Отгрузку угля снизили на 50% на "Терминале Астафьева" в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев /ПРАЙМ/. Стивидорная компания "Терминал Астафьева" снизила отгрузку угля в Находке почти на 100 тысяч тонн, что составляет 50% от прежних объемов, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи.

"Соглашение о снижении объемов перевалки угля на 50% подписали врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко и гендиректор ОАО "Терминал Астафьева" Руслан Кондратов 30 января. Количество угля на складе снизилось на 95,5 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОАО "Терминал Астафьева", сейчас отгрузка угля железнодорожным транспортом в терминал ограничена. В компании уточнили, что постепенно объемы грузооборота пылящего груза через терминал будут снижаться.

"До конца 2018 года будут спроектированы арочные сооружения над зонами выгрузки, а до 2021 года здесь будет организована перевалка угля на конвейерной линии закрытого типа протяженностью 550 метров. Дополнительные вложения в реализацию этих проектов составят более 340 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашение с генеральным директором ОАО "Терминал Астафьева" Русланом Кондратовым о внедрении технологии закрытой перевалки угля, поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне Находки и расселение жителей города из ветхого и аварийного жилья.