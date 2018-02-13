"Росатом" намерен к 2020 г очистить Приморский край от отработавших "атомных батарей"

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2020 году подготовить и отправить на долговременное хранение отработавшие установленный срок эксплуатации радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), находящиеся сейчас на предприятии "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" ("ДальРАО") в Приморском крае.

РИТЭГ – источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. РИТЭГи предназначались для электропитания необслуживаемых автоматически действующих средств навигационного оборудования – световых маяков, радиомаяков, светящих навигационных знаков, радиолокационных маяков-ответчиков, расположенных в труднодоступных районах морского побережья, где использование иных источников электропитания затруднительно или практически невозможно.

Утилизация отработавших РИТЭГов имеет большое значение для снижения риска радиационного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Согласно материалам на сайте госзакупок, "Росатом" объявил конкурс на разборку радиоизотопных термоэлектрических генераторов, находящихся в отделении Фокино "ДальРАО" транспортирование и размещение извлеченных из них радионуклидных источников тепла и радиационных тепловых блоков на долговременное хранение.

Сейчас в "ДальРАО" находится 34 отработавших назначенный срок эксплуатации РИТЭГа на основе радиоактивного изотопа стронция-90, полученных от сторонних организаций за период с 2001 по 2016 годы.

В ходе выполнения будущих работ предстоит, в частности, выполнить инженерно-радиационное обследование состояния РИТЭГов, разработать конструкторскую документацию и изготовить транспортные упаковки для перевозки РИТЭГов на разборку на площадке исполнителя.

После разборки радионуклидные источники тепла и радиационные тепловые блоки будут отправлены на долговременное хранение в пункт хранения радиоактивных отходов предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Все работы планируется выполнить до конца 2019 года.