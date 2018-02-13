Нефть торгуется разнонаправленно на докладе МЭА и в ожидании статистики

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Нефть во вторник вечером торгуется без единой динамики, трейдеры отыгрывают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), а также ожидают данных статистики по запасам и добыче "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.25 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% - до 62,72 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,22%, до 59,16 доллара за баррель.

Ранее во вторник МЭА опубликовало доклад, согласно которому ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на уровне декабря в 32,16 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив сделку ОПЕК+ на рекордные 137% после 132% месяцем ранее. Страны, не входящие в ОПЕК, по данным МЭА, в январе выполнили свои обязательства по сделке на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в текущем году на 100 тысяч баррелей - до 99,2 миллиона баррелей в сутки.

В то же время у аналитиков сохраняются опасения по поводу роста добычи нефти в США. В своем докладе МЭА отметило, что на фоне сокращения добычи ОПЕК+ растет добыча в США, причем это увеличение может сравняться с ростом мирового спроса.

По мнению аналитика сырьевых товаров SEB Markets Бьярне Шильдропа (Bjarne Schieldrop), которое приводит газета The Wall Street Journal, в следующем году добыча "черного золота" в США может превысить 12 миллионов баррелей в день.

Теперь участники рынка ожидают публикации в среду статистики по запасам и добыче нефти в США от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. Эксперты прогнозируют, что запасы выросли на 2,6 миллиона баррелей, до 422,9 миллиона баррелей.