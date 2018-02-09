Мексика не планирует вводить санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы

МЕХИКО, 9 фев - ПРАЙМ. Мексика не планирует присоединяться к возможным санкциям США против нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил в четверг министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в части продаж нефти или переработки продуктов.

"Относительно санкций по нефти Венесуэлы могу сказать, что Мексика не будет вводить нефтяные санкции против какой-либо страны. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с последствиями нефтяных санкций для венесуэльского народа и других стран, главным образом Карибского бассейна", - сказал Колдуэлл журналистам в Мехико.

Он сообщил, что для изучения возможного эффекта от таких санкций Канада, США и Мексика создали небольшую рабочую группу.