США в марте увеличат добычу сланцевой нефти на 110 тыс баррелей в день, до 6,8 млн - EIA

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в марте 2018 года вырастет по сравнению с февралем на 110 тысяч баррелей в сутки — до 6,756 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи составляет 6,646 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в феврале вырастет на 111 тысяч баррелей в сутки — до 6,549 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в марте ожидается на месторождении Permian - на 75 тысяч баррелей, до 2,994 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford F - на 18 тысяч баррелей в день, до 1,307 миллиона баррелей в день, на Bakken - на 7 тысяч баррелей, до 1,222 миллиона баррелей в день.

На 6 тысяч баррелей, по мнению EIA, вырастет добыча на Niobrara, до 579 тысяч баррелей в день, на 3 тысячи - на Appalachia , до 120 тысячи баррелей в день, на 1 тысячу - на Anadarko, до 492 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 42 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в марте роста добычи газа на этих месторождениях в США на 832 миллиона кубических футов — до 64,941 миллиарда в сутки. Оценка добычи газа в феврале составляет 64,109 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в январе 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 121 штуку, или на 1,6%, до 7,609 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.