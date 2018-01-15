FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,36% - до 5,62 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,3%, до 64,08 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,38%, до 132,6 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,32% - до 4,77 доллара, "Газпром нефти" - на 1,67%, до 24,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 3,02% - до 19,93 доллара, НЛМК - на 1,8%, до 25,5 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,67%, до 16,4 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,2% - до 1,77 доллара, Сбербанка SBER - на 1,72%, до 18,91 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,25% - до 20,3 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снизилась на 0,94% - до 19,46 доллара, "Ленты" - выросла на 0,75%, до 6,7 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опустилась на 1,96% - до 4,3 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ