МЕХИКО, 13 фев /ПРАЙМ/. Противники трубопровода Keystone XL в США продолжают попытки остановить проект и заявляют в суде о нарушении правил его одобрения.

По заявлению экологических групп Bold Alliance и Sierra Club, федеральное решение об одобрении проекта основывалось на устаревшей экологической экспертизе и должно быть отменено.

"Каждый раз, когда власти штата или государства не соблюдают процесс, граждане будут отстаивать закон и процессуальные требования. Трубопровод Keystone XL уже был отменен дважды, и ученые, и землевладельцы поддержали это решение. Администрация Трампа использовала тот же доклад, на базе которого проект был отменен, а теперь дает экспортному проекту марионеточное разрешение", - приводятся в заявлении организации Bold Alliance слова ее президента Джейн Клиб.

Экологи утверждают, что профильные агентства одобрили проект до того, как был утвержден окончательный маршрут трубопровода через Небраску, таким образом, они не обладали достаточной информацией для оценки его последствий для окружающей среды. Также, по их мнению, агентства допустили ряд процессуальных нарушений.

Устные слушания в рамках иска состоятся в мае. Кроме того, возможность досудебного урегулирования в рамках другого иска, со стороны землевладельцев американского штата Небраска, будет рассмотрена в суде штата осенью 2018 года.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.