Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Нефть в понедельник вечером торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне - трейдеры отыгрывают доклад ОПЕК по объемам добычи в январе и прогноз Минэнерго США по добыче "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.53 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% - до 62,59 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на символические 0,05%, до 59,23 доллара за баррель.

Ранее в понедельник ОПЕК сообщила, что в январе незначительно снизила добычу нефти - на 8,1 тысячи баррелей в сутки с уровня декабря, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение ОПЕК+ примерно на 136%.

ОПЕК в своем февральском докладе также повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 98,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на прогноз управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в марте 2018 года вырастет по сравнению с февралем на 110 тысяч баррелей в сутки - до 6,756 миллиона баррелей.