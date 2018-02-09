Цены на нефть ускоряют снижение на фоне резкого роста числа буровых установок в США

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили снижение на данных о резком росте числа буровых установок в США; марка WTI торгуется уже ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.12 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,49% - до 62,56 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,7% - до 58,91 доллара за баррель. До публикации данных по буровым установкам WTI торговалась на уровне 59,17 доллара за баррель.

Цены на нефть снижались на протяжении всей торговой сессии. Марка WTI ранее в ходе торгов впервые в этом году ушла ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель. Марка Brent днем ранее пробила вниз психологический рубеж в 65 долларов за баррель. После публикации данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) обвал на нефтяном рынке усилился.

По сообщению BHGE, по итогам завершившейся 9 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единиц. Количество газодобывающих установок выросло за ту же неделю на три единицы, или на 1,7%, до 184 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США выросло сразу на 29 штук.

Увеличение буровой активности усиливает опасения роста добычи нефти в США. По прогнозу Минэнерго США, обнародованному во вторник, добыча сырья в 2018 году в стране достигнет рекордного уровня в 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство прогнозировало объем добычи в 10,3 миллиона баррелей.

Опасения инвесторов поддерживают и опубликованные в среду данные о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3% - до 10,251 миллиона баррелей в сутки.