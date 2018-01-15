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"Газпром" закрыл счета в российской "дочке" Deutsche Bank


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP закрыл счета в российском подразделении Deutsche Bank, следует из отчета "Газпрома" за четвертый квартал 2017 года.

"Газпром" держал в ООО "Дойче Банк" три расчетных счета в рублях, долларах и евро и два транзитных счета в долларах и евро, говорилось в отчете компании за третий квартал 2017 года.

"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти; реализация газа в качестве моторного топлива; производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

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