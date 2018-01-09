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"МРСК Сибири" оштрафована на 1,2 млн руб за нарушение сроков подключения потребителей


Энергосети

КЕМЕРОВО, 9 фев /ПРАЙМ/. Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало "МРСК Сибири" MRKS на 1,27 миллиона рублей за нарушение правил технического присоединения новых абонентов к электросетям, сообщает утром в пятницу пресс-служба ведомства.

"Кемеровское УФАС России привлекло к административной ответственности субъекта естественной монополии — ПАО "МРСК Сибири". Общество нарушило правила техприсоединения к электрическим сетям. Наказание в виде штрафа составило 600 тысяч рублей и 670 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ранее в антимонопольную службу поступили заявления физических лиц из Кемерово и села Мазурово, которые пожаловались на нарушение сроков техприсоединения. Поскольку на момент рассмотрения дела сетевая компания не подключила жилой дом кемеровчанки к электричеству, антимонопольный орган вместе со штрафом в 670 тысяч рублей выдал представление устранить причины и условия, приведшие к нарушению, добавили в управлении.

Как добавляют в антимонопольном ведомстве, "МРСК Сибири" уже привлекалось к ответственности за аналогичные правонарушения, поэтому размер штрафа в обоих случаях был увеличен.

"МРСК Сибири" осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республике Алтай, Бурятии, Туве, Хакасии, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях (1,75 миллиона квадратных километров). Общая протяженность линий электропередачи — около 228,3 тысячи километров.

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