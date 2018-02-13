Посол: Венесуэла "жизненно" заинтересована в продлении на длительный срок соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Каракас "жизненно" заинтересован в продлении на длительный срок соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Фариа Тортоса.

"Для нашей страны очень важно, чтобы соглашение действовало в течение длительного времени. Продлить его на шесть месяцев, на год, замечательно, но это не дает нашей стране гарантий того, что можно продолжать рассчитывать на это соглашение, чтобы гарантировать цены", - сказал посол.

По его словам, руководство страны сейчас "думает", какие необходимо предпринять меры, чтобы продлить соглашение на пять лет.

"Наша экономика зависит от нефти на 97%. Мы обладаем монопроизводительной экономикой, в которой зависимость от нефти очень высока. Команданте (бывший президент Уго) Чавес и президент (Николас) Мадуро приложили много усилий, чтобы изменить такое соотношение от получения доходов от валюты, но ввиду препятствий: экономической войны, политических попыток по свержению президента, не было возможности работать наилучшим образом. Нам жизненно необходимо, чтобы цена оставалась на высоком уровне", - добавил посол Венесуэлы.

При этом он отметил, что США "проводят активные действия", чтобы добиться увеличения добычи нефти. "Они практически готовы опередить Саудовскую Аравию по добыче нефти и близки, чтобы занять первое место, не обращая на цены внимание. Сделают все возможное, чтобы цены оставались на низком уровне, как это произошло в 2016 году", - констатировал дипломат.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение будет действовать до конца 2018 года.

Ранее в понедельник ОПЕК в своем февральском докладе сообщила, что в январе 2018 года незначительно снизила добычу нефти в месячном выражении - на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 136%. В докладе отмечалось, что добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии.

Добыча нефти в Венесуэле в январе упала на 47,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.