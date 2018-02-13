РЭЦ помогает компаниям из России участвовать в международных выставках и ярмарках

КАИР, 13 фев /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Российский экспортный центр (РЭЦ) помогает компаниям из России участвовать в зарубежных выставках и ярмарках для продвижения своей продукции, рассказал управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин.

Он возглавил российскую делегацию на международной выставке нефти и нефтяного оборудования EGYPS, которая проходит с 12 по 14 февраля в Каире. Всего в этом форуме принимают участие 17 российских компаний.

"С прошлого года в РЭЦ стартовала государственная программа по продвижению экспорта, прежде всего, в формате выставок и ярмарок. Получили от государства субсидию на развитие этой деятельности ", - сказал Евстюхин, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, в последние пять лет компании, занимающиеся экспортом, запрашивали поддержку именно для участия в зарубежных выставках и ярмарках.

Выставка в Каире считается крупным региональным событием, в котором принимают участие не только египетские, но и крупные международные и региональные компании, пояснил Евстюхин. "Поэтому мы с большим энтузиазмом смотрим на развитие, которое может получить эта выставка. Надеемся на деловую программу, участие многочисленных египетских компаний и компаний из Северной и Центральной Африки", - добавил он.

Он подчеркнул, что главный критерий оценки эффективности такой деятельности - это сделки, контракты, заключенные по итогам участия в международных форумах. "Мы надеемся, что по результатам участия в этой выставке в течение года компании смогут заключить сделки и контракты и сумеют выйти на рынки Египта, Северной и Центральной Африки", - добавил Евстюхин.

Он сообщил, что в конце прошлого года Российский экспортный центр участвовал в организации российской экспозиции на международной нефтегазовой выставке ADIPEC в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Эта выставка также вызвала большой интерес среди российских компаний. "Насколько мы мониторим ситуацию, компании выходят на предварительные договоренности по результатам того мероприятия", - пояснил представитель РЭЦ.