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Средняя доплата к пенсии шахтеров в Кузбассе выросла до 3 тыс руб


Энергосети

КЕМЕРОВО, 9 фев /ПРАЙМ/. Средний размер доплат к пенсиям работников угольной промышленности в Кузбассе с 1 февраля 2018 года превысит 3 тысячи рублей, сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.

Дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии предусматривает федеральный закон №84-ФЗ, вступивший в силу с 2011 года. Размер доплаты ежеквартально корректируется и устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и стажа, а также взносов, перечисленных на эти цели предприятиями угольной отрасли всей страны, более 60% которых приходится на Кузбасс.

"Прошла очередная корректировка размера доплаты к пенсиям у кузбасских шахтеров. В Кемеровской области ее получат 28 687 бывших горняков. Размер доплаты пересчитывается территориальными органами ПФР автоматически, без заявлений. Средний размер доплаты с 1 февраля 2018 года по области составил 3 005 рублей. Максимальный размер выплаты равен 5 304,72 рублям", - говорится в сообщении.

Как напомнили в региональном отделении Пенсионного фонда, согласно закону, на доплату могут рассчитывать пенсионеры, у которых имеется стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет или не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

"Обязательное условие получения доплаты к основной пенсии - оставление горняком работы, дающей на это право. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на шахте такое право теряется, выплата доплаты к пенсии приостанавливается", - уточнили в ведомстве.

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