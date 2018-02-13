Производители нефтяного оборудования могут стать участниками промзоны РФ в Египте - РЭЦ

КАИР, 13 фев /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Производители нефтяного оборудования могут разместить свое производство на территории российской промышленной зоны, которую планируется открыть в Египте, сказал журналистам в Каире управляющий директор по нефинансовой поддержке Российского экспортного центра Константин Евстюхин.

"Прорабатываем участие компаний в области нефти и газа, автомобильной промышленности, сельхозтехники. Есть предварительная заинтересованность от компаний", - сказал Евстюхин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нефтегазовая отрасль - это одна из якорных отраслей, которую мы прорабатываем в рамках проекта промышленной зоны", - добавил он.

По его словам, Российский экспортный центр активно участвует с Минпромторгом в вопросе создания российской промышленной зоны в Египте. "Коллеги из РЭЦ участвуют в переговорах и с Минпромторгом, ездили смотреть то, что предлагает египетская сторона", - сказал Евстюхин. Он добавил, что проект промзоны в Египет рассматривается как производственных хаб, продукция которого может поступать в страны Африки.

Представитель РЭЦ принимает участие в международной выставке нефти и нефтяного оборудования EGYPS, которая проходит с 12 по 14 февраля в Каире.

По данным Минпромторга России, проект соглашения между РФ и Египтом по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала согласован. Документ может быть подписан "на полях" 11-го заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в марте текущего года.

Промышленная зона может расположиться в Восточном Порт-Саиде, у входа в Суэцкий канал из Средиземного моря. По прогнозу Минпромторга России, на создание зоны потребуется 13 лет и 6,9 миллиарда долларов. Резиденты промзоны, по расчетам министерства, к 2026 году смогут производить продукцию на 3,6 миллиарда долларов ежегодно.

Согласно проекту, российские компании-резиденты промзоны получат арендные каникулы, срок которых сейчас обговаривается, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Ожидается, что египетская сторона проведет подготовку территории промзоны, ее рекультивацию, а также подведет к ее границам инженерные коммуникации. Москва берет на себя финансирование создания внутриплощадочной инфраструктуры первой очереди промзоны, то есть порядка 100 гектаров, где будет подготовлена инфраструктура, проведены инженерные коммуникации и отстроен ряд готовых производственных корпусов.