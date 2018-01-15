Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в плюсе, кроме "Роснефти"

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, кроме "Роснефти" ROSN, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,25% - до 5,6 доллара, "Лукойла" LKOH - выросла на 1,9%, до 63,26 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,16%, до 130,8 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,95% - до 4,71 доллара, "Газпром нефти" - на 0,42%, до 24 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,31% - до 19,34 доллара, НЛМК - на 4,72%, до 25,05 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,74%, до 15,82 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,04% - до 1,74 доллара, Сбербанка SBER - на 2,65%, до 18,59 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,5% - до 20,35 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подорожали на 0,15% - до 19,64 доллара, "Ленты" - на 0,76%, до 6,65 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 5,79% - до 4,39 доллара.