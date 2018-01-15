Дайджест российских СМИ – 14 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- В кабинеты заходили корабли - В правительстве начали обсуждать включение ОСК в "Ростех" - Как стало известно "Ъ", обсуждение включения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав "Ростеха" переместилось из кулуаров в кабинеты Белого дома. Идею обнародовали представители Минпромторга на одном из недавних совещаний у вице-премьера Дмитрия Рогозина, но дальнейшего развития она пока не получила. По данным "Ъ", в министерстве считают, что такая консолидация может повысить "управляемость отрасли". Но с учетом обязательств "Ростеха" по оздоровлению Уралвагонзавода и финансированию самолета МС-21 ОСК может оказаться в госкорпорации минимум через два-три года.

- Экипаж столкнулся с раздвоением скорости - Ан-148 мог разбиться из-за обледенения приборов - Расшифровав параметрический самописец разбившегося Ан-148-100В "Саратовских авиалиний", эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили, что катастрофа 11 февраля в Подмосковье могла быть вызвана тем, что экипаж не располагал объективными данными об истинной скорости самолета. Перед взлетом по какой-то причине не был включен обогрев приемников полного давления (ППД), что привело к искажению и расхождению показаний приборов. Как выяснилось, проблема не уникальна — за неделю до катастрофы было зафиксировано семь случаев "расхождения показаний скорости" на SSJ 100 "Аэрофлота" AFLT. Правда, без фатальных последствий.

- Умоповмешательство неизлечимо - Конгресс готовит России новые санкции по итогам собственных выборов - Американские сенаторы-демократы предприняли новую попытку добиться усиления санкций против РФ. Давние сторонники жесткой линии в отношении Москвы — Бенджамин Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес — представили резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа осознать "явную угрозу нацбезопасности" и ввести ограничительные меры в отношении фигурантов "кремлевского доклада". При этом американские законодатели предполагают, что вскоре появятся новые причины для расширения санкций — из-за того, что Москва якобы планирует вмешаться в ноябрьские выборы в Конгресс. В МИД РФ, впрочем, дают понять, что рассчитывают на взвешенную позицию администрации Дональда Трампа и его стойкость в противостоянии с "небольшим, но агрессивным меньшинством".

- Посылки присыпало снегом - В аэропорту Шереметьево случился сбой обработки грузов - Изменение схемы работы грузового оператора "Аэрофлота" в Шереметьево в конце января и снегопад в начале февраля привели к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов. Для его ликвидации "Аэрофлот" объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через Шереметьево. Обработка грузов возвращается в обычный режим, но курьерские компании предупреждают о задержке в доставке посылок.

- Три помехи будущему росту - Минэкономики видит их в кредите физлицам, низкой инфляции и снижении военных заказов - Хотя 2018 год ожидается достаточно позитивным в экономике РФ, Минэкономики в очередном обзоре указывает на три ожидаемые проблемы. Кредит физлицам растет много быстрее, чем зарплаты, доходы и промпроизводство. Инфляция к июню, по расчетам ведомства, составит 2% — вдвое ниже, чем таргет ЦБ. Наконец, промпроизводство в начале 2018 года вряд ли будет ставить рекорды, в том числе из-за снижения трат 2017 года на закупки военной техники.

- Доллар по-прежнему лучшая страховка - В АКРА считают популярность валютных активов причиной неразвитости финрынка в России - Несмотря на сбалансированность валютных рисков в экономике, валютные активы в силу исторических причин остаются важнейшим способом страхования бизнес-рисков в РФ, констатирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в исследовании структуры долгового рынка. Во многом это сдерживает развитие рынка и формирование рынка производных инструментов, полагают в АКРА. Надежда же на "автоматизм" страхования долларовыми резервами становится все более спорной.

- Конституционный суд распараллелил импорт - Легализован еще один способ обхода санкций - Конституционный суд (КС) вчера ограничил запрет на параллельный импорт, разрешив судам признавать допустимым ввоз товаров без согласия правообладателя в силу "недобросовестности его поведения". Недобросовестностью при этом может быть признано следование режиму санкций против РФ и российских организаций обладателем прав на товарный знак.

- Нефтедобыча может обогнать растущий спрос - Степень выполнения соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ сейчас находится на рекордно высоком уровне, указывает в своем февральском обзоре Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом оно отмечает, что дополнительное предложение на рынке нефти, особенно в США, может превысить ожидаемое увеличение спроса.

- Госдума остановила правительственные часы - Депутаты ждут представителей Белого дома не раньше апреля - Госдума отменила все отчеты представителей Белого дома, которые должны были пройти до президентских выборов. На этот период были запланированы выступления по двум чувствительным темам: о состоянии военно-промышленного комплекса (вице-премьер Дмитрий Рогозин) и спорта (министр Павел Колобков). По данным "Ъ", в администрации президента предупреждали, что выступление чиновников в Думе может отвлечь от кампании Владимира Путина. Ближайшие плановые правчасы должны пройти уже после инаугурации избранного президента. В Совете Федерации, где практически нет сенаторов из оппозиционных партий, отменять правительственные часы не будут.

- ЕСПЧ защитил права журналистов на справедливый суд и свободу выражения мнения - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вчера защитил права российского и украинского журналистов. Изъятие таможенниками данных ноутбука фотографа Юрия Иващенко при переходе границы с Абхазией признано нарушением права на уважение частной жизни и корреспонденции, а арест киевского репортера Максима Буткевича при освещении акции антиглобалистов на саммите G8 в Санкт-Петербурге — нарушением права на личную неприкосновенность и свободу выражения мнений. РФ должна выплатить заявителям €13,7 тыс.

- Частники боевых действий - Дипломаты уточняют, кто погиб от американского удара - В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории республики. Цифры называемых разными источниками потерь отличаются друг от друга на порядок. В МИД РФ "Ъ" сообщили, что ведомство проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе — граждан СНГ.

- Республиканский казначей незаконно тратил миллиарды - Генпрокуратура выявила крупные нарушения в работе дагестанского управления казначейства - Комиссия Генпрокуратуры РФ выявила нарушения в работе управления Федерального казначейства (ФК) по Дагестану. Надзорное ведомство поставило перед главой ФК вопрос об ответственности руководителя дагестанского управления Сайгидгусейна Магомедова и его подчиненных. СКР уже квалифицировал действия чиновников как халатность. В ближайшее время прокуроры и следователи займутся борьбой с нелегальным бизнесом по добыче природных ископаемых.

- Начальнику военного НИИ предъявили поборы и подлог - Ущерб по делу полковника следствие оценило в несколько десятков миллионов - Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела отстраненного начальника ФГБУ "3-й Центральный научно-исследовательский институт" (3-й ЦНИИ) Минобороны России полковника Игоря Шеремета. Он обвиняется в поборах со своих подчиненных, незаконном трудоустройстве людей в институт и злоупотреблении должностными полномочиями при закупке телеметрической системы для военного полигона. Полковник и его защита считают, что следствие использовало в деле недопустимые доказательства.

- В консервах пора что-то менять - Производителей сухпайков обвинили в махинациях с тушенкой и паштетом - Как стало известно "Ъ", СКР принял к своему производству из МВД уголовное дело о мошенничестве при поставках сухпайков для МВД, Росгвардии и Минобороны. Его фигурантам вменяют нанесение ущерба на сумму более 200 млн руб., опираясь на исследование, обнаружившее в банках с говядиной ДНК курицы. Адвокаты арестантов, чьи жалобы были отклонены судами и надзорными органами, считают, что претензии к их клиентам связаны с переделом рынка поставок продовольствия силовым структурам. Они уже обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просят его обратить внимание на ситуацию.

- Отходы пустят в обход свалок - Вице-премьер Александр Хлопонин поставил цели мусорной отрасли - В мегаполисах и курортных городах на свалки для захоронения должно направляться не более трети коммунального мусора, тогда как сейчас этот показатель составляет 90%. Такую цель для отрасли обращения с отходами задал вице-премьер Александр Хлопонин, которому поручено курировать мусорную реформу в РФ. Согласно стратегии развития промышленности в области обращения с отходами, разработанной Минпромторгом, к 2030 году 80% мусора в России будет обезвреживаться или перерабатываться. В РСПП уже раскритиковали этот документ за "необоснованность" целевых показателей.

- Инвесторов обяжут строить с почестями - В Ленобласти введут обязательные поисковые работы при застройке мест боев - Правительство Ленинградской области разрабатывает законопроект, который обяжет инвесторов проводить за собственный счет поисковые работы, если они планируют реализовать строительный проект в местах боевых действий 1941–1944 годов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что задание подготовить нормативный акт дал президент Владимир Путин, и попросил депутатов регионального законодательного собрания принять документ максимально быстро — уже к марту 2018 года. Представители бизнеса не исключают, что инициатива приведет к увеличению проектных расходов.

- Москва лидирует по добровольческим качествам - Социологи проверили готовность граждан к безвозмездной помощи - Жители Москвы и Подмосковья охотнее, чем население России в целом, готовы принять участие в благотворительной деятельности, добровольческом и волонтерском движении. Таковы результаты опросов Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ. Так, жители России в целом скорее согласны на работу в общественных организациях за плату, а жители Московского региона выразили желание трудиться там безвозмездно. Более того, москвичи ощущают больше ответственности за происходящее в стране.

- Диплом об экстремизме не прошел защиту в суде - Студент из Старого Оскола намерен ознакомить со своей работой ЕСПЧ - Белгородская прокуратура прокомментировала резонансное дело студента Александра Крузе, который осужден на два с половиной года колонии за репосты картинок в социальной сети. Господин Крузе утверждал, что скопировал изображения при подготовке дипломной работы о противодействии экстремизму, однако теперь прокуратура заявила, что он еще в 2015 году был оштрафован за националистические призывы в соцсетях. Опрошенные "Ъ" юристы считают реальный срок несоразмерно жестоким наказанием за "картинки, которые никому не причинили вреда".

- Махмуду Аббасу перевели Дональда Трампа на русский - Глава Палестины приехал в Москву обсудить новый механизм урегулирования на Ближнем Востоке - Президент РФ Владимир Путин неожиданно выступил в роли посредника между палестинцами и США. За несколько минут до начала встречи в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом он переговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом и передал от него наилучшие пожелания палестинскому лидеру. Эти слова прозвучали на фоне заявлений палестинцев об отказе считать США посредниками в ближневосточном урегулировании. Господин Аббас привез в Москву предложения о создании нового механизма для решения конфликта между израильтянами и палестинцами.

- "Любимый конгрессмен Путина" теряет представительность - Пророссийский республиканец Дейна Рорабакер впервые с 1989 года может не попасть в Конгресс - Единственный последовательный критик политики Вашингтона на российском направлении рискует лишиться места в Палате представителей Конгресса США. На ноябрьских выборах за представляющего Калифорнию республиканца Дейну Рорабакера не собирается голосовать 51% жителей его округа. "Ъ" разбирался, как американский политик проделал путь от ненависти к СССР до любви к России, почему он не считает Москву врагом Вашингтона и из-за чего рейтинги конгрессмена падают.

- Арендаторам продлевают права - ФАС обещает им госсобственность без торгов - Чиновники согласились устранить проблемы около 100 тыс. предпринимателей, которые арендовали государственную и муниципальную недвижимость до 2008 года, а с прошлого года не могут пролонгировать договоры найма из-за новой судебной практики. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила соответствующие изменения в закон о конкуренции.

- Вкладчиков не оставят в накладе - АСВ готово ограничить оспаривание предбанкротных сделок граждан - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает законодательно ограничить оспаривание сделок физических лиц, в том числе по снятию денег, незадолго до банкротства банка. Сейчас АСВ выигрывает большинство таких споров, и с вкладчиков взимаются полученные ими средства, которые потом им возвращаются частично. В наибольшем проигрыше оказываются владельцы крупных вкладов. Эксперты предлагают ввести в закон презумпцию добросовестности для вкладчиков, которые могут быть не в курсе проблем банка.

- В сетях не нашли иностранцев - Мурманская ГК ФЭСТ отстояла квоты на добычу - Суд поддержал структуры крупного рыбодобытчика ГК ФЭСТ в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая обвиняла компании в незаконном иностранном контроле. Участникам рынка в большинстве случаев удается оспаривать подобные претензии ФАС, но споры вынуждали их и продавать бизнес. ФЭСТ уже интересовала Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) Максима Воробьева и Глеба Франка.

- Микрозаемщиков уравняют в долгах - ЦБ ограничит предельную задолженность по всем видам займов у МФО - Новые требования к микрофинансовым организациям (МФО), разработанные Банком России, могут радикально сократить число участников этого рынка. Вместо предлагавшейся ранее дифференцированной шкалы коэффициента предельных обязательств по микрозаймам ЦБ планирует внедрить общие требования ко всем игрокам. В результате компании, выдающие высокорисковые займы до зарплаты, на которые приходится до 20% объема рынка, вынуждены будут прекратить деятельность.

- Американская инфляция подстегнула рынки - Инвесторы скупают акции развивающихся стран - Международные инвесторы обеспокоены ростом инфляции в США, а также предстоящим ужесточением кредитной политики Федеральной резервной системы. В этих условиях управляющие сокращают вложения в акции, наращивая долю наличности в своих портфелях, доведя ее до 4,7%. В качестве защиты инвесторы выбирают и акции компаний развивающихся стран, поскольку спада в мировой экономике пока не ожидается.

- ЦБ уходит в чужую финразведку - Средства из-за рубежа планируется возвращать с международной помощью - Банк России решил возвращать средства, похищенные у российских кредитных организаций и выведенные за рубеж, с помощью Росфинмониторинга. Используя систему взаимодействия финразведок всего мира, регулятор надеется замораживать эти средства в зарубежных банках. Однако, по мнению экспертов, подобное взаимодействие не гарантирует возврата похищенного. Ведь для оперативного реагирования нужны круглосуточно работающие службы, тогда как система взаимодействия между финразведками в таком режиме не работает в принципе.

- "Русал" бросил якорь в виртуальности - Компания вложится в инвестфонд Alcinous - Как стало известно "Ъ", "Русал" станет якорным инвестором инвестфонда Alcinous на $100 млн, который будет искать проекты "Индустрии 4.0" с прицелом на металлургию и добывающую промышленность. Возглавит фонд бывший топ-менеджер Cisco, ВТБ и "ВЭБ Инноваций" Андрей Зюзин. Участники рынка отмечают, что обычно металлурги сами вкладываются в такие проекты, но участие "Русала" в фонде может быть хорошим знаком для других инвесторов и стартапов.

- Энергорынок запутался в кривой - В отрасли не поделили доходы от новой генерации - Крупные потребители электроэнергии, чьи платежи за мощность из-за ввода новых энергоблоков в 2017 году выросли на 62,5%, просят правительство ускорить принятие новой методики расчета прибыльности новых электростанций, привязанной к кривой бескупонной доходности (КБД) ОФЗ. Промышленность считает, что механизм нужно запустить уже в 2018 году, что позволит за год сэкономить до 10 млрд руб. Но процесс затягивается, и принятие правил может сместиться на 2019 год.

- Второй раз в один и тот же кремний - Группа "Титан" привлекает деньги ЕАБР для своего проекта - Евразийский банк развития (ЕАБР) может выдать нефтехимической группе "Титан" до 5,5 млрд руб. на проект по производству технического кремния, общие инвестиции оценены в 7 млрд руб. Но на рынке не уверены, что российский завод сможет конкурировать с китайскими производителями, которые могут опускать цены на кремний. У "Титана" уже был аналогичный кремниевый проект в Казахстане, который пришлось остановить в 2012 году из-за неэффективности.

- Kesko уходит со стройки - Ритейлер может продать Leroy Merlin российские магазины "К-раута" - Неудачи в бизнесе финской Kesko в России вынудили ее искать покупателя на свой последний актив в стране — сеть товаров для дома и ремонта "К-раута". Большую часть из ее 14 российских гипермаркетов собирается приобрести Leroy Merlin. Сделка, которую эксперты оценивают до 6 млрд руб., может стать крупнейшей на отечественном DIY-рынке.

- Супермаркеты переподпишут на прессу - Сменились владельцы крупнейшего дистрибутора газет в сети FMCG - "Межрегиональное агентство подписки" приобрело крупнейшего поставщика прессы в супермаркеты — компанию "Медиа Дистрибьюшен", входившую в группу "Логос". В 2017 году компания столкнулась с финансовыми проблемами. После смены собственников в ее совет директоров вошли представители кредиторов — президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев и гендиректор "Эгмонт Россия" Лев Елин.

- "Лидер-Инвесту" не подчинился президент - "Дочка" АФК "Система" AFKS продолжает судиться со своим бывшим руководителем - "Лидер-Инвесту" — девелоперской "дочке" АФК "Система" — не удалось получить 155 млн руб. от бывшего президента компании Евгения Рубцова. Застройщик продолжит взыскивать эту сумму в вышестоящих судебных инстанциях. Бывший топ-менеджер тоже остался ни с чем: суд отклонил его требования к "Лидер-Инвесту" о выплате выходного пособия в размере 27 млн руб.

ВЕДОМОСТИ

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- Границу России приоткрыли для параллельного импорта - После многолетних споров о легализации параллельного импорта Конституционный суд (КС) приоткрыл для него границу. В отдельных случаях можно ввозить товары без разрешения владельца бренда, решил он. Гражданский кодекс запрещает параллельный импорт, и КС этот запрет подтвердил. Но если владелец бренда злоупотребляет своими правами – например, завышает цену или ограничивает ввоз товара, – можно обойтись и без его разрешения, указал он. "Особую опасность такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций", – говорится в сообщении КС.

- Семь кандидатов в президенты будут дебатировать одновременно - Центризбирком во вторник провел жеребьевку предвыборного эфира между кандидатами в президенты. К выборам допущено восемь человек: ЦИК зарегистрировал кандидатами Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского. Но традиционной предвыборной интриге – кто из кандидатов с кем встретится в прямом эфире лицом к лицу – не суждено было реализоваться. Предложенный на этот раз всеми без исключения телеканалами формат дебатов предусматривает одновременное участие всех семи кандидатов в каждом раунде – Путин от участия в совместных агитационных мероприятиях отказался. "Мы отказались только от участия в дебатах в федеральном эфире", – пояснил "Ведомостям" пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Агитационные ролики и дебаты в региональном эфире остаются, добавил он.

- Подписание госпрограммы вооружений затягивается - Государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018–2027 гг. еще не подписана Владимиром Путиным, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока мы не выпускали соответствующих документов. Она [госпрограмма] дорабатывалась по различным ведомствам, мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан", – пояснил Песков. Сам президент ранее распространил другую информацию. 24 января в Уфе при посещении авиадвигателестроительного завода УМПО-ОДК (принадлежит "Ростеху") Путин на встрече с рабочими заявил: "Мы принимаем, уже приняли новую госпрограмму вооружений до 2027 г.". Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений для Вооруженных сил России на сумму 19 трлн руб., опережающее строительство инфраструктуры Минобороны для размещения и эффективной эксплуатации новых вооружений на 1 трлн руб., а также закупку, разработку и ремонт вооружений и военной техники для других силовых ведомств на сумму 3 трлн руб. Прежняя ГПВ до 2020 г., принятая в 2011 г., предусматривала на все эти цели в целом 20 трлн руб.

- Наблюдатели Навального внедряются в штабы кандидатов - Соратникам Навального в регионах удалось договориться о выдвижении его наблюдателей со штабами кандидатов в президенты, рассказал "Ведомостям" руководитель штаба Навального Леонид Волков. Раскрывать детали он отказался, поскольку боится, что на штабы окажут давление: "Мы договариваемся уже несколько недель, почти везде есть предварительные договоренности". Кроме кандидатов наблюдателей вправе назначать выдвинувшие их партии и общественные палаты. С последними, по словам Волкова, тоже удалось договориться в нескольких регионах.

- США могут обогнать Россию по добыче нефти - К концу 2018 г. США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав не только Саудовскую Аравию, но и нынешнего лидера – Россию, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Конкретных цифр оно не приводит. В январе МЭА сообщало, что добыча в США в 2018 г. составит 10,4 млн барр. в сутки. Добыча нефти в России в январе составила 10,9 млн барр. в сутки, передавал "Интерфакс" данные ЦДУ ТЭК. Управление энергетической информации США пока опубликовало итоговые данные за ноябрь – 10 млн барр. в сутки (предварительная оценка за декабрь – 10,1 млн барр., за январь – 10,2 млн барр.). Это исторический максимум – выше даже рекорда 1970 г. и выше показателя Саудовской Аравии (в январе – 9,977 млн барр. в сутки, данные ОПЕК).

- Инфляция в США опасна для фондовых рынков развивающихся стран - Фондовые рынки развивающихся стран удивили своей устойчивостью во время недавнего падения мировых рынков. Индексы MSCI Emerging Market (MSCI EM) и американский S&P 500 снизились примерно одинаково, хотя обычно развивающиеся рынки падают сильнее, когда неприятие риска инвесторами растет. Но будущее может таить для них более серьезную угрозу, если инфляция в США достигнет 3%.

- "Сотрудничество с Москвой и лично с Сергеем Собяниным – наше преимущество" - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывает об отношениях с мэром Москвы, о том, что станет с мусорными полигонами и зачем он поменял глав муниципалитетов - Московской областью Андрей Воробьев руководит почти пять лет. За это время бюджет Подмосковья вырос на треть, а инвестиции в регионе увеличились на 20%. Практически завершена реформа местного самоуправления, в результате которой муниципальные районы преобразовываются в городские округа. Это дает централизацию налоговых поступлений, выравнивает бюджетную обеспеченность и позволяет ввести единые тарифы на ЖКХ и проезд, рассказывает Воробьев.

- "Росгосстрах" хочет создать нового страховщика жизни - "Росгосстрах" может создать страховщика жизни, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Сейчас "Росгосстрах" предлагает клиентам полисы "РГС жизни", но с прошлого года у компаний разные акционеры: "РГС жизнь" не вошла в сделку с банком "ФК Открытие" и в отличие от "Росгосстраха" не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Контролировавший обоих страховщиков Данил Хачатуров продал "РГС жизнь" компании "Рэдванс" своего давнего партнера и друга Алхаса Сангулии.

- Финский торговый холдинг Kesko собирается покинуть Россию - Финская Kesko сообщила о намерении продать большую часть магазинов для дома и ремонта в России французской Leroy Merlin. В России Kesko, по ее данным, управляет 14 магазинами "К-раута" в Москве, Петербурге, Туле, Калуге и Ярославле (rauta по-фински "железо"). Представитель Leroy Merlin в России отказался от комментариев.

- Дуров ответил на заявление "Лаборатории Касперского" об уязвимости в Telegram - "Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость в мессенджере Telegram. Речь идет о клиенте мессенджера для операционной системы Windows, уязвимость в котором позволяла злоумышленникам получать удаленный доступ к компьютеру жертвы и использовать его для майнинга криптовалют Monero, ZCash и Fantomcoin, сообщила вчера "Лаборатория Касперского". Жертвы скачивали вредоносный софт под видом безобидных файлов. Замаскировать их удавалось с помощью специальной атаки right-to-left override – специального символа компьютерной кодировки (RLO), использующегося в работе с языками, где текст идет справа налево (например, арабский или иврит). С помощью этого символа злоумышленники и меняли расширение файлов, которые открывал ничего не подозревающий пользователь, объясняет "Лаборатория Касперского". Основатель Telegram Павел Дуров заявлению "Лаборатории Касперского" не поверил. В своем Telegram-канале Дуров сослался на анализ ситуации сообществом Telegram Geeks.

- X5 Retail Group обошла "Магнит" MGNT по капитализации - Крупнейший ритейлер России – X5 стала самой дорогой продовольственной компанией страны: она обогнала по капитализации "Магнит". На закрытие торгов на Лондонской бирже 13 февраля капитализация X5 Retail Group на $140 млн превысила стоимость основного конкурента – "Магнита": $10,05 млрд против $9,91 млрд.

- Условия на азиатском рынке газа могут стать невыгодны для России - Южнокорейская Korea Gas Corp (Kogas) собирается оспорить условия долгосрочного контракта с оператором проекта North West Shelf на поставку сжиженного газа. Со ссылкой на представителя Kogas агентство Reuters сообщило, что претензии корейской компании коснутся в первую очередь стоимости поставок. Контракт, ставший предметом спора, был рассчитан на 13 лет, истек в 2016 г. и продлен не был. Соглашение предусматривало поставку 0,5 млн т СПГ в год. Это немного, если смотреть на весь импорт сжиженного газа Южной Кореей, – не более 1,5% в 2016 г. Но сам факт доведения ценового спора до арбитража может стать прецедентом и определить развитие торговли СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

- Немецкая Bayer готова уйти из России - Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил руководитель службы Игорь Артемьев "Интерфаксу". Иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы Bayer подала 8 февраля, следует из картотеки арбитражных дел, компания требует признать решения службы незаконными, говорится в карточке дела на сайте суда. Иск пока не принят к производству. Три юридических лица Monsanto привлечены к иску в качестве третьих лиц.

- Дерипаска заработает на майнерах - Группа En+ Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах криптовалют. В 2018 г. совокупный спрос майнеров на электричество компании может составить 100 МВт, сообщил "Ведомостям" гендиректор En+ Максим Соков. По его словам, сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм (единых вычислительных комплексов для добычи криптовалют. – "Ведомости"). Они и выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнил Соков. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных – китайских, американских, сообщил он.

- ЦБ оградит заемщиков от неподъемных долгов - Центробанк хочет серьезно ужесточить регулирование микрофинансовых организаций: максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться. Сейчас потолок – трехкратный размер займа, но ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга, рассказал директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. К июлю 2019 г. максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа, а еще через год коэффициент составит 1,5, сказал он. Кроме того, регулятор хочет ограничить и ставку по займам – не более 1,5% в день, говорит Кочетков, к 2019 г. она должна будет снизиться до 1%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Шестеро избранных - Верховный суд России указал: до 1 мая необходимо набрать присяжных для районных судов - Вчера пленум Верховного суда России принял постановление, детально объясняющее, как формировать коллегии присяжных для районных судов. Сейчас готовится большая реформа, которая серьезно изменит наше правосудие. В лучшую сторону. С 1 июня в районных судах должны появиться коллегии присяжных. По шесть человек — простые люди, представители народа — будут судить, виновен или нет обвиняемый в конкретном деле.

- Кредит недоверия - Хакеры похитили с карт россиян миллиард рублей в 2017 году - БАНК России решил создать департамент информационной безопасности для борьбы с хакерами. Он станет центром компетенций по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы и займется созданием автоматизированной системы противодействия хищению денежных средств. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на X Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы".

- Наценка для лихача - ОСАГО для злостных нарушителей может подорожать - МВД поддержало введение повышающего коэффициента полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения. Но с некоторыми оговорками. Теперь министерство финансов доработает свой законопроект с учетом всех правок. Если новая версия закона всех устроит, то рассматривать его предстоит депутатам Госдумы.

- Селфи — находка для шпиона - Военнослужащим Российской армии в скором времени могут запретить раскрытие сведений о своей службе в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. Такое положение содержится в проекте закона, уже прошедшем стадию общественного обсуждения. Законопроект разработан министерством обороны.

- Судебный выбор - Россияне стали реже обращаться в Страсбург за защитой своих прав - Количество поступивших в 2017 году в Европейский суд по правам человека обращений граждан России снизилось. Об этом сообщает министерство юстиции России со ссылкой на статистику суда.

- Доклад в каратах - Владимиру Путину показали редкие алмазы, добытые в России - Два редчайших и рекордно дорогих алмаза — розовый и желтый — принес показать президенту глава компании "АЛРОСА" ALRS Сергей Иванов. Владимир Путин расспросил собеседника о работе компании и ликвидации последствий аварии на руднике "Мир", которая была в прошлом году. А также рассказал о готовящемся визите в Россию ангольского лидера.

- Лифт вверх - Владимир Путин встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" - В понедельник президент встретился с финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России". "Неожиданно для себя обнаружили, что вместо 12—15 тысяч, на которые мы рассчитывали, почти 200 тысяч человек подали заявки на этот конкурс", — заметил Владимир Путин. "Но что совсем неожиданно, оказалось, что среди вас есть люди практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко", — добавил он.

- Поставят всем в пример - В России возрождают традицию наставничества - Более 10 тысяч человек принимают участие в первом Всероссийском форуме "Наставник", который во вторник открылся в Москве. Форум призван возродить институт наставничества в стране, а система работы по поддержке наставничества должна стать постоянной, такую задачу поставил президент. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

- Трое на одного - На следующей неделе россиян ждут длинные выходные - Через неделю россиян ждут длинные выходные — три дня подряд, с 23 по 25 февраля за счет празднования Дня защитника Отечества, который выпадает на пятницу. Через полторы недели после "мужского дня" будет еще одна "передышка" — четыре дня подряд, но уже в честь Международного женского дня. 8 марта в этом году выпадает на четверг. В пятницу, 9 марта, граждане тоже будут отдыхать благодаря тому, что праздничный день 6 января постановлением правительства был перенесен на 9 марта. Дальше — два обычных выходных, 10 и 11 марта.

- Льготный проезд - Дмитрий Медведев провел рабочие встречи с главами РЖД и Росрыболовства - Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел две рабочие встречи. На первой с главой РЖД обсуждались варианты расширения права на бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны на весь май. На второй речь шла о результатах работы рыбной отрасли.

- Хоть в дозор, хоть в засаду - Начались крупные учения военных разведчиков - В Восточном и Центральном военных округах начались масштабные учения разведывательных подразделений. В поля отправились несколько тысяч солдат и офицеров, а также сотни единиц боевой и специальной техники.

- Приборы ушли в заморозку - Причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости - Авиационная катастрофа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных приборов о скорости полета. Такую версию выдвинули специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки одного из бортовых самописцев (параметрического — в нем хранится информация со всех приборов самолета).

- В "Лефортово" надежнее - Полковник юстиции обвиняется в получении взятки - Лефортовский районный суд столицы вчера продлил срок содержания под стражей экс-главе следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко. По решению суда он останется в столичном следственном изоляторе "Лефортово" до 26 мая.

- Двойной платеж - Выплату по уходу за детьми-инвалидами предлагают увеличить - Пособия тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, предлагают увеличить более чем в два раза. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

- Спрятали кошелек - Россияне стали тратить меньше в магазинах - Средний чек россиян за один визит в магазин в январе составил 527 рублей. Это на 59 рублей меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Ромир", посвященном покупательской активности населения.

- Днем — матч, ночью — показ - Турпоток в города проведения ЧМ-2018 вырос наполовину - Пока города — организаторы чемпионата мира по футболу готовятся встречать гостей, эксперты советуют подумать о том, как привлечь туристов и после мундиаля. Количество запросов, например, на туры в Москву на июнь — август этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди россиян выросло на 50 процентов, рассказали "Российской газете" представители агрегатора туров "Слетать.ру".

- Написал заявление - Франц Клинцевич покидает пост в Комитете по обороне Совфеда - Сегодня Совет Федерации рассмотрит вопрос об отставке первого заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности сенатор написал еще в понедельник. Вчера оно было рассмотрено на заседании оборонного комитета и поддержано его членами.

- Санкции — не указ - КС РФ ограничил монополию официальных дистрибьюторов - Конституционный суд РФ разрешил российским предпринимателям параллельный импорт. Новый подход налагает запрет на недобросовестную конкуренцию, с помощью которой иностранные компании выкачивают из бюджета России сотни миллиардов долларов. При этом суд особо отметил, что такое поведение в условиях санкций против нашей страны может само по себе рассматриваться как недобросовестное.

- Решали братья - В Москве начался процесс по делу экс-главы Владивостока - Тверской районный суд Москвы вчера приступил к процессу по уголовному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его подельников. Кроме экс-мэра дальневосточной столицы также в коррупции обвиняются его родной брат Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

- К должнику за зарплатой - Долги до 100 тысяч можно будет взыскать без приставов - Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, повышающего до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника. Минуя судебных приставов. Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный вариант, 25 тысяч рублей. Когда у должника есть легальная работа и постоянная зарплата, намного легче отдать судебные документы сразу в бухгалтерию. Она проконтролирует, чтобы долг был выплачен.

- Нашли управу - Первая управляющая компания лишилась права обслуживать дома - Заработал на практике закон, упрощающий отзыв лицензий у управляющих компаний (УК). Первая организация лишилась управления многоквартирными домами в Тамбовской области. "Было принято решение об аннулировании лицензии УК, по решению арбитража она признана банкротом. С 1 января вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют при принятии арбитражем решения исключать из реестра лицензий все многоквартирные дома УК", — поясняет руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Тамбовской области Андрей Пронькин. Причем в регионе отстранили от управления многоквартирными домами сразу три УК.

- Отвязали от домена - На 250 сайтах по всему миру продавали поддельные билеты на матчи ФИФА 2018 - Сайты, которые не имеют право продавать билеты на матчи чемпионата мира по футболу, сделают недоступными для пользователей Интернета. Так в Рунете намерены бороться с теми, кто нелегально распространяет билеты на матчи или пытается под предлогом их продажи выманить у граждан данные банковских карт. Об этом договорились Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Международная федерация футбола.

- В гараж дороги нет - Водители не готовы отказаться от автомобиля при росте цен на бензин - Вне зависимости от роста цен на бензин почти половина автовладельцев не будет менять частоту и продолжительность своих поездок на машинах, показал опрос агентства "Автостат" и портала Drom.ru.

- Тюремная прибыль - Заключенные стали меньше бегать и больше зарабатывать - Заключенные российских колоний за прошлый год произвели продукции более чем на 32 млрд рублей, получая в среднем 230 рублей в день. "Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил 32,6 млрд рублей, что на 4,5 процента больше, чем в 2016 году", — об этом говорится в докладе минюста по итогам прошлого года.

- Заслон для паразитов - В России утвердили правила контроля подкарантинной продукции - Контроль в местах производства, переработки и отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Россию из иностранных государств, официально закреплен за Россельхознадзором. Постановление об этом было подписано вчера премьер-министром Дмитрием Медведем.

- Прокатили - Мошенники выманили у покупателей машин 3,5 миллиона рублей - Пятеро работников автосалона в Новой Москве организовали прибыльную аферу. Они разместили в сети Интернет объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. Заключая договоры купли-продажи, мошенники незаметно для клиентов совершали подмену страниц, в результате чего стоимость машины возрастала на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

- Попали под поезд - В прошлом году выросло количество аварий на переездах - Количество аварий на железнодорожных переездах в прошлом году выросло на 17,5 процента. Такие данные приводит Госавтоинспекция. Всего в 2017 году на железнодорожных переездах России произошло 242 ДТП. В них погибли 94 человека и 317 были ранены.

- Пропала из отеля - СК ищет девочку, исчезнувшую в Вене - Вчера Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения 3-летнего ребенка. Необычность сообщения была в том, что исчез ребенок в одном из отелей столицы Австрии, и случилось это еще в конце прошлого года. Но почему дело возбудили лишь сейчас.

- Скрипку сдавали в багаж - Сорвут ли гастроли новые правила провоза музыкальных инструментов в самолетах? - Авиакомпании уже давно ведут странную негласную борьбу с музыкантами — которым возить свои инструменты все труднее, потому что политика авиакомпаний непредсказуема.

- Невест — куда? - Москвички стали чаще выходить за иностранцев - За последнее десятилетие в Москве и Подмосковье в несколько раз выросло количество браков с иностранцами. Если в начале 2000-х годов интернациональными оказывалось около 6% заключенных браков, то сейчас эта доля вдвое больше. А теперь — межгосударственные союзы в абсолютных цифрах: 2005 год — 1407, 2017-й — 13 685.

- Химатака под камеру - Боевики готовят провокацию - Вчера Российский миротворческий центр сообщил о готовящейся в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием химоружия. Организуют этот фейк террористы запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры". "Вечером 12 февраля в российский центр позвонил житель населенного пункта Серакаб, провинция Идлиб, который сообщил о готовящейся провокации с использованием отравляющих химических веществ для показа в эфире иностранного телеканала", — сообщили наши военные.

- Оконный переплет - В Красноярске лишилась должности директор, требовавшая наказать ученика за снимки замерзающей школы - Заявление об увольнении директору школы № 3 райцентра Березовка пришлось написать после конфликта с учеником из-за фотографий. Увидев, что подросток снимает треснувшие стены и затянутые полиэтиленом окна родного учебного заведения, Галина Баева вызвала полицию и потребовала… немедленно поставить школьника на учет. А также срочно удалить все сделанные им снимки.

- Требуется молодежь - Канцлер Германии допустит новичков во власть - Канцлер Германии Ангела Меркель, которая рассчитывает остаться в этом кресле на четвертый срок, пошла навстречу критикам, требующим радикального обновления правительства ФРГ. Она обещала предложить на министерские посты кандидатуры "не только тех, кому за 60, но и более молодых людей". Между тем рассуждения о том, не собирается ли Меркель сама досрочно уйти в отставку, глава христианских демократов решительно пресекает.

- Михо может уходить - Запад не осудил президента Украины за депортацию Саакашвили - Выдворение Михаила Саакашвили в Польшу, которое сопровождалось демонстративно грубым обхождением пограничников с бывшим губернатором Одесской области и президентом Грузии, не вызвало бунта и беспорядков на улицах Киева, подобных тем, что сопровождали попытки его задержания в декабре. Из-за этой достаточно вялой реакции политизированной общественности мнения о будущем Саакашвили и его политической силы у киевских комментаторов разделились: одни видят в сделанных им на польской земле заявлениях признаки окончательного ухода с украинской политической сцены, другие, напротив, считают, что праздновать победу и расслабляться президенту Петру Порошенко еще рано.

- Лора против Летисии - Дочь рок-певца Джонни Холлидея оспорит в суде его завещание - Прошло чуть более двух месяцев после смерти всенародного любимца, рок-певца Джонни Холлидея, которого в прошлом декабре оплакивала вся Франция, как вокруг его имени разразился громкий скандал. Если точнее, то речь идет о его завещании. Сейчас выясняется, что свое состояние Холлидей целиком отписал последней жене Летисии, что вызвало негодование Лоры Смет, дочери легендарного певца, рожденной в предыдущем браке с известной французской актрисой Натали Бай.

- Только за руль не садись - В Китае заключенных отпустят домой на Новый год - В Китае примерно 1300 заключенных из 300 тюрем смогут отправиться домой, чтобы встретить с родными китайский Новый год, который начинается 16 февраля и празднуется две недели. Об этом сообщает минюст КНР. Для того, чтобы получить такое послабление, заключенный должен отбыть уже больше половины срока, отличаться примерным поведением и не представлять угрозы для общества.

- Секреты шпиона - В Японию приедут исследователи ниндзя со всего мира - В городе Ига японской префектуры Миэ 17 февраля пройдет съезд исследователей ниндзя со всего мира. Мероприятие организовано Международной ассоциацией по изучению ниндзя на базе университета Миэ, который решил объединить разбросанных по всему миру исследователей феномена средневековых японских наемников и шпионов.

- Восемь с половиной - Владимир Лукин: Когда половиной богатств мира владеют восемь человек на Земле, неизбежно возникает вопрос о социальной справедливости - 82 процента всех денег принадлежит 1 проценту населения Земли, это новые данные организации Oxfam, знаменитого Оксфордского комитета помощи голодающим. Вывод Oxfam: самые состоятельные жители Земли, чье состояние за последние 7 лет росло в 6 раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих, разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда. И в результате, по подсчетам Oxfam, восьми богатейшим людям мира принадлежит столько денег, сколько и половине всего человечества. О том, какие вопросы ставит перед нами нарастающий разрыв между богатыми и бедными, "РГ" рассказывает известный политик Владимир Лукин.

- Вот демократ-аристократ - Борису Пиотровскому — 110 лет - Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения известного археолога, ученому-востоковеда, академика, директора Эрмитажа Бориса Пиотровского. Как-то на юбилее Бориса Борисовича известный петербургский археолог спел в его честь песенку "Он демократ-аристократ, кратнее многих во сто крат". Сегодня мы воспоминаем легендарного пятнадцатого директора Эрмитажа вместе с его сыном и по его мемуарам.

- Управдом на курсах - Старших по домам обучат тонкостям жилищно-коммунальной науки - На базе Ульяновского государственного технического университета пройдут курсы для старших по домам. На них управдомов научат вовремя выявлять дефекты, требующие устранения, взаимодействовать с собственниками квартир, организовывать и проводить ремонт, разбираться в изменениях законодательства.

- Как лед на голову - После гибели петербургской пенсионерки уволены два чиновника - После гибели женщины от сосульки от занимаемых должностей освобождены замглавы администрации Василеостровского района Александр Маслов и руководитель районного жилищного агентства Сергей Алексеев. Чиновников попросили на выход после гибели пенсионерки от рухнувшей с крыши наледи. Накануне трагедии Смольный делал районной администрации замечание, что кровли убираются плохо.

- Ложная тревога - Ярославцам по ошибке сообщили о радиационном заражении - Вчера около девяти часов утра ярославцы, привыкшие по утрам смотреть телевизор, испытали шок. На нескольких телеканалах звуковое сопровождение транслируемой "картинки" вдруг заменилось на "металлический" мужской голос, сообщивший: "Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный главного управления МЧС России по Ярославской области. Радиационная опасность!..". Далее людей попросили привести в готовность средства индивидуальной защиты, проверить герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, загерметизировать продукты питания и создать запас воды в закрытых емкостях. А также не выключать телевизоры и радиоприемники.

- Построили всех - В Пензенской полиции разразился коррупционный скандал - начальник УМВД по Пензенской области Юрий Рузляев отправлен в отставку. Снятие с должности главного пензенского полицейского произошло практически одновременно с задержанием заместителя начальника управления МВД по Пензенской области Наримана Алтынбаева.

- Клеймо Валерия Подъячего - Борцу за российский Крым снова отказали в реабилитации - Коллегия Верховного суда Крыма по уголовным делам отказала в удовлетворении апелляционной жалобы лидера Народного фронта "Севастополь — Крым — Россия" Валерия Подъячего. В политической реабилитации ему отказано, но точка в деле активиста пока не поставлена.

- Теплое место - На Дону осуждены похитители коммунальных платежей - Ворошиловский районный суд вынес приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся кражей коммунальных платежей. Они похитили более 100 миллионов рублей, перечисленных жителями области за горячую воду и тепло. На скамье подсудимых оказались девять человек — директора 80 управляющих компаний в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и Новочеркасске. В общей сложности против них было возбуждено 20 уголовных дел по части 4 статьи 159-й Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

- Проценты поплыли вниз - Банк России предложил привязать стоимость кредитов к падающей ключевой ставке - Банки расширят выдачу кредитов с плавающей ставкой. В информационном письме участникам рынка ЦБ РФ рекомендовал при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки.

- О долгах и людях - На какие вопросы о личных финансах россияне не знают ответов - Больше всего проблем в финансовой сфере у россиян возникает с кредитами, страховками и платежными сервисами. Практика показывает, что многие начинают задаваться базовыми вопросами после, а не до появления трудностей. Такой вывод можно сделать на основе восьми тысяч звонков граждан, поступивших на "горячую линию" для потребителей финансовых услуг в ноябре-декабре прошлого года. Ее организовал Роспотребнадзор в рамках проекта минфина и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

- В расход не пускать - Российские регионы за год сумели немного снизить совокупный объем своего государственного долга - Регионы смогли за год немного снизить объем своего государственного долга, следует из статистики минфина. Однако у 31 субъекта РФ задолженность все же возросла. На финансовое здоровье регионов в 2018 году напрямую будет влиять прирост налоговых доходов, который им следует обеспечить вне зависимости от внешних условий.

- Куда исчезла масса - Физики предлагают разгадку феномена "темной материи" - Физики всего мира бьются над решением загадки "темной материи". По расчетам, на нее приходится около 25 процентов массы Вселенной, в то время как на видимую (звезды и планеты) около 5 процентов (Около 70 процентов приходится на "темную энергию). Но несмотря на все усилия и миллионы долларов на строительство мощных установок, "темная материя" остается для науки, говоря образно, абсолютно темной. В этой ситуации теоретики предлагают различные гипотезы о том, как можно решить эту загадку.

- Дворник с лучом - Китайские ученые намерены лазером убирать космический мусор - Человек завалил мусором не только собственную планету, но добрался и до космоса. За 60 с лишним лет его освоения на орбитах скопились сотни тысяч фрагментов разных аппаратов, которые опасны не только для космической техники, но и для землян. Ученые рассматривают разные способы чистки орбиты. Это и гигантские магниты, и сети, и гарпуны, и спутники-буксиры.

- Чистый персик - Ученые создают фрукты без вирусов - Это исследование ученых Никитского ботанического сада стоит в одном ряду с лучшими достижениями наших традиционных лидеров — математиков, физиков, химиков, материаловедов. Хит-парад лучших работ прошлого года составлен специалистами Российского научного фонда. Пройти его экспертизу и выиграть грант крайне сложно. Так что столь высокая оценка работы крымских ученых — знак качества.

- Капитал человечества - На доме, где жил Сергей Капица, сегодня откроют памятную доску - Дела вынуждают спешить, но жить надо не торопясь — говорил себе и окружающим Сергей Капица. Сегодня исполняется 90 лет со дня его рождения. Телезрители в России и на просторах бывшего СССР помнят его в роли ведущего программы "Очевидное — невероятное". С его участием передача выходила в эфир почти 40 лет — факт для Книги рекордов Гиннесса.

ИЗВЕСТИЯ

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- Ставка на понижение - Эксперты РАН прогнозируют дальнейшее смягчение монетарной политики - ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Там полагают, что в ближайшие три года Банк России будет последовательно опускать ключевую ставку, которая в итоге составит 5,25%. Благодаря этому к концу 2020 года потребительские кредиты и ипотека подешевеют примерно до 10% и 8% соответственно, считают ученые. Опасаться того, что высокая доступность займов сформирует "пузырь" на рынке кредитования физлиц, пока не стоит, ведь, чтобы это произошло, объем кредитования населения должен превысить 25–30% ВВП, подчеркнули в ИНП.

- Информаторам гарантируют занятость - Сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования и других организаций, проинформировавшие работодателя о фактах коррупции в ведомстве, попадут под защиту. При этом уволить информатора смогут только по его собственному желанию или по решению специально созданной комиссии, которое можно будет обжаловать. Такие поправки ко второму чтению закона "О противодействии коррупции" будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний профильного комитета Госдумы.

- Врасплох не застанут - Вооруженные силы ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возросшего риска провокаций со стороны украинских военных. Об этом "Известиям" рассказали заместитель командующего ВС ДНР полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По мнению руководства непризнанной республики, активизация ВСУ связана с принятием закона "О реинтеграции Донбасса" и нестабильной внутренней ситуацией на Украине.

- Рубль позвал за рубеж - Стабилизация экономики России, а вместе с ней и курса рубля к бивалютной корзине привела к росту спроса на зарубежные турпоездки. В прошлом году граждане купили путевок почти на 20% больше, чем в 2016 году, и заплатили за них около 2 трлн рублей. Об этом "Известиям" рассказали в Московской международной валютной ассоциации (ММВА). Представители туристической отрасли подтвердили корректность выводов финансистов.

- Россия будет добывать алмазы в Анголе - Глава компании "Алроса" доложил президенту о планах освоения новых месторождений - Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором компании "Алроса" Сергеем Ивановым. Руководитель одной из ведущих алмазодобывающих корпораций мира рассказал главе государства о планах открытия и освоения новых месторождений в России и за границей: речь, в частности, идет о Якутии и Анголе. Сергей Иванов подчеркнул, что, несмотря на аварию на руднике "Мир" в прошлом году, "Алроса" сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке добычи алмазов. Что касается причин ЧП, то они уже установлены, а всем семьям пострадавших и пропавших без вести выплачены положенные компенсации.

- Пилотов обманули датчики - Пилоты разбившегося самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в условиях облачности потеряли ориентацию в пространстве. Такую версию "Известиям" высказали несколько источников, близких к расследованию авиакатастрофы. Перед взлетом не был включен обогрев внешних датчиков, определяющих скорость лайнера, что и привело к искажению данных. У пилотов была возможность совершить аварийную посадку и спасти жизни людей. С таким выводом согласен бывший генконструктор КБ имени Антонова.

- Сирийский конституционный отбор - В новую конституционную комиссию по Сирии войдут 48 человек. Об этом "Известиям" сообщил член президиума Конгресса сирийского национального диалога Кадри Джамиль. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выберет большую часть ее состава, руководствуясь списком из 150 представителей властей и оппозиции. Договоренность о его формировании была достигнута на прошедшей в конце января встрече в Сочи. Эксперты указывают, что процесс конституционной реформы вряд ли будет быстрым, но и на месте он стоять не будет.

- Дорогой друг - Расходы Южной Кореи на прием делегации из КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане превысят 2 млрд вон ($1,8 млн), сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства РК по делам объединения. Ранее об отдельных тратах в объеме $1,1 млн отчитались власти Сеула — эти средства ушли на совместные с Севером культурные мероприятия, прошедшие в столице. Не исключено, что нынешнее "олимпийское потепление" между двумя Кореями ускорит и еще один южнокорейский транш на Север: в сентябре Пхеньяну были обещаны $8 млн в качестве гуманитарной помощи от Сеула по каналам ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы.

- Лунная кухня - В России началась разработка продуктового пайка для пилотируемого полета на Луну. Рацион будет рассчитан на экспедицию длительностью девять суток. В меню войдут консервы, а также супы и соки в порошках. Для готовности их потребуется лишь залить кипятком. Особое внимание уделят наличию в блюдах веществ, ослабляющих воздействие космического излучения. Самим космонавтам хотелось бы увидеть в лунном рационе блюда, которыми обычно не кормят в космосе: шашлык и жареную картошку.

- Технологии искусственного интеллекта позаимствуют у природы - Ученые Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" сообщили о перспективных исследованиях в области искусственного интеллекта (ИИ). В НИЦ разрабатываются природоподобные подходы, материалы и технологии, позволяющие значительно снизить энергопотребление искусственных систем, в частности роботов. Российской науке крайне важно занять лидирующие позиции в создании и изучении ИИ — именно эта сфера науки будет во многом определять успехи развитых стран в будущие десятилетия.

- "Руководитель должен включать голову" - За первый год работы проектного офиса правительства созданы сотни тысяч новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, отремонтированы дороги в крупнейших городах. За успехи, достигнутые в прошлом году, проектные чиновники будут премированы, при этом сами механизмы материального стимулирования будут совершенствоваться. Об этом рассказал в интервью "Известиям" замруководителя аппарата правительства — директор департамента проектной деятельности правительства Андрей Слепнев.

- Право на ошибку - Врачей в ближайшее время ждет несколько новшеств — введение четких критериев медицинской помощи, переход на непрерывное образование и внеочередная аккредитация в случае жалоб со стороны пациентов. Смогут ли новые законопроекты Минздрава обезопасить пациентов от некачественного лечения, а медиков — от тюрьмы, есть ли у них право на ошибку и почему уголовное преследование приведет к тому, что нас просто перестанут лечить? Ответы на эти вопросы на круглом столе "Известий" дали врачи, юристы и чиновники.

РБК RBCM daily

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- МАК обвинил в катастрофе датчики скорости - По предварительным данным, возможной причиной катастрофы Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Это, как считают в МАКе, могло привести к тому, что экипаж направил машину вниз.

- Проблемные активы выросли - На банковском рынке усиливается структурный кризис - Ключевой риск для российского банковского сектора — растущая проблемная задолженность, заявили представители АКРА. Одновременно растет доля государства в банковской системе и замедляются санационные процессы, отмечают эксперты.

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