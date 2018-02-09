"Сахалинэнерго" потратит 1,86 млрд руб на ремонт в 2018 г

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев /ПРАЙМ/. ПАО "Сахалинэнерго", входящее в группу "Русгидро", потратит в 2018 году на ремонт объектов энергетики на Сахалине 1,86 миллиарда рублей, что на 139 миллионов рублей больше прошлогодней суммы, сообщает компания.

"Сахалинэнерго" ... направит на выполнение ремонтной программы 1,86 миллиарда рублей, что выше прошлогодней цифры на 139 миллионов", - говорится в сообщении

"В ходе программы на Сахалинской ГРЭС и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 энергетики проведут капитальный ремонт одного котлоагрегата и одного турбогенератора, средний ремонт одного котлоагрегата, текущие ремонты 27 единиц основного оборудования. На Сахалинской ГРЭС также будет выполнен ремонт по типовой номенклатуре и техническое обслуживание вспомогательного оборудования цехов", - отметили в компании.

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ремонт пройдет на трансформаторе, газотурбинных установках № 5 и 6, котлах-утилизаторах и ряде других объектов. Кроме того, большая ремонтная работа ожидается в электросетевом комплексе компании.

Основной объем работ завершится к началу октября. После этого специальная комиссия оценит готовность "Сахалинэнерго" к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 годов.