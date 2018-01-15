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Сбербанк откроет "Газпром космические системы" кредитную линию до 485 млн евро


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. "Газпром GAZP космические системы" планируют привлечь кредитную линию в Сбербанке с лимитом в размере 485 миллионов евро, в том числе на общие корпоративные цели, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на определение кредитора объявлялся в ноябре прошлого года. Кроме Сбербанка SBER за право открыть кредитную линию боролся ВТБ.

В документах указывалось, что срок действия кредитной линии составит пять лет с даты подписания договора. Средства нужны на "рефинансирование текущего кредитного долга и общие корпоративные цели".

Акционерное общество "Газпром космические системы" - дочерняя компания "Газпрома", которая осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем в интересах компаний группы "Газпром" и других потребителей.

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