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Энергетики восстановили электроснабжение еще 7 тыс потребителей на Кубани


Энергосети

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение еще 7 тысяч потребителей после массовых отключений в Краснодарском крае, число оставшихся без электричества снизилось до 30 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ.

В среду днем на Краснодарской ТЭЦ (производственное подразделение ООО "Лукойл-Кубаньэнерго") действием защит отключились вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки № 1 и 2. Станция снизила нагрузку на 295 МВт (с 1040 до 745 МВт). Отключения затронули подстанции (ПС) "Северо-Восточная", "Юго-Восточная", "Пашковская", "Аэропорт", "Кислородный завод", "ОБД", "ХБК", "Восточная".

"В 16.32 мск подано напряжение на ПС 110 кВ "Восточная" и части потребителей. Без электроснабжения остаются потребители ПС 110 кВ "ОБД" и частично ПС 110 кВ "Юго-Восточная" (около 30 тысяч человек, 35 МВт). Аварийно-восстановительные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Минэнерго сообщало, что число оставшихся без электричества достигало 198 тысяч человек. Позже было восстановлено электроснабжение 160 тысяч потребителей.

До полного завершения аварийно-восстановительных работ ситуация находится на особом контроле Минэнерго РФ.

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