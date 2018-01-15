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Семнадцать российских компаний участвуют в выставке нефти и газа в Египте


Энергосети / Мировая экономика

КАИР, 13 фев /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Семнадцать российских компаний принимают участие в международной выставке нефти и нефтяного оборудования EGYPS, которая проходит 12-14 февраля в Каире, передает корреспондент РИА Новости.

"Российский экспортный центр (РЭЦ) впервые организует мероприятие в Каире по нефти и газу", - рассказал журналистам управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин. По его словам, на российской централизованной экспозиции представлены 14 компаний, в том числе Росгеология и "Зарубежнефть", еще три крупные компании принимают участие в выставке с отдельными стендами.

Евстюхин напомнил, что Египет остается ключевым экономическим партнером России в регионе Северной и Центральной Африки. "Египет - это один из ключевых векторов нашей работы в Африке. Результаты предыдущего года убеждают нас, что мы должны активно развивать это направление", - сказал представитель РЭЦ, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он пояснил, что по итогам 2017 года товарооборот с Египтом вырос на 162% по сравнению с 2016 годом. "Российский экспорт в Египет диверсифицирован, значительную часть - порядка 20% - составляет машинотехническая продукция, в том числе это оборудование в области нефти и газа", - отметил российский представитель.

Он рассказал, что российские компании привезли в Каир предложения в сферах управления и программного обеспечения процессов добычи нефти и газа, оборудование и комплектующие, а также системы мониторинга добычи нефти. "Компаниям есть что предложить. Важно, что за последние три года у нас в рамках государственной программы по импортозамещению многие компании в области нефти и газа обросли соответствующими компетенциями, предлагают оборудование, которое уже используется на объектах Газпрома GAZP и Роснефти", - добавил Евстюхин.

По данным организаторов, в выставке EGYPS принимают участие порядка четырехсот иностранных и египетских компаний, работающих в нефтяной сфере, а также порядка 150 экспертов в этой области. Кроме того, в Каир приехали руководители профильных международных организаций, в том числе ОПЕК, ОАПЕК, Форума стран-экспортеров газа.

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