"Газпром" закрыл счета в российской "дочке" Deutsche Bank

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP закрыл счета в российском подразделении Deutsche Bank, следует из отчета "Газпрома" за четвертый квартал 2017 года.

"Газпром" держал в ООО "Дойче Банк" три расчетных счета в рублях, долларах и евро и два транзитных счета в долларах и евро, говорилось в отчете компании за третий квартал 2017 года.

"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти; реализация газа в качестве моторного топлива; производство и сбыт тепло- и электроэнергии.