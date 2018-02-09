FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Отгрузку угля снизили на 50% на "Терминале Астафьева" в Находке


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев /ПРАЙМ/. Стивидорная компания "Терминал Астафьева" снизила отгрузку угля в Находке почти на 100 тысяч тонн, что составляет 50% от прежних объемов, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи.

"Соглашение о снижении объемов перевалки угля на 50% подписали врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко и гендиректор ОАО "Терминал Астафьева" Руслан Кондратов 30 января. Количество угля на складе снизилось на 95,5 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОАО "Терминал Астафьева", сейчас отгрузка угля железнодорожным транспортом в терминал ограничена. В компании уточнили, что постепенно объемы грузооборота пылящего груза через терминал будут снижаться.

"До конца 2018 года будут спроектированы арочные сооружения над зонами выгрузки, а до 2021 года здесь будет организована перевалка угля на конвейерной линии закрытого типа протяженностью 550 метров. Дополнительные вложения в реализацию этих проектов составят более 340 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашение с генеральным директором ОАО "Терминал Астафьева" Русланом Кондратовым о внедрении технологии закрытой перевалки угля, поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне Находки и расселение жителей города из ветхого и аварийного жилья.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ