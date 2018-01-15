Дайджест российских СМИ – 13 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Дональд Трамп за ценой не постоит - Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник свои предложения по бюджету страны на 2019 финансовый год. Глава Белого дома предложил увеличить его до $4,4 трлн, похоронив таким образом собственные обещания сделать бюджет бездефицитным. Расходы Пентагона — и без того крупнейшие среди оборонных ведомств мира — предлагается увеличить еще на 13%, до $686 млрд. Из документа следует, что $250 млн может быть выделено на "помощь Украине в укреплении суверенитета", а $6,3 млрд — на сдерживание России в Европе.

- Следствие дошло до места взрыва - Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье в минувшее воскресенье пассажирского Ан-148-100В "Саратовских авиалиний". По результатам этой процедуры следствие определится с основной версией катастрофы, пока наиболее вероятными участники расследования называют обледенение, из-за которого самолет мог свалиться в штопор, отказ техники или ошибку экипажа.

- Инвестпрограмма энергетики не выдержала перегрузки - Как выяснил "Ъ", вице-премьер Аркадий Дворкович счел завышенными ожидания зеленой энергетики, АЭС и ГЭС, которые также претендуют на участие в программе модернизации объемом до 1,5 трлн руб. Поручение президента РФ позволило конкурентам тепловой генерации рассчитывать на часть инвестресурса, но на всех средств явно не хватит. В итоге вице-премьер поручил Минэнерго объем инвестиций в целом сократить примерно на 30%.

- У таможни на посылках - Минфин готовится поменять правила игры на рынке трансграничной интернет-торговли: его проект предлагает ввести статус уполномоченного оператора в этой сфере, который смогут получить не все компании. Пока новое регулирование ограничится рамками эксперимента, который пройдет с 15 мая до конца 2018 года. Участвовать в нем планирует и "Почта России", также претендующая на статус уполномоченного оператора.

- НДС готов к возмещению - Правительство дало старт пилотному проекту по введению в России системы tax free — необходимые постановления подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Для начала система будет отрабатываться в туристических регионах РФ — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. После этого режим tax free может быть распространен на города, принимающие чемпионат мира по футболу, а далее — и на всю страну.

- Полис как прикрытие - Накануне декларационной кампании Минтруд выпустил разъяснение о том, что полисы инвестстрахования жизни (ИСЖ), купленные чиновниками и депутатами, нельзя считать вложением в иностранные инструменты. В министерстве говорят, что разъяснение выпустили по "запросам от госорганов и граждан". В январе полис ИСЖ вызвал отставку муниципального депутата — прокуратура сочла, что он опосредованно вложился в иностранные бумаги, что запрещено законом. Бывший депутат уже подал иск о восстановлении в должности, а страховщики надеются, что разъяснения Минтруда погасят опасения таких клиентов.

- Евразийскую интеграцию приправят криптовалютой - Формирование финансового рынка Евразийского союза должно создавать условия для новых технологий и общих финансовых платформ и цифровой валюты, отметили в понедельник участники семинара в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В ЕАЭС признают, что затягивать включение союза в мировую технологическую повестку нельзя — но пока даже национальные регуляторы стран союза не готовы к решительным шагам.

- Как лидер с лидерами - В понедельник Владимир Путин пообщался в Кремле с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России", дав им напутствия и по жизни, и по работе. За тем, как судьбы людей менялись прямо в ходе общения с президентом, наблюдал специальный корреспондент "Ъ" Иван Сафронов.

- У избирателей создадут праздничное настроение - К 23 февраля ОНФ проведет уроки патриотизма в школах, а 8 марта администрация президента (АП), как и в прошлом году, рекомендует чиновникам поздравлять женщин. Поздравит их и президент. Источники "Ъ", близкие к АП, говорят, что акции должны создать "положительный фон избирательной кампании" и рассчитаны на старшее поколение. ВЦИОМ колебаний рейтинга Владимира Путина в этой группе не фиксирует.

- Верховный суд одобрил проверки на дорогах - Верховный суд (ВС) признал законным право сотрудников ГИБДД останавливать транспорт на дороге вне постов для проверки документов даже в том случае, если водитель не нарушал правил. Это закреплено регламентом МВД, вступившим в силу в октябре 2017 года. Юрист из Перми, обратившийся с иском, считает, что норма ограничивает права граждан, провоцируя злоупотребления и коррупцию среди инспекторов.

- Полковников попутал кабель - Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения бывшему заместителю руководителя управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Москве полковнику Александру Емецу. Его, а также его коллегу полковника Дмитрия Кошелева СКР обвиняет в получении взяток на общую сумму 12 млн руб за подписание актов о приемке работ по прокладке кабелей в знаменитом доме 38 на Петровке.

- Снег во дворах все не кончается - В воскресенье истек недельный срок, в который столичный мэр Сергей Собянин распорядился убрать Москву от последствий рекордного снегопада. Между тем на улицах, а особенно во дворах города остается достаточно неубранного снега. В комплексе городского хозяйства заявили "Ъ", что его вычистят к среде, а предыдущие сроки признавать отказались, пояснив, что это в СМИ не так поняли чиновников. Между тем уборка города во вторник станет одной из тем заседания президиума правительства Москвы.

- Китай для Европы страшнее России - Немецкий Институт изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) выпустил доклад, в котором обвинил Пекин в попытках "вмешаться в европейскую политику" и "расколоть единство Европы". Главными "агентами" Китая в Евросоюзе названы Венгрия, Чехия и Греция, хотя отмечается, что "любители Пекина" есть и в Германии, и во Франции, и в других странах. В результате Китай назван "большей долгосрочной угрозой Европе, чем Россия".

- В обстановке, приближенной к буровой - Корабли ВМС Турции с пятницы блокируют буровую платформу итальянской компании ENI у берегов Кипра. По договору с кипрскими властями, она должна была изучить газовые месторождения в участке исключительной экономической зоны, расположенной на границе Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). В возникшем конфликте задействовано сразу четыре страны — Кипр, его основной союзник Греция, Италия как инвестор и Турция. Ранее Анкара уже выражала недовольство газовыми разработками на кипрском шельфе, которые грозят подорвать ее геополитическое влияние. Но к столь активным мерам она перешла впервые.

- Авиаторам пересчитают выбросы - Российским авиакомпаниям придется отчитываться о выбросах парниковых газов в ходе международных рейсов и компенсировать их. Попытки разработать национальную систему вслед за мировой практикой продолжаются три года, а теперь этого в обязательном порядке требует ICAO. Но проблемы могут обернуться прибылью для ряда игроков: по данным "Ъ", "Аэрофлот" AFLT уже просит Минтранс обязать иностранных перевозчиков платить за выбросы при пролетах над РФ.

- "Открытие" возвращают к долгам - Банку "ФК Открытие" в ближайшее время предстоит трудный судебный процесс. Держатели одного из выпусков субординированных еврооблигаций банка объединились, чтобы оспорить в Лондонском международном третейском суде (LCIA) списание долга. Дело от имени держателей бондов будет вести фирма Baker McKenzie, которая выиграла схожий иск VTB Austria к банку "Уралсиб". Независимые юристы считают, что решение лондонского суда может быть исполнено только в зарубежных юрисдикциях.

- Телезрители отстранились от Олимпиады - Открытие Олимпийских игр в Пхёнчхане в российском телеэфире посмотрели всего 5 млн человек, что в четыре раза меньше, чем в 2014 году, когда игры проходили в Сочи. Помимо общего снижения интереса к спортивным трансляциям на аудитории сказались неудобное время эфира и скандалы с отстранением российских спортсменов. Кроме того, в этом году открытие показал только "Матч ТВ", тогда как в 2014-м его транслировали сразу "Первый канал" и "Россия 1".

- Инфляция надавила на ВЭБ - В прошлом году Внешэкономбанк (ВЭБ), управляющий пенсионными накоплениями "молчунов", показал доходность 8,6%. Впрочем, вложения в инфляционные бумаги, необходимость держать средства на счетах в банках, а также большая доля депозитов оказывают негативное влияние на результаты ВЭБа. В таких условиях многие частные пенсионные фонды могут показать более высокий результат, хотя после турбулентного прошлого года их инвестиционная декларация станет более консервативной.

- Нефть подорожала технически - Цена на нефть ушла от локального минимума. В понедельник стоимость североморской Brent достигала $64,4 за баррель. Впрочем, повышение цен носит технический характер, снижение в ближайшие дни может продолжиться, тем более что буровая активность в США увеличивается.

- У хороших заемщиков вышли сроки - В 2017 году в банки и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще обращаться клиенты, уже имеющие дефолт по предыдущим займам. И если банки снизили долю одобрения таких заявок, то МФО ее значительно повысили, даже при том, что каждый пятый такой заемщик вновь допускает просрочку по займу свыше 90 дней. Эксперты отмечают, что кредитовать ненадежных заемщиков МФО заставляет нехватка качественных клиентов.

- Фонд упрощенного благосостояния - Минтранс начал готовить постановление правительства, которое уже в марте может дать ОАО РЖД и ГК "Автодор" право использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в упрощенном порядке. Сейчас правила расходования этих траншей настолько сложны, что эти компании вынуждены искать альтернативные источники средств на крупные инфраструктурные проекты — БАМ, Транссиб и ЦКАД. Эксперты отмечают, что эта мера выручит как минимум ОАО РЖД.

- "Нужен баланс между потребностями в обновлении и расходами" - О том, как Минэкономики видит механизм модернизации старой генерации, и о том, какую роль в этом должны играть потребители, "Ъ" рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин.

- Отельерам пересчитали тарифы - Воодушевившись успехом первого черного списка отелей, завышающих стоимость размещения на период матчей предстоящего летом чемпионата мира (ЧМ) по футболу, Ростуризм решил провести еще одну проверку. В результате ведомство дополнительно выявило 69 гостиниц, где, по мнению чиновников, на время мирового первенства установлены неоправданно высокие цены. Однако юристы считают, что эти действия властей отельеры могут оспорить в суде, так как постановление правительства, регулирующие цены в гостиницах во время ЧМ, носит рекомендательный характер.

- "Свалю" сварят в Подмосковье - Производитель сыров под брендом "Сваля" Pieno Zvaigzdes хочет вложить 1 млрд руб. в строительство завода мощностью 12 тыс тонн в Подмосковье. Проект позволит компании вернуться на российский рынок, который она была вынуждена покинуть в 2014 году из-за продуктового эмбарго. Оно стоило ей трети выручки.

- У баранины появился "Ресурс" - Один из крупнейших производителей мяса птицы в России — группа агропредприятий (ГАП) "Ресурс" изучает возможность выхода на рынок баранины. Тестовая ферма запущена в Ростовской области, решение о выводе направления на индустриальные мощности должно быть принято в середине 2018 года. Новый продукт "Ресурса" может быть ориентирован прежде всего на страны Ближнего Востока.

- Пиратов лишают мобильности - Действие антипиратского закона может быть расширено на магазины приложений для мобильных устройств. Согласно внесенному в Госдуму проекту, правообладатель сможет требовать удаления своего контента из приложения под угрозой его блокировки. Эксперты считают, что документ как минимум требует доработки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- "Яблоко" считает фильм Стоуна о Путине незаконной агитацией - Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова в понедельник направила в ЦИК обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа в эфире "Первого канала" четырехсерийного фильма Оливера Стоуна "Путин", анонсированного на 12–15 февраля. Как отмечается в обращении (копия есть у "Ведомостей"), показ отвечает признакам незаконной предвыборной агитации в СМИ: изготовление и демонстрация фильма не оплачены из избирательного фонда Владимира Путина, к тому же фильм покажут в дни, когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена.

- Сенатор Клинцевич поплатился за разговорчивость - В комитете по обороне и безопасности верхней палаты парламента пройдут перестановки: первый заместитель председателя комитета Франц Клинцевич станет рядовым членом комитета, сообщило в понедельник "РИА Новости" со ссылкой на источник в верхней палате парламента. По словам собеседника агентства, Клинцевич уже написал заявление. Собеседник "Ведомостей" в Совете Федерации подтвердил, что Клинцевич намерен покинуть пост первого зампреда комитета, но назвать причину затруднился.

- Шансов на единого демократического кандидата в мэры Москвы становится все меньше - В партии "Яблоко" началось обсуждение правил праймериз к сентябрьским выборам мэра Москвы. О выдвижении в мэры и намерении стать единым демократическим кандидатом еще год назад заявил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, входивший на думских выборах 2016 г. в первую десятку партсписка "Яблока". Но лидер московских яблочников Сергей Митрохин тоже заявил, что планирует принять участие в выборах, после чего "Яблоко" заявило, что намерено организовать праймериз.

- "Тюрьма для принцев": как саудовских миллиардеров заставляли поделиться деньгами - В воскресенье отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде вернулся к обычному режиму работы. В течение 99 дней, с начала ноября, он служил местом заключения 381 высокопоставленного лица; принцев, бизнесменов и чиновников задержали в ходе крупнейшего в Саудовской Аравии антикоррупционного расследования.

- Михаил Фридман и его партнеры инвестируют $500 млн в Египет - Нефтегазовая компания Dea собирается удвоить добычу в этой стране - Нефтегазовое подразделение LetterOne Фридмана и его партнеров – Dea Deutsche Erdoel AG – планирует инвестировать в ближайшие три года $500 млн в проекты в Египте, говорится в сообщении компании. Dea ведет добычу на семи месторождениях в Суэцком заливе, сухопутном газовом месторождении Disouq в дельте Нила. В марте началась добыча на двух месторождениях Taurus и Libra в проекте West Nile Delta (совместный проект с британской British Petroleum).

- Братья Ананьевы увеличили долю в Промсвязьбанке PSBR до 70% - Банк отказался брать на баланс 20% акций, за которые заплатил структуре Ананьевых 16,5 млрд рублей - Промсвязькапитал Б. В. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 29 января был владельцем 70,05% акций Промсвязьбанка, следует из опубликованных банком документов. До этого Промсвязькапитал владел 50,03% акций банка. Братьям могла перейти доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ), владевших около 20% акций, следует из документов банка: из списка акционеров исчезли НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие".

- "Саратовские авиалинии" не рискуют продолжать полеты Ан-148 - Авиакомпания решила проверить все узлы и агрегаты оставшихся пяти самолетов - Руководство "Саратовских авиалиний" приняло решение временно приостановить полеты Ан-148, сообщила компания 12 февраля. В понедельник найдены оба черных ящика, но пока нет даже предварительных результатов расследования катастрофы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но пока сообщил только, что самолет находился в целостности в момент падения, взрыв произошел от столкновения с землей.

- Минтранс велел делиться - Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект новой редакции приказа о разделении с аэропортами ответственности за пассажиров проблемных авиакомпаний. Если авиакомпания не может оказать услуги перевозки из-за своей несостоятельности, приостановления деятельности или аннулирования сертификата, говорится в проекте, аэропорты должны взять на себя "обязанности или их часть по договорам воздушной перевозки".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Персонал невидимок - Компании, которые не хотят выплачивать "белую" зарплату своим сотрудникам, предложили лишать налоговых льгот. По оценкам специалистов, в теневой рынок труда так или иначе вовлечены 30 миллионов россиян.

- Семь минут - Эксперты выдвинули несколько версий катастрофы Ан-148 в Подмосковье, в которой погиб 71 человек. Однако пока ни одна из них не подтвердилась официально. В частности, и то, что самолет не был обработан антиобледенительной жидкостью.

- Ускорение маткапитала - Пенсионный фонд будет в два раза быстрее принимать решение о выдаче материнского капитала - не месяц, а 15 дней. Это произойдет после принятия соответствующего законопроекта, который размещен для общественного обсуждения.

- Приказано платить - Конституционный суд опубликовал определение по жалобе бывшего военного, которого случайно ранил сослуживец. Документ подробно разъясняет, кто должен отвечать за вред, причиненный солдатами друг другу.

- Лифт вверх - Владимир Путин встретился с финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России" и поздравил их с достигнутыми результатами. "Думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие", - сказал президент.

- Обыск не разорит - Минюст готовит инициативу, усиливающую защиту бизнеса. В ведомстве предложили внести в УПК поправки, которые запретят безосновательное изъятие компьютеров у предпринимателей.

- Кабмин вводит систему tax free и утверждает альтернативу Олимпиаде - В понедельник в ходе совещания с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о реализации пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в России.

- Названы худшие жилинспекции в регионах - Госжилинспекция Удмуртии стала лучшей в России. Рейтинг эффективности ГЖИ составлен в Минстрое России. Второе место разделили Кемеровская, Самарская, Магаданская области и Мордовия. На третьем месте рейтинга - Чукотка и Ханты-Мансийский АО.

- Сыщик сменил прописку - МВД больше не будет лицензировать частных детективов. Проект президентского указа подразумевает новый порядок по контролю за сыскной деятельностью - полномочия переходят к Росгвардии.

- Языком плаката - Центризбирком представил проект информационного плаката со сведениями о кандидатах в президенты. В день выборов избиратели смогут ознакомиться с информацией о претендентах в каждом помещении для голосования.

- Биткоин майнит - Международному финансовому сообществу необходимо сосредоточиться на разработке инструментов по регулированию операций с криптовалютами. Такое заявление сделала глава МВФ Кристин Лагард.

- Искусственный интеллект принесет сотни миллиардов долларов прибыли - К 2030 году использование искусственного интеллекта в экономике может принести странам Ближнего Востока до 320 миллиардов долларов. Россия тоже может принять участие в этом процессе и получить свою долю прибыли от использования "искусственных мозгов". Вот только придется одновременно решать огромное число социальных проблем.

- Почему нефть и рубль резко упали - С середины декабря цена барреля нефти Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals, успела взлететь до трехлетнего максимума - 71 доллара - и упасть обратно к отметке 62. Следом в конце января пошел вниз рубль, который ослаб к доллару примерно на пять процентов - с 55,7 до 58,3. Вчера нефтяные котировки слабо восстанавливались до 64 долларов, курс доллара колебался у отметки 58. Эксперты полагают, что на неделе рынки стабилизируются, что позволит рублю остаться ниже отметки 59 за доллар.

- В Ленобласти блокчейн используют при покупке квартир - В Ленинградской области зарегистрировали первые договоры участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. Область стала пилотным регионом реализации совместного проекта Росреестра, АИЖК и Внешэкономбанка. Новая технология позволяет в несколько раз сократить временные затраты на оформление договора.

- Автобусы едут на конкурс - Минтранс предложил выбирать муниципальных перевозчиков на особых условиях. В министерстве настаивают, что система подбора операторов должна учитывать не только цену, но и качество перевозок.

- До больницы не дотянули - В понедельник в Томской области совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс от метеостанции Прохоркино в райцентр Александровское. По данным регионального ГУ МЧС, через три часа после потери радиосвязи и срабатывания аварийного маяка поврежденное судно было обнаружено с воздуха в 42 километрах от пункта назначения.

- Накажут за хмурое утро - В России предложили ввести для работников обязательный тест на наркотики и алкоголь. Уклонение от экспертизы приравнивается к опьянению и чревато последствиями, вплоть до увольнения.

- Экспорт зерна пора замещать мукой - Излишки рекордного урожая нужно перемалывать в муку - продукт с высокой добавленной стоимостью, а не просто гнать за рубеж зерно. И к вопросу посевных под крупы надо относиться осторожно - из-за падения цен посевы гречихи в этом году могут сократиться. Есть шанс, что цены на нее взлетят, предупреждают эксперты.

- Египет отдохнет - Египетское управление по развитию туризма сообщило о пятикратном увеличении числа россиян на местных курортах. В прошлом году здесь отдохнули 94 тысячи наших сограждан, что на 378 процентов выше результатов 2016 года. В Египет россияне приезжали в основном через третьи страны - Белоруссию или Казахстан.

- "Вертушка" борется за жизнь - В проекте по развитию санитарной авиации для оказания экстренной медпомощи людям из отдаленных районов Курганская область участвует в числе 34 регионов страны. На минувшей неделе в ней открыли вертолетный центр.

- Ракета против ракет - ВКС России успешно испытали перехватчик межконтинентальных баллистических целей. Некоторые эксперты предположили, что речь идет об усовершенствованном варианте противоракеты 53Т6.

- Не вызвали "скорую" - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором незадолго до смерти лечился от пристрастия к алкоголю актер Дмитрий Марьянов. Дело будет расследоваться по статье о незаконном оказании медицинских услуг. Отмечается, что центр не имел на то законных оснований и лицензии. Подозреваемой руководительнице организации грозит до двух лет лишения свободы.

- Меньше грабежей и разбоев - В прокуратуре Московской области прошла расширенная коллегия во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и прокурором области Алексеем Захаровым.

- Фальшивое дело - Бывшего сотрудника главного антикоррупционого управления МВД России Сергея Астафурова приговорили к 4,5 года колонии за превышение полномочий и фальсификацию дела при проведении расследования.

- Трамп и космос - Администрация Трампа предложила отказаться от финансирования МКС и передать ее после 2024 года частному сектору. О планах по приватизации космической станции сообщила газета Washington Post.

- Назад в Варшаву - В понедельник экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и всемирно известный человек без гражданства Михаил Саакашвили был насильно выдворен с территории Украины. Он вернулся в исходную точку своего похода против "барыг" - в уже недружественную киевским властителям Варшаву.

- Дерево будущего - В Токио будет возведен первый в мире деревянный небоскреб. Высота здания составит 350 метров (70 этажей). Общая площадь внутри сооружения будет 450 000 квадратных метров. Для того чтобы сделать небоскреб сейсмоустойчивым, он будет крепиться на стальном каркасе.

- Ангельское нетерпение - Канцлер Германии Ангела Меркель попала под град критики со стороны однопартийцев после того, как стали известны условия, на которых социал-демократов пригласили войти в коалицию. Многие соратники не только обвинили Меркель в "сдаче" ключевых постов ради собственных амбиций, но и заговорили о том, что Христианско-демократическому союзу пора подумать о выдвижении нового лидера.

- Мессенджер-помощники - Полиция Шанхая проводит очень интересный социальный эксперимент - она создает группы осведомителей в одном из самых масштабных китайских мессенджеров WeChat. Об этом сообщает издание Shanghai Daily.

- Не обошлось без слез - КНДР применила против Южной Кореи новое оружие, от которого, судя по всему, у Сеула пока нет защиты. Это не ядерные бомбы и межконтинентальные ракеты, а женское обаяние.

- Не тот за рулем - Верховный суд объяснил, когда автовладелец не несет ответственности за нарушение ПДД. Если доказано, что в момент несоблюдения правил за рулем был другой человек, то собственник освобождается от наказания.

- Лишнего не заберут - Правительство отказалось возвращать в Уголовный кодекс наказание в виде конфискации. При подготовке законопроекта не было учтено, что сейчас институт конфискации отвечает нормам международного права, говорится в официальном отзыве.

- Хулиганы будут в шоке - Сенаторы Михаил Козлов, Алексей Кондратьев и депутат-единоросс Госдумы Анатолий Выборный разработали и внесли законопроект, в котором предложили вооружить работников подразделений транспортной безопасности электрошоковыми устройствами, в том числе и тех, кто охраняет метрополитены.

- Деньги по адресу - Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов через суд добился, чтобы чиновники начали выплачивать пенсию ребенку-инвалиду, живущему с матерью в садовом домике.

- Сарафан, на выход - В Петербурге откроется первый федеральный музей моды. Всего в коллекции Эрмитажа более 24 тысяч экспонатов - облачения священников, церемониальные костюмы Русского императорского двора и одежды губерний Российской империи.

- Перевернутая школа - 12-летний барнаульский школьник с ДЦП Михаил Лисовой меньше чем за пять лет учебы в обычной школе не только сломал стереотипы в подходах к обучению детей-инвалидов, но и перевернул весь образовательный процесс "с ног на голову". Теперь он читает лекции учителям о том, какие средства можно использовать для развития учеников с ограниченными возможностями здоровья.

- Лайк попутал? - Городской суд Горячего Ключа приговорил Егора Гришина к административному аресту по ч.1 ст. 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам полиции. В камере он проведет девять суток и выйдет на свободу только 16 февраля.

- Не дождался новоселья - Калининградец отсудил у застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи жилья - около миллиона рублей. Свою квартиру, стоившую чуть больше двух миллионов, мужчина должен был получить в августе 2015 года. Однако дом компания не достроила до сих пор.

- Полиглот на колесиках - Собрали дружелюбного робота по имени Waybot студенты Донского государственного технического университета. Он предназначен для информационной поддержки жителей и гостей Ростова-на-Дону во время предстоящего футбольного чемпионата мира - способен оказывать помощь в оплате услуг, давать консультации, печатать билеты и фотографии. А установленная в роботе нейросеть позволит ему обучаться иностранным языкам.

- Пора делиться - Наполнить бюджеты муниципалитетов можно собственными доходами, используя отчисления от УСН, подоходного налога и налога на добычу ископаемых. Такое мнение высказал глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

- К бизнесу по-людски - В первой половине марта парламентарии намерены окончательно принять законопроект о страховании средств на счетах юридических лиц при отзыве лицензии у банка. Об этом "Российской газете" рассказал Анатолий Аксаков, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку.

- Движение вперед - Более 26 процентов составляет совокупная доля промышленного производства в ВВП России. В крупных экономиках промышленность всегда выступает главным локомотивом развития и экономического роста.

- Зачем шмель в штате - Сейчас в аграрном секторе востребованы не просто квалифицированные специалисты, а профессионалы со знанием информационных технологий. Об этом российским школьникам рассказали на открытом интернет-уроке в МИСиС.

- Защита кирпичом - Состоялся расширенный совет Ассоциации "Глобальные университеты", куда входят ведущие вузы страны. Основные вопросы касались диссертаций, диссоветов и необходимости научных работ для кандидатов.

- Доцента тянут в сеть - Зачем вузы должны учить электронной педагогике? Как привлекать инвестиции для развития электронного обучения? Для чего открывать онлайн образовательные платформы и как договориться об общих правилах игры на рынке дистанционного образования?

- За станок по бюджету - Минобрнауки выделил бюджетные места для первого частного инженерного вуза на Урале. Решение принято на основе мониторинга эффективности вузов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- S7 готова взять в концессию российский сегмент МКС - Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении приватизировать свою часть Международной космической станции: после 2024 года финансирование МКС по линии NASA планируется остановить и передать американский сегмент станции в частные руки. Идею коммерческого использования МКС рассматривают и в России. О планах создания орбитального космодрома и о желании взять российский сегмент МКС в концессию в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов.

- Россияне предпочитают искать работу через знакомых - Специализированные сайты так и не стали основным инструментом поиска вакансий - Чаще всего россияне ищут работу через знакомых, выяснили специалисты аналитического центра НАФИ. На втором месте - интернет-порталы, причем специализированные площадки для поиска вакансий не в лидерах, их обгоняют по популярности ресурсы объявлений, для которых рынок труда - непрофильный. По словам экспертов, тенденция вряд ли изменится, сайты по поиску работы в будущем сконцентрируются на узком сегменте - высококвалифицированных специалистах и управленцах.

- Бюджет нацелился на граждан - Ведущие экспертные объединения России готовят предложения по налоговой реформе, которую правительство планирует провести уже в этом году. "Известия" изучили мнения четырех экспертных сообществ. В Столыпинском клубе предлагают ввести налог с богатых, в Экспертном совете при правительстве — навсегда освободить от сборов самозанятых граждан. В Аналитическом центре при правительстве настаивают на отмене ряда льгот, а в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина не считают нужным что-либо менять.

- Иностранцев оставят без строительных бытовок - Иностранным гражданам будет сложнее встать на миграционный учет по адресу принимающей их организации. Регистрироваться им придется там, где они проживают фактически, а адрес компании понадобится только в случае, если жилье найдется в помещениях (в том числе и временных), предоставленных работодателем. Соответствующие инициативы намерен рекомендовать принять в первом чтении комитет Госдумы по развитию гражданского общества.

- В резерв по контракту - "Партизаны" будут получать зарплату, посещать занятия и проходить ежегодные сборы - Российская армия начала полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления особого периода резервистами доукомплектуют существующие части, их также используют для формирования новых.

- "Первые рейсы в Каир отправятся в ближайшее время" - Россия и Египет возобновляют регулярное авиасообщение. В первую очередь речь идет о рейсах между столицами, далее будет приниматься решение и о полетах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. В интервью "Известиям" дипломат рассказал о перспективах сирийского урегулирования, судьбе Башара Асада, а также об урегулировании палестино-израильского конфликта.

- Международный дозор - Президентские выборы в России посетит рекордное количество иностранных наблюдателей - Около 1,5 тыс. зарубежных наблюдателей могут приехать на президентские выборы в Россию в марте 2018 года. Об этом "Известиям" рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Повышенный интерес к волеизъявлению граждан РФ подтвердили и в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК). В Центризбиркоме отметили, что количество иностранных наблюдателей, судя по запросам на аккредитацию, превысит первоначальные прогнозы. В Государственной думе также назвали прибытие около 1,5 тыс. гостей из других стран "вполне реальным".

- Солдат и офицеров научили безопасному общению в интернете - Военным ограничивают доступ в интернет. Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook FB и других аналогичных ресурсов. А также - не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию. Пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

- Письмо президенту - Семья задержанного в Праге россиянина Евгения Никулина обратилась за помощью к лидеру Чехии Милошу Земану - Мать россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге по запросу США в 2016 году, отправила письмо чешскому президенту Милошу Земану. В своем обращении (есть в распоряжении "Известий") Любовь Сокирдонова просит главу республики посодействовать освобождению ее сына. Адвокат Евгения Никулина Владимир Макеев заявил "Известиям", что довести дело россиянина до высшего руководства страны крайне важно.

- Причины падения Ан-148 могут стать известны сегодня - Экипаж потерпевшего катастрофу самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" не подавал сигнал бедствия. При этом в последние секунды полета на связь с диспетчером пилоты уже не выходили. Пока нет основной версии причины катастрофы, рассматриваются все варианты, в том числе технические неисправности, ошибки экипажа, сложные метеоусловия и акты незаконного вмешательства. Оба найденных на месте катастрофы бортовых самописца находятся в удовлетворительном состоянии. Поэтому специалисты рассчитывают получить первые данные уже во вторник.

- Тонировка по сходной цене - Штраф за превышение норм тонировки стекол автомобиля останется прежним — 500 рублей. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует отклонить законопроект, увеличивающий санкцию за это нарушение в три раза, а за повторное — в 10 раз. Автор инициативы, первый зампредседателя этого комитета Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") заявил "Известиям", что внесет документ снова. Эксперты также полагают, что наказание за излишнюю тонировку необходимо ужесточить.

РБК RBCM daily

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