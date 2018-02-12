Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Золото растет в цене в понедельник вечером на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 10,1 доллара, или на 0,77%, до 1325,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 2,33% - до 16,52 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 90,22 пункта.

Рост фондовых бирж после обвала прошлой недели оказывает давление на курс доллара, поскольку к участникам рынка возвращается аппетит к риску. Позднее на этой неделе на динамику американской валюты также могут повлиять январские данные по инфляции в США.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая драгметалл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.