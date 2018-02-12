Британскому регулятору FCA неизвестно о нарушениях санкционного режима при IPO En+

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ЛОНДОН, 12 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) не знает о каких-либо нарушениях санкционного законодательства при проведении российской компанией En+ Group IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Компания En+ в начале ноября прошлого года завершила первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже на 1,5 миллиарда долларов.

"Нам неизвестно о какой-либо озабоченности по поводу того, что сделка нарушила законодательство о санкциях", - отметили в FCA, добавив, что эмитент не входит в санкционный список.

Регулятор пояснил, что внедрением и контролем за исполнением санкционного законодательства занимается Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое входит в состав министерства финансов Великобритании. "В данном конкретном случае мы консультировались с OFSI", - пояснили в FCA.

Ранее в феврале британское издание The Daily Telegraph написало, что британская разведка MI6 обеспокоена выходом En+ на Лондонскую фондовую биржу. Сделка вызывает "серьезные опасения относительно последствий для национальной безопасности" королевства, поскольку владелец компании Олег Дерипаска имеет связи с российской оборонной промышленностью, производящей военную технику, и президентом РФ Владимиром Путиным. В статье также отмечается, что один из акционеров компании — банк ВТБ находится под санкциями США и ЕС, которые запрещают ему получать финансирование напрямую, однако не регулируют действия En+.

En+ Group после публикации Daily Telegraph консультируется с юристами на предмет дальнейших действий, сообщал 7 февраля РИА Новости представитель En+. По его словам, компания провела IPO на Лондонской бирже в соответствии со всеми правилами, использование привлеченных средств не нарушило санкций США и ЕС.

En+ Group, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы Группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".