FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Мексика не планирует вводить санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 9 фев - ПРАЙМ. Мексика не планирует присоединяться к возможным санкциям США против нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил в четверг министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в части продаж нефти или переработки продуктов.

"Относительно санкций по нефти Венесуэлы могу сказать, что Мексика не будет вводить нефтяные санкции против какой-либо страны. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с последствиями нефтяных санкций для венесуэльского народа и других стран, главным образом Карибского бассейна", - сказал Колдуэлл журналистам в Мехико.

Он сообщил, что для изучения возможного эффекта от таких санкций Канада, США и Мексика создали небольшую рабочую группу.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ