станет глава департамента Non Fiction издательства Евгений Капьев.

- Morgan Stanley заедет в "Невский центр" - Финский ритейлер Stockmann договорился о продаже своего последнего объекта в России — торгового комплекса "Невский центр" в Санкт-Петербурге. Сделка будет заключена с единственным оставшимся претендентом — американским фондом Morgan Stanley. Но розничной сети едва ли удастся серьезно заработать на продаже актива: компания может выручить €180–200 млн, что лишь незначительно превышает затраты на проведенную реконструкцию объекта.

- Инвесторы сети "Мать и дитя" доросли до стартапов - Партнеры группы К5, в портфель которой входят сеть "Мать и дитя" и холдинг "Биоэнерго", вместе с другими инвесторами запускают венчурный фонд NP Capital объемом $100 млн, который намерен вкладывать в российские стартапы. В последнее время фонды такого размера не запускались, говорят участники рынка. По их ожиданиям, это обострит конкуренцию за проекты.

- "Система" подлечится в Индии - Несмотря на предстоящие выплаты АФК "Система" AFKS по мировому соглашению по делу "Башнефти" BANE, холдинг не сворачивает инвестиции на венчурном рынке. Его Sistema Asia Fund вместе с партнерами, среди которых фонд южнокорейской Samsung, вложил $12 млн в индийского разработчика приложения о здоровье и фитнесе HealthifyMe. В Азии потенциал этого сегмента огромен, считают инвесторы.

- Укрощение цифровых платформ - Правила игры на российском рынке онлайн-торговли вскоре могут существенно измениться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала пятый антимонопольный пакет, целиком направленный на регулирование цифровой среды. Одна из его главных мыслей — чтобы злоупотреблять конкуренцией в интернете, не обязательно занимать монопольную долю на рынке какого-либо товара. Иногда достаточно поставить себе на пользу ценовые алгоритмы и "сетевые эффекты". До сих пор в российском законодательстве таких понятий не было.

- "Вы можете кухонным ножом готовить обед, а можете совершить преступление" - Чем могут быть опасны для конкуренции большие данные и ценовые алгоритмы, рассказал "Ъ" замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

- "Компании на всех уровнях необходима свежая кровь" - Через десять дней должен пройти аукцион по продаже газовых активов АЛРОСА ALRS, условия которого вызвали резкий протест у "Роснефти" ROSN. О подготовке к аукциону и рисках усиления западных санкций, как скажется на бизнесе авария на руднике "Мир" и почему алмазодобывающая компания не хочет покупать месторождение имени Гриба, "Ъ" рассказал гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Зачистка в Дагестане может стать предвыборным антикоррупционным проектом Кремля - В республике продолжаются следственные действия.

- Центризбирком потребовал отделить школу от выборов - Центризбирком на заседании в четверг потребовал отменить решение Мособлизбиркома о проведении в Подмосковье в день выборов президента 18 марта онлайн-голосования "Школьный референдум". Темой референдума заявлена продолжительность школьной недели, его участниками являются учащиеся средних школ, следует из утвержденного положения. Организуют голосование областное министерство образования и муниципальные власти.

- Депутаты и сенаторы договорились о запрете контактной притравки собак - Обновленный текст законопроекта о контактной притравке собак будет вынесен на одно из ближайших заседаний Госдумы, заявил в четверг по итогам заседания согласительной комиссии Думы и Совета Федерации депутат-единоросс Николай Николаев. Работа над текстом поправок выявила огромные белые пятна в законодательстве об охоте, поэтому депутаты и сенаторы приняли решение создать постоянную рабочую группу по этому вопросу с представителями правительства.

- Президент агитировал ученых - Состоявшийся в четверг визит Владимира Путина в Новосибирск был почти полностью посвящен науке: президент посетил Институт ядерной физики, встретился с учеными Сибирского отделения РАН и студентами Новосибирского госуниверситета, вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2017 г. и провел заседание президентского Совета по науке.

- Минфин увидел в инфраструктурной ипотеке еще один "закрытый ящик" - Минэкономразвития никак не удается согласовать с Минфином проект дорожной карты инфраструктурной ипотеки, о которой президент Владимир Путин объявил на Петербургском форуме в июне 2017 г. Письмо с критикой Минфин направил в Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

- Австралия соревнуется в снижении налога на прибыль - Правительство Австралии вслед за США и Великобританией пытается ускорить рост экономики и привлечь инвестиции, снижая налог на прибыль. Оно хочет постепенно опустить ставку с 30 до 25% к 2025 г.

- Проект "Роснефти" "Печора СПГ" не сможет экспортировать газ - Комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на поправки в закон, которые могли бы это разрешить.

- Что происходит вокруг "Додо пиццы" - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере в сети пиццерий "Додо пицца", сообщил владелец компании Федор Овчинников на своей странице в Facebook FB. Сам он, по собственному признанию, проходит по делу в качестве свидетеля.

- Рубен Варданян делит недвижимость со своим партнером - Экс-владелец "Тройки диалог" Рубен Варданян и основатель RD Group Гагик Адибекян решили разделить бизнес, рассказали "Ведомостям" двое знакомых бизнесменов. Об этом также знают два консультанта, работавших с ними. По словам собеседников "Ведомостей", решение было принято еще несколько месяцев назад. Партнеры разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса и подход к управлению им. Поэтому оба решили заняться своими проектами, говорят собеседники "Ведомостей".

- РЖД может почти вдвое увеличить парк "Сапсанов" - Siemens рассчитывает заключить в 2018 г. контракт с РЖД на поставку новых скоростных поездов "Сапсан", а также промежуточных вагонов к ним, сказал президент Siemens в России Дитрих Меллер. "Мы обсуждаем 10–11 поездов плюс 27 промежуточных вагонов – это для тех 16 поездов, которые есть, и 11 новых", – приводит ТАСС его слова.

- "Алиса", это пицца. Пицца, это "Алиса" - Пользователи "Алисы" смогут делать заказы в сети пиццерий "Папа Джонс", рассказали "Ведомостям" представители сети и "Яндекса" YNDX. Можно назвать "Алисе" вид пиццы, количество, адрес и время доставки – и заказ будет оформлен, объясняет директор по маркетингу и рекламе "Папы Джонса" Анна Михайлова.

- Группа "Сумма" останется без представителей в совете директоров крупнейшего порта - Совет директоров крупнейшей стивидорной компании России НМТП может лишиться представителей одного из совладельцев – группы "Сумма" Заявудина Магомедова. В четверг директора НМТП утвердили список кандидатов в совет для голосования на внеочередном собрании 5 марта.

- Какие неприятности могут поджидать владельцев доходных карт - Обещанный высокий процент на остаток банки платят далеко не всегда.

- Как заработать сотни миллионов на уроках английского - Китаянке Синди Ми помог в этом собственный негативный школьный опыт.

- Новые правила валютного контроля, о которых нужно знать малому бизнесу - С марта 2018 г. в силу вступит инструкция ЦБ, которая облегчит жизнь компаниям, работающим с иностранными партнерами, и это коснется внешнеторговой деятельности малого бизнеса. Оформить перевод денег по внешнеторговым контрактам станет проще и быстрее. Самые важные изменения таковы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- 50 кг Родины - Жителей Калининградской области, переезжающих в другие регионы России, обязали подтверждать на границе российский статус личных вещей. Или платить за них таможенные пошлины.

- "Довлатов" в Берлине - 15 февраля стартует Берлинале, где Россия представлена фильмом Алексея Германа-младшего "Довлатов". В интервью "РГ" он рассказал об ожиданиях от грядущей премьеры в Берлине.

- В олимпийском кольце - В Пхенчхане стартует зимняя Олимпиада. Российские атлеты будут участвовать в ней без национального флага и гимна, и этого достаточно, чтобы назвать Игры-2018 очень необычными.

- Риск и шанс - Людям, которые на протяжении 20 лет выкуривают пачку сигарет в день, необходимо обследование на предмет выявления рака легких. "РГ" поговорила об этой болезни с лауреатами первой Национальной премии "Мы будем жить".

- Обойдемся без дыма - В Госдуму пригласили профильных ученых для консультаций по вопросу принятия закона об электронных сигаретах. Эксперты предложили рекомендовать их для никотинозависимых, запретив продажу до 18 лет.

- По правилам проживания - Приглашающая сторона будет нести ответственность за пребывание в России иностранного гражданина - чтобы цели соответствовали заявленным и соблюдались сроки. Законопроект на эту тему был рассмотрен на заседании кабмина.

- Академический час - В День российской науки глава государства встретился с учеными Сибирского отделения РАН в Институте ядерной физики в Академгородке. Здесь Владимир Путин поддержал планы по созданию современных синхротронов, призвал отказаться от господдержки неэффективности в науке, а также рассказал, что не пользуется смартфоном.

- Флаг поднимают на высоту - Росавиация считает необходимым обязать отечественные авиакомпании зарегистрировать все воздушные суда в России. Возвращение самолетов под юрисдикцию государства заставит авиабизнес почувствовать ответственность, уверен глава ведомства Александр Нерадько.

- Есть ли жизнь за Садовым кольцом? - Читая прессу, россияне интересуются вопросами, имеющими мало отношения к их частной жизни, но важными с точки зрения СМИ. К такому выводу после проведенного ею исследования пришла социолог НИУ ВШЭ Анастасия Казун. Анализировались публикации более 250 федеральных, 1000 региональных газет и около 500 журналов с января 2014 года по декабрь 2016-го.

- Список закрыт - Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на должность президента России и утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования. В четверг комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов - Ксению Собчак и Максима Сурайкина.

- Работа в команде - В Сочи продолжается финал Всероссийского конкурса "Лидеры России". В четверг в оценке конкурсантов приняли участие 39 наставников конкурса, среди которых члены российского правительства, топ-менеджеры компаний и губернаторы.

- Кооператив "Будущее" - Представители 76 регионов РФ собрались в Ульяновске, чтобы обсудить перспективы кооперативного движения в РФ. На форуме "Новая кооперация" представили товары и достижения со всей страны.

- Мошенников взяли на учет - Более 8,1 тысячи заявлений о страховом мошенничестве направили страховые компании в правоохранительные органы в прошлом году.

- Допускают пузыри - Через несколько лет большинство существующих криптовалют могут исчезнуть, говорится в аналитическом обзоре Goldman Sachs. Динамика курса на крипторынке напоминает спекулятивный пузырь, отмечают эксперты.

- Вас проверит цифра - Выездные проверки в МЧС полностью заменят дистанционными оценками, рассказал министр Открытого правительства Михаил Абызов. Хотя инспектор перестанет приезжать с проверкой, контроль станет постоянным.

- Поймают на лжи? - В российских компаниях проверка на детекторе лжи стала обычным явлением. Наиболее широко такое тестирование используется в банковской сфере. "РГ" выяснила, имеет ли право работодатель заставить пройти проверку на полиграфе.

- О чем молчит рыба - Одна из основных проблем рыбного рынка в России - архаичная логистика, заявил "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Нехватка современных складов-холодильников приводит к росту цен на рыбу.

- Вот так номер - Многие гостиницы на российском юге сделали вывод из плохой загрузки в прошлом году и не стали повышать расценки. Некоторые отели впервые за десять лет снизили стоимость проживания, рассказали туроператоры.

- "Цифра" выходит из тумана - Более 20 законопроектов, посвященных регулированию цифровой экономики, будет внесено в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов на площадке Недели российского бизнеса.

- Паспорта для дачников - С 1 марта 2018 года утратит силу правило, предусмотренное "дачной амнистией". Сейчас для регистрации права собственности на жилой дом не требуется разрешение на ввод его в эксплуатацию.

- Ваши права - В России вступили в силу изменения в регламент по работе инспекторов ДПС. Впрочем, из всех поправок граждан касается только две: предоставление транспорта сотруднику полиции и основания для проверки документов.

- Приговор в сокращении - Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил создать Федеральный центр подготовки судей, который должен быть независим от различных ведомств. Назначение судей, по замыслу авторов предложений, необходимо увязать с результатами обучения.

- Четыре года трезвости - Водителям, которые попались в нетрезвом виде второй раз подряд или повторно отказались от медосвидетельствования, предлагается повысить штраф, а также в два раза увеличить срок заключения. Кроме того, увеличение срока позволит до решения суда содержать их под стражей.

- Год до "пятерки" - Су-57 успешно прошел первый этап испытаний. В ближайшее время российские летчики начнут опытно-боевую эксплуатацию новинки. Также стало известно, что самолеты Су-30СМ пройдут дальнейшую модернизацию.

- Подсказка от терминатора - Первый отечественный робот-юрист начал бесплатные консультации граждан в интернете. Испытательный срок у машины о имени Федор Нейронов прошел удачно. Теперь он - штатный советник.

- Террористам выставят заслон - Около семи тысяч боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ после разгрома в Сирии переместились в Афганистан. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков. "После успешного завершения операции в Сирии боевики начинают возвращаться в страны исхода. Большая часть концентрируется на территории Афганистана. На сегодня усредненная цифра - порядка 7 тысяч человек. Это довольно-таки большая цифра, которая не может не вызывать беспокойства", - подчеркнул Семериков.

- Простились с Героем - Погибшего в Сирии Героя России гвардии майора Романа Филипова похоронили на Аллее славы - рядом с другими героями, защищавшими Воронеж в годы Великой Отечественной войны, отдавшими жизнь за Родину в Афганистане и на Северном Кавказе.

- Коррупция со знаком минус - На расширенном заседании руководителей военных следственных органов СКР были подведены итоги работы в 2017 году. Также в комитете обсудили приоритетные задачи на текущий год.

- Новая расправа - Дамаск и Вашингтон разошлись в оценках происшествия в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, где накануне рано утром американские военные нанесли авиаудары по позициям проправительственных сил народного ополчения, в результате чего погибли более ста человек и еще несколько были ранены. Эта атака якобы стала ответом на "неспровоцированное нападение" ополченцев, воюющих на стороне армии САР, на штаб вооруженной оппозиции, где находились военные советники из США. При этом никто из американцев не пострадал - это признали в Пентагоне. А власти Сирии уже назвали действия коалиции во главе с США "очередным актом агрессии".

- "У нас не УПА" - Инициатива главы правительства Украины о замене советского стандарта воинских приветствий на националистический лозунг "слава Украине - героям слава" вызвала неоднозначную реакцию в армии. Помимо тех, кто приветствует это нововведение, нашлись в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и критики закрепления в воинском уставе традиций бандеровских банд. Опрос среди украинских военных по поводу законопроекта, написанного не исполнявшим священный долг перед "батикивщиной" Владимиром Гройсманом, провело издание "Страна". "РГ" приводит некоторые высказывания.

- Тушить пожар бензином - Из года в год спикеры Мюнхенской конференции по безопасности спорят об одном и том же, наступая в своих выступлениях на одни и те же грабли, и приходят к идентичным, как и год, и два года назад, выводам. В этом году конференция, которая состоится в Мюнхене 16-18 февраля, будет посвящена традиционному для этого мероприятия сюжету - взаимодействию стран Евросоюза с Россией и США. То есть тому же самому, что неоднократно обсуждалось в прошлом. Судя по утечкам в прессу фрагментов доклада "До края и обратно", написанного для "затравки" участников встречи, если в прошлом году организаторы конференции считали, что с безопасностью Европы все обстоит плохо, то в этом году, по их мнению, все может стать еще хуже. Так что ключевой вопрос, который собираются обсуждать в Мюнхене, - как не допустить риска непреднамеренного военного столкновения между Россией и Европой. И почему, несмотря на утверждения НАТО, что ей не нужна новая гонка вооружений, ситуация в области безопасности в Европе продолжает ухудшаться.

- Трампа похвалили за финансы - Большинство американцев довольны своими доходами и считают успешной экономическую политику президента Дональда Трампа. Таковы результаты национального опроса общественного мнения, который провел Quinnipiac University.

- Жизнь на кончиках пальцев - Хирург-онколог Михаил Давыдов провел успешную операцию по удалению злокачественной вторичной хондросаркомы. В других онкоцентрах пациентку отказывались оперировать, называя ее случай безнадежным.

- Не особо опасен - 63-летний Анвар Масалимов, отбывавший пожизненное наказание, вышел на свободу в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного. В ФСИН опровергли информацию СМИ об освобождении заключенного по УДО.

- Платить не меньше - Конституционный суд России опубликовал постановление по жалобе ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

- Открылись глаза - Депутаты земельных парламентов партии "Альтернатива для Германии" будут прилагать все усилия для отмены режима санкций. У себя на родине они готовы донести правду о крымском референдуме, о том, как живут здесь люди. Об этом немецкие политики рассказали, подводя итоги пятидневного пребывания в Крыму.

- В поход на коляске - Житель Мурманска Андрей Зеленов, который десять лет назад оказался прикованным к инвалидной коляске после автоаварии, отправился в 600-километровую экспедицию по Кольскому полуострову. Путешественник убежден, что покорять заснеженные просторы Крайнего Севера может сильный духом человеку. И неважно если он инвалид-колясочник.

- Ищет чистую воду - Теплоход "Игорь Фархутдинов", следовавший в сахалинский порт Корсакова со 127 пассажирами на борту, застрял во льдах Охотского моря. Судно пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду.

- Исторический штраф - В Барнауле Росгвардия причислила к огнестрельному оружию старинные пушки и ружья, выставленные в местном музее. Решение Росгвардии о штрафе для музея поддержал местный суд.

- Человек, ты прав - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила в 2017 году более 40 тысяч жалоб. Больше всего граждане жалуются на нарушения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и жилищных прав.

- Наступают на язык - Принятый на Украине закон обязывает русскоязычных детей изучать украинский язык с пятого класса. Почему на русском языке на Украине все говорят, но никто его не учит? Об этом "РГ" поговорила с председателем Союза политэмигрантов Украины Ларисой Шеслер.

- Дарите книги с любовью - 14 февраля отмечается Международный день книгодарения. В России он превратился в недельный праздник любви к книге. В прошлом году в ходе акции небольшие сельские библиотеки получили более 8000 тысяч книг.

ИЗВЕСТИЯ

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- Банки проверят мобильные номера клиентов - Уже в этом году должен появиться механизм, позволяющий банкам выяснять, принадлежит ли мобильный номер конкретному гражданину. Оператором этой системы может стать Институт связи (ЦНИИС). Об этом рассказал "Известиям" глава Национального совета по финансовому рынку (НСФР) Андрей Емелин. Благодаря новому методу проверки можно будет уменьшить риски краж персональных данных клиентов кредитных организаций. Это также поможет оградить их от общения с коллекторами по чужим долгам.

- Сенаторы рекомендовали Роспотребнадзору улучшить школьное меню - Сенаторы предложили Роспотребнадзору разработать новое меню для школ и детсадов, в частности заменить привычную еду на обогащенную витаминами и минералами. По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться региональным бюджетам на 30% дороже, зато решится проблема дефицита витаминов в организме детей — и они будут меньше болеть.

- Минсельхоз вступился за фермеров на рынках - Законопроект Минпромторга может полностью упразднить сельскохозяйственные рынки, поскольку предлагает юридически отменить само это понятие. Так считают в Минсельхозе, где документ сейчас находится на согласовании. При этом на фоне общего снижения числа розничных рынков количество сельскохозяйственных растет. Эксперты уверены, что отменять понятие сельхозрынков ни в коем случае нельзя. Напротив, нужно подкреплять их создание мерами господдержки, которых сейчас нет.

- Ян Петерсен: "Будем работать по всей стране, кроме Крыма" - Глава Миссии по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ - о взиамодействии с ЦИК и интересе к выборам со стороны иностранных наблюдателей.

- Планета зависит от человека - Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и заведующая Лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского университета профессор Татьяна Черниговская обсудили новые социогуманитарные вызовы, стоящие перед человечеством и пути развития образования.

- Неолимпийским духом пахнет - Руководство Японии и США воспользуется приездом на Олимпиаду, чтобы продавить жесткую линию в отношениях с КНДР.

- Минтруд проследит за выплатами на первенцев - За своевременностью денежных выплат на первого и второго ребенка в 2018 году проследит Минтруд. Для этого в ведомстве обязали регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок и выплаченных пособий. Деньги на первенца выделяются из федерального бюджета, на второго ребенка — из средств материнского капитала. Отчеты помогут проследить, чтобы материальная помощь вовремя доходила до адресата, и оценить эффективность мер по увеличению рождаемости.

- На чем лететь навстречу веку - В пятницу, 9 февраля, исполняется 95 лет гражданской авиации России. К этой годовщине портал iz.ru подготовил обзор действующих и перспективных программ отечественных пассажирских самолетов.

- Внешнее вмешательство оценят по понятию - Комиссия Совета Федерации представит доклад об иностранном влиянии на внутренние дела России в конце февраля.

- На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки - Болельщиков попросят оставить запрещенные предметы в камере хранения.

- Орешкин и Шувалов подберут себе управленцев - Почти 60 лауреатов конкурса "Лидеры России" получат работу в правительстве и администрации президента.

- Граждане смогут записаться к врачу по картам "Мир" - Карта "Мир" перестает быть только платежным средством, заимствуя функции у других документов. С помощью "Мира" можно будет записаться на прием к врачу онлайн и купить лекарства в аптеках по электронному рецепту. Новый сервис станет доступен уже к концу 2018 года, рассказали "Известиям" источник, близкий к ЦБ, а также два банкира, знакомых с ситуацией.

- Почем бунт лиха - Постояльцы центра временного содержания мигрантов в Красноярском крае устроили беспорядки 3 февраля. Об инциденте стало известно только в четверг, 8 февраля. С недовольными мужчинами, ожидающими депортации из страны, пришлось разбираться полиции вместе с Росгвардией. Это не первый подобный инцидент в России, и этому есть веские причины, рассказал порталу iz.ru специалист по проблемам национальной политики. Почему мигранты бунтуют, как к ним относятся россияне и стоит ли ждать наплыва новых гостей, читайте в материале.

- "Этот подвиг — пример всем нам" - В Воронеже простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым.

- 3D-модель крейсера "Варяг" - Строительство бронепалубного крейсера "Варяг" началось в 1898 году на верфях William Cramp and Sons в Филадельфии. Через год состоялась передача ВМФ Российской империи, после вхождения в его состав крейсер базировался в Порт-Артуре.

РБК RBCM daily

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- Новая кредитная история - ЦБ предложил банкам предоставлять новые кредиты не по фиксированным ставкам, а по плавающим, привязанным к ключевой. В нынешних условиях от этого выиграют прежде всего розничные заемщики — кредиты подешевеют.

- Операторы сливают билборды - Крупнейшие игроки на российском рынке наружной рекламы — группы Russ Outdoor и Gallery — пытаются договориться о слиянии. Помешать сделке, как уверяют источники РБК, может позиция французской JCDecaux, владельца 25% Russ Outdoor.

- Контейнерный передел - У "Суммы" Зиявудина Магомедова появился новый конкурент в борьбе за покупку контрольного пакета "Трансконтейнера" TRCN. Как выяснил РБК, структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова планирует участвовать в приватизации компании.

- У Рустама Тарико отбирают "Русский стандарт" - Держатели облигаций Russian Standard Ltd собрали необходимый пакет бумаг для обращения в суд для досрочного погашения задолженности. Взыскание может быть обращено на 49% акций банка "Русский стандарт" — залог по бумагам RSL.

- Новый этап зачистки власти - Из-за антикоррупционной операции в Дагестане местные силовики были до осени переведены на усиленный режим несения службы. Прибывший в регион глава СКР Александр Бастрыкин заявил о начале "нового этапа развития" республики.

- Откуда исходит угроза миру - В 2017 году мир стал еще ближе к глобальным конфликтам, говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности. Общемировой конфликт может разгореться из множества локальных противоречий, предупреждают они.

- Жилищно-коммунальная конкуренция - Не меньше 40% предприятий ЖКХ в регионах должны быть частными, пишет ФАС в докладе по развитию конкуренции. Те предприятия, что останутся в собственности государства, служба предлагает передать в управление бизнесу через концессии.

- Донбасс остался без развития - В Москве арестован Олег Мкртчан, глава "Индустриального союза Донбасса" — одной из крупнейших металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. По словам его экс-партнера, бизнесмена обвиняют в растрате средств ВЭБа.

- Областная администрация пропишется на Рублевке - Власти Подмосковья приобрели бизнес-центр Pallau-RB на Рублевском шоссе. Сделка стоимостью, по оценке экспертов, до 3,5 млрд руб. была заключена со структурами миллиардера Александра Абрамова в конце 2017 года.